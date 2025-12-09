Mezi průkopníky praktických opatření proti plýtvání potravinami ve školních jídelnách patří letos radnice Prahy 10. Díky pilotnímu projektu Zachraň oběd, na kterém spolupracují Školní jídelny Praha 10, iniciativa Zachraň jídlo a spolek Naděje, se daří nevyzvednuté obědy vracet do oběhu. Nesměřují do koše, ale k potřebným. A výsledky? Od června do listopadu 2025 se v jídelně Hostýnská podařilo darovat 1 636 teplých porcí, konkrétně 1 140 polévek a 496 hlavních jídel. Každý den tak podle těchto statistik zamířilo v průměru čtrnáct kompletních obědů do Azylového domu Naděje v Záběhlicích, kde našly okamžité využití.
„Máme radost, že se podařilo propojit školní jídelny, neziskové organizace i městskou část tak, aby z kvalitního, ale neodebraného jídla měli užitek ti, kteří to opravdu potřebují. Dává to ekologický, sociální i lidský smysl,“ říká pro deník Metro radní desítky pro oblast školství Ondřej Počarovský. Zároveň však přiznává, že jednou z mála výzev byla příležitostná prodleva dopravce při vyzvedávání obědů. „Ta je však řešitelná a fungování projektu jako celku neohrožuje,“ dodává Počarovský.
Osmička i Říčany
Zástupci Prahy 10 nejsou jediní, kteří v posledních týdnech bilancují a potvrzují, že inovace ve veřejných službách nemusí zůstat jen vizí, ale mohou mít konkrétní a každodenní dopad. Darovat přebytečné porce jídla úspěšně zkoušejí i v Praze 8.
Nevyhazovat
„Základní škola a mateřská škola Dolákova v Bohnicích se stala první školou z Prahy 8, která se zapojila do projektu Zachraň oběd. Teplé jídlo by mělo být samozřejmostí. Projekt navíc staví na tom, aby se jídlem neplýtvalo,“ uvedla radní Prahy 8 pro kulturu, sport a rodinnou politiku Jana Solomonová.
Do projektu se úspěšně zapojují i obce na předměstí metropole. Potravinová banka v Říčanech u Prahy se například zapojila tím, že navázala spolupráci se zdejší soukromou základní školou Magic Hill, která už měsíc poskytuje obědy ze zdejší jídelny. V některé dny si lidé jídlo u školy vyzvedávají sami, jiné dny je vyzvedávají pracovníci banky a vozí přímo do rodin.
Nesnězeno
Zachránit jídlo před vyhozením ale nemusí být nutně jen charitativní záležitost. Platforma Nesnězeno prostřednictvím mobilní aplikace například nabízí gastro podnikům možnost, jak dostat neprodané pokrmy mezi lidi. Apka propojuje restaurace, obchody, pekárny, kavárny, hotely a další prodejce s lidmi, kteří jsou ochotni s výraznou slevou (typicky přes padesát procent) koupit jídlo nebo potraviny, které by jinak skončily jako odpad. Podle posledních údajů už uživatelé takto zachránili stovky až tisíce tun potravin a stovky tisíc balíčků.
„Projekt je určen pro kohokoliv, kdo je ochoten přijít v daný čas a místo a vyzvednout si zakoupený balíček. Často se jedná o lidi, kteří rádi ušetří nebo chtějí jednat ekologicky,“ vysvětluje pro Metro kuchař Jindřich, který pracuje v několika restauracích na území Prahy 9. „Pokud bych měl najít nějaké negativum, pak jedině to, že odběratelé nemohou zasáhnout do výběru jídla. Balíčky jsou záměrně překvapivé. Občas někdo logicky něco nejí, třeba houby nebo zázvor, ale to k tomu zkrátka patří,“ uzavírá kuchař.