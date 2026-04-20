Jak se budou jmenovat stanice metra D? Místopisná komise zveřejnila finální návrh

Lukáš Karbulka, Marek Hýř
  19:00
Budoucí trasa metra D v Praze získává konkrétnější podobu. Odborná komise doporučila finální názvy stanic, které teď čekají na schválení radními. Některé názvy se mění, jiné překvapí – a jedna stanice zatím zůstává bez jména.
ilustrační snímek

Praha je o krok blíž k finální podobě názvů stanic budoucí trasy metra D. Místopisná komise Rady hlavního města Prahy zveřejnila zápis, ve kterém doporučuje definitivní pojmenování jednotlivých zastávek. Návrh vznikl po rozsáhlé debatě a získal jednoznačnou podporu členů komise, přičemž souhlas s ním vyjádřily i organizace DPP a ROPID. O konečné podobě teď rozhodnou pražští radní.

Navržené názvy vycházejí především z místopisných označení, která mají podle komise lépe odrážet charakter jednotlivých lokalit a být srozumitelnější pro cestující.

Místopisná komise Rady HMP radě navrhla tyto názvy:

  • Náměstí Míru
  • Nusle (dříve Náměstí Bratří Synků)
  • Pankrác
  • Ryšánka (dříve Olbrachtova)
  • Nádraží Krč
  • Nemocnice Krč
  • Tempo (dříve Nové Dvory)
  • Libuš
  • Sídliště Písnice (dříve Písnice)
  • ? (dříve Depo Písnice)

Tajná konečná stanice

Zajímavá situace nastala u plánované konečné stanice, která byla dosud označována jako Depo Písnice. Komise se rozhodla její finální název zatím neurčovat. Podle jejích členů by se měl přirozeně vyvinout až v souvislosti s budoucí podobou nové městské čtvrti, která má v této oblasti vzniknout podle Metropolitního plánu. Jisté je zatím jen to, že označení „Depo“ v názvu zřejmě nezůstane.

Celý návrh nyní míří na jednání pražské rady, která bude mít poslední slovo. Pokud jej schválí, získá trasa metra D nejen jasnou podobu z hlediska infrastruktury, ale i finální identitu jednotlivých stanic, která bude cestujícím sloužit po desítky let.

Jak na finální návrh místopisné komise reagují čtenáři deníku Metro, se můžete dočíst na našem Facebooku.

Metro D

  • Linka D je budovaná čtvrtá linka pražského metra. Bude vedena ve směru sever–jih, částečně paralelně s linkou C, na niž bude možno přestoupit ve stanici Pankrác.
  • Druhý přestupní bod, na linku A, vznikne ve stanici Náměstí Míru, což bude i jedna z konečných stanic metra D.
  • Jako jeden z hlavních důvodů priority bývá uváděno odlehčení linky C a alternativní spojení sídlišť na jihu města s centrem pro případ výluky Nuselského mostu.
  • V červenci 2015 Rada hlavního města Prahy rozhodla, že na nové trase budou jezdit soupravy bez strojvedoucího.
  • Linka D má být zprovozněna v roce 2032.

