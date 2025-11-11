Onemocnění hepatitidou A v Praze stále sílí, s tím i potřeba chránit sebe a ostatní. Hygienická stanice hlavního města Prahy proto rozjela rozsáhlou preventivní kampaň, která má motivovat obyvatele k očkování a k bezpečnému chování. „Každý z nás může teď pomoci epidemii zastavit. Stačí dodržovat základní hygienu a nechat se očkovat. Očkování chrání spolehlivě a dlouhodobě. Je to jednoduchý způsob, jak ochránit sebe i blízké,“ říká Petrana Slámová, rada pro podporu a ochranu veřejného zdraví a vedoucí projektu.
Virus může být blíž, než si myslíme
Kampaň vznikla podle návrhu agentur Ogilvy a WPP Media, které ji připravily bez nároku na honorář. Jejím ústředním motivem je myšlenka, že virus může být blíž, než si myslíme – na předmětech, které bereme denně do ruky: telefonech, hračkách, klikách či nákupních košících. Z plakátů například zní, že plyšák „Pan Bambulka byl dnes už na záchodě, ve školce i u Kryštofa v ruce.“
Proti šíření virové hepatitidy A existují účinné nástroje – očkování, důkladná hygiena rukou a odpovědný přístup. „Osvojme si nový návyk – myjme či dezinfikujme si ruce, když přijdu do práce, do školy nebo do restaurace. Než začnu připravovat jídlo nebo jej jíst. Dezinfikujme si mobil. Nový návyk doplňme očkováním. Alespoň první dávkou vakcíny proti virové hepatitidě A se nechalo naočkovat již 206 558 lidí,“ uvádí Matyáš Fošum, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR a zástupce hlavní hygieničky ČR.
Jak poznám, že mám žloutenku?
Infikovaný člověk nemusí mít žádné příznaky, přesto virus hepatitidy A vylučuje stolicí. To se týká zejména dětí, u nichž onemocnění často probíhá bez příznaků, a virus se tak může v dětském kolektivu snadno šířit.
Zpočátku se nemoc může projevovat podobně jako chřipka nebo běžná viróza: teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žeberním obloukem či bolesti břicha. Později se přidává zežloutnutí kůže a bělma očí, ztmavnutí moči, vylučování světlé stolice nebo svědění kůže. Více informací najdete na webu HSHMP.