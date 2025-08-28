Jak pergola z hliníku promění terasu v oblíbené místo celé rodiny

Elegantní ochrana před počasím
Na rozdíl od dřevěných konstrukcí jsou hliníkové pergoly téměř bezúdržbové a díky pevné konstrukci vydrží mnoho let bez viditelného opotřebení. Hliníkové zastřešení terasy navíc chrání před nepřízní počasí, aniž by bránilo přirozenému světlu. Výsledek? Místo, kde se dá snídat, číst nebo odpočívat i ve chvílích, kdy počasí není zrovna ideální.
Bioklimatická pergola jako chytré řešení
Zajímavým trendem posledních let je bioklimatická pergola. Díky naklápěcím lamelám dokáže reagovat na aktuální počasí – v létě vytvoří příjemný stín a proudění vzduchu, zatímco na jaře a na podzim propustí více slunečních paprsků. Pergolu lze navíc doplnit posuvnými stěnami nebo LED osvětlením, a tak se terasa mění na prostor, který lze využívat od rána až do večera.
Prostor pro relax i setkávání
Pergola není jen o funkčnosti. Stává se estetickým doplňkem domu a vytváří přirozený přechod mezi interiérem a zahradou. Vzniká místo, které si oblíbí celá rodina – ať už jde o grilování s přáteli, večerní posezení s knihou nebo hru dětí na čerstvém vzduchu.
Když jde o kvalitu, vyplatí se spolehnout na odborníky
Společnost ATYPY patří mezi specialisty na hliníkové pergoly a bioklimatická řešení. Jejich projekty ukazují, že funkčnost a estetika se dají skloubit tak, aby terasa získala nový rozměr. Inspiraci i konkrétní příklady realizací najdete na jejich webových stránkách.