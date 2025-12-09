Jak Prahy 4, 8 a 10 bojují s plýtváním jídlem: tisíce porcí končí u lidí, kteří je skutečně využijí

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
Máte hlad? Nejste sami. Nejrůznější dobročinné skupiny i jednotlivci v hlavním městě se proto v poslední době snaží hledat nové způsoby, jak zaplnit žaludky lidem, kteří nemají zrovna štěstí. Nebo alespoň zabránit plýtvání a něco si přitom vydělat.
Fotogalerie2

Zachraň oběd – smysluplný projekt proti plýtvání doposud zkoušeli v Praze 4, 8 a 10. Desítka má být nejefektivnější. | foto: ZACHRANJIDLO

Mezi průkopníky praktických opatření proti plýtvání potravinami ve školních jídelnách patří letos radnice Prahy 10. Díky pilotnímu projektu Zachraň oběd, na kterém spolupracují Školní jídelny Praha 10, iniciativa Zachraň jídlo a spolek Naděje, se daří nevyzvednuté obědy vracet do oběhu. Nesměřují do koše, ale k potřebným. A výsledky? Od června do listopadu 2025 se v jídelně Hostýnská podařilo darovat 1 636 teplých porcí, konkrétně 1 140 polévek a 496 hlavních jídel. Každý den tak podle těchto statistik zamířilo v průměru čtrnáct kompletních obědů do Azylového domu Naděje v Záběhlicích, kde našly okamžité využití.

„Máme radost, že se podařilo propojit školní jídelny, neziskové organizace i městskou část tak, aby z kvalitního, ale neodebraného jídla měli užitek ti, kteří to opravdu potřebují. Dává to ekologický, sociální i lidský smysl,“ říká pro deník Metro radní desítky pro oblast školství Ondřej Počarovský. Zároveň však přiznává, že jednou z mála výzev byla příležitostná prodleva dopravce při vyzvedávání obědů. „Ta je však řešitelná a fungování projektu jako celku neohrožuje,“ dodává Počarovský.

Osmička i Říčany

Zástupci Prahy 10 nejsou jediní, kteří v posledních týdnech bilancují a potvrzují, že inovace ve veřejných službách nemusí zůstat jen vizí, ale mohou mít konkrétní a každodenní dopad. Darovat přebytečné porce jídla úspěšně zkoušejí i v Praze 8.

Nevyhazovat

  • 10 procent jídla se denně vyhodí ve školních jídelnách. Praha 4, 8 a 10 to chtějí změnit.

„Základní škola a mateřská škola Dolákova v Bohnicích se stala první školou z Prahy 8, která se zapojila do projektu Zachraň oběd. Teplé jídlo by mělo být samozřejmostí. Projekt navíc staví na tom, aby se jídlem neplýtvalo,“ uvedla radní Prahy 8 pro kulturu, sport a rodinnou politiku Jana Solomonová.

Do projektu se úspěšně zapojují i obce na předměstí metropole. Potravinová banka v Říčanech u Prahy se například zapojila tím, že navázala spolupráci se zdejší soukromou základní školou Magic Hill, která už měsíc poskytuje obědy ze zdejší jídelny. V některé dny si lidé jídlo u školy vyzvedávají sami, jiné dny je vyzvedávají pracovníci banky a vozí přímo do rodin.

Zachraň oběd – smysluplný projekt proti plýtvání doposud zkoušeli v Praze 4, 8 a 10. Desítka má být nejefektivnější.

Nesnězeno

Zachránit jídlo před vyhozením ale nemusí být nutně jen charitativní záležitost. Platforma Nesnězeno prostřednictvím mobilní aplikace například nabízí gastro podnikům možnost, jak dostat neprodané pokrmy mezi lidi. Apka propojuje restaurace, obchody, pekárny, kavárny, hotely a další prodejce s lidmi, kteří jsou ochotni s výraznou slevou (typicky přes padesát procent) koupit jídlo nebo potraviny, které by jinak skončily jako odpad. Podle posledních údajů už uživatelé takto zachránili stovky až tisíce tun potravin a stovky tisíc balíčků.

„Projekt je určen pro kohokoliv, kdo je ochoten přijít v daný čas a místo a vyzvednout si zakoupený balíček. Často se jedná o lidi, kteří rádi ušetří nebo chtějí jednat ekologicky,“ vysvětluje pro Metro kuchař Jindřich, který pracuje v několika restauracích na území Prahy 9. „Pokud bych měl najít nějaké negativum, pak jedině to, že odběratelé nemohou zasáhnout do výběru jídla. Balíčky jsou záměrně překvapivé. Občas někdo logicky něco nejí, třeba houby nebo zázvor, ale to k tomu zkrátka patří,“ uzavírá kuchař.

Témata: jídlo, Praha 4, Praha 10

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Pavel zahájí návštěvu Libereckého kraje, navštíví mj. ústav pro nanomateriály

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu v Libereckém kraji. Většinu dne stráví v Liberci, odpoledne se vydá do Chotyně u Hrádku nad Nisou, kde si...

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud rozhodne o stížnosti ženy zraněné po pádu z okna v nemocnici

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která v době hospitalizace v Broumově na Náchodsku utrpěla těžká zranění po pádu z okna....

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Fotografie Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně zločiny na civilistech

Fotografie AntonĂ­na KratochvĂ­la ukazujĂ­ v TerezĂ­nÄ› zloÄŤiny na civilistech

Snímky oceňovaného fotografa Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně na Litoměřicku zločiny spáchané na civilistech v konfliktech po celém světě. Fotograf se...

9. prosince 2025  18:59,  aktualizováno  20:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zmizení Satoshi Nakamota: Bitcoinová kniha ukrývá seed a výhrou je 0,035 BTC

Bitcoin, nejvýznamnější kryptoměna

Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale...

9. prosince 2025  20:27

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou výhru v soutěži, dosud posbíral tři body za tři remízy. Zápas 6. kola nabídne Nova Sport 3 i platforma...

9. prosince 2025  19:39

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici biologie. Nový díl podcastu Linka M ukazuje hlavní město očima ženy, která zasvětila 32 let svého...

9. prosince 2025  19:35

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27 miliardy korun, je to více než letos. Město počítá s příjmy...

9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská...

9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a...

Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je...

9. prosince 2025  18:55

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků, zamířily na něj desítky lidí

V BrnÄ› zaÄŤal VĂˇnoÄŤnĂ­ festival zlozvykĹŻ, zamĂ­Ĺ™ily na nÄ›j desĂ­tky lidĂ­

V Brně na Římském náměstí dnes odpoledne začal Vánoční festival zlozvyků, jen na zahájení zamířily desítky lidí. Prostor mezi Františkánskou a Masarykovou...

9. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.