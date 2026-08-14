Praha má mapu oáz chladu. Ukazuje pítka, mlžítka i místa, kde se můžete osvěžit

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  13:10
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Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...

Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města zvládat horké letní dny. Mlžítko na Ostrčilově náměstí v Praze. | foto: Cihla OndřejMAFRA

Podle mapy Oazychladu.mojepraha.eu jsou na Andělu dvě místa, kde se osvěžit.
Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...
Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...
Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...
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Prahu o víkendu znovu sevřou tropy a teploty vystoupají vysoko nad 30 stupňů. Kdo se bude chtít před horkem schovat, může využít místa s pitnou vodou, rozprašovači nebo možností rychlého ochlazení. Kde je v metropoli najdete, ukazuje přehledná mapa oáz chladu.

Také tento víkend čekají Česko tropické teploty. Podle meteorologů mají být teploty například v Praze v sobotu i v neděli vysoko nad 30 stupni. Pokud se tedy budete pohybovat ve městě, zkuste si naplánovat trasu tak, abyste se mohli ochladit či napít díky oázám chladu a rozprašovačům vody.

Těchto možností je po hlavním městě více než dost. Jejich polohu najdete na mapě, kterou vydal Magistrát hlavního města Prahy. Nová mapa oáz chladu ukazuje na jednom místě přehled lokalit, které obyvatelům nabízejí okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot.

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Do budoucna se počítá s jejím rozšířením a se zapojením jednotlivých městských částí, které mohou doplňovat další taková místa na svém území.

Využíváte městská pítka?

„Do budoucna chceme přidat i klimatizované vnitřní prostory, jako jsou úřady, knihovny nebo galerie. Věřím, že mapa lidem usnadní zvládat letní vedra a zároveň objevit nová příjemná místa ve městě,“ řekla náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Mapa obsahuje informace o pražských:

  • Pítkách
  • Mlžítkách
  • Fontánách
  • Studánkách a pramenech
  • Veřejných pumpách
  • Místech ke koupání nebo ochlazení u vody
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