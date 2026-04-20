Praha je o krok blíž k finální podobě názvů stanic budoucí trasy metra D. Místopisná komise Rady hlavního města Prahy zveřejnila zápis, ve kterém doporučuje definitivní pojmenování jednotlivých zastávek. Návrh vznikl po rozsáhlé debatě a získal jednoznačnou podporu členů komise, přičemž souhlas s ním vyjádřily i organizace DPP a ROPID. O konečné podobě teď rozhodnou pražští radní.
Navržené názvy vycházejí především z místopisných označení, která mají podle komise lépe odrážet charakter jednotlivých lokalit a být srozumitelnější pro cestující.
Místopisná komise Rady HMP radě navrhla tyto názvy:
Tajná konečná stanice
Zajímavá situace nastala u plánované konečné stanice, která byla dosud označována jako Depo Písnice. Komise se rozhodla její finální název zatím neurčovat. Podle jejích členů by se měl přirozeně vyvinout až v souvislosti s budoucí podobou nové městské čtvrti, která má v této oblasti vzniknout podle Metropolitního plánu. Jisté je zatím jen to, že označení „Depo“ v názvu zřejmě nezůstane.
Celý návrh nyní míří na jednání pražské rady, která bude mít poslední slovo. Pokud jej schválí, získá trasa metra D nejen jasnou podobu z hlediska infrastruktury, ale i finální identitu jednotlivých stanic, která bude cestujícím sloužit po desítky let.
