Také tento víkend čekají Česko tropické teploty. Podle meteorologů mají být teploty například v Praze v sobotu i v neděli vysoko nad 30 stupni. Pokud se tedy budete pohybovat ve městě, zkuste si naplánovat trasu tak, abyste se mohli ochladit či napít díky oázám chladu a rozprašovačům vody.
Těchto možností je po hlavním městě více než dost. Jejich polohu najdete na mapě, kterou vydal Magistrát hlavního města Prahy. Nová mapa oáz chladu ukazuje na jednom místě přehled lokalit, které obyvatelům nabízejí okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot.
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Do budoucna se počítá s jejím rozšířením a se zapojením jednotlivých městských částí, které mohou doplňovat další taková místa na svém území.
„Do budoucna chceme přidat i klimatizované vnitřní prostory, jako jsou úřady, knihovny nebo galerie. Věřím, že mapa lidem usnadní zvládat letní vedra a zároveň objevit nová příjemná místa ve městě,“ řekla náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Mapa obsahuje informace o pražských: