Již tento týden od úterý 24. do neděle 29. března 2026 se v Praze uskuteční mistrovství světa v krasobruslení. Dějištěm bude O2 arena, kam se organizátoři doporučují dopravit především MHD. Kvůli očekávanému náporu fanoušků dojde k posílení spojů i dílčím dopravním omezením.
Obsah
Metro jako hlavní volba
- Nejrychlejší a nejpohodlnější cestou je metro linky B. Zrekonstruovaná stanice Českomoravská, která se nachází přímo u O2 areny.
- Dopravní podnik navíc posílí spoje v časech zvýšené poptávky. Z centra města se na místo dostanete přibližně za deset minut.
Tramvaje a autobusy
K O2 areně se lze dostat i tramvají. Využít můžete:
- linky 7 a 8 (zastávka Arena Libeň jih)
- linky 12 a 31 (Poliklinika Vysočany nebo Divadlo Gong)
Autobusová doprava bude částečně upravena. Terminál Českomoravská bude sloužit fanouškům, a proto:
- linky 151, 152 a 375 najdete v ulici K Moravině
- alternativně lze využít zastávku Nádraží Libeň (linky 136, 177, 182, 183 a 195)
|
Vlakem až téměř ke stadionu
Výhodou O2 areny je také blízkost vlakových stanic Praha-Libeň a Praha-Vysočany, které jsou v docházkové vzdálenosti.
Ve stanici Praha-Libeň navíc mimořádně zastaví i vybrané dálkové spoje. Pokud dorazíte na hlavní vlakové nádraží, stačí přestoupit na metro C, následně dojet na zastávku Florenc, kde přestoupíte na metro B a pokračovat na Českomoravskou.
Spojení z letiště
Z Letiště Václava Havla se k O2 areně dostanete několika trasami:
- Airport Express na hlavní nádraží + metro C a B
- Trolejbus 59 na Nádraží Veleslavín + metro A a B
- Autobus 100 na Zličín + metro B
Cesta z letiště trvá zhruba 30 minut, v závislosti na dopravě.
|
Autem raději ne
Organizátoři doporučují nechat auto na okraji Prahy. Využít lze P+R parkoviště a následně pokračovat metrem.
Během šampionátu budou v okolí O2 areny dočasně zavedena speciální bezpečností opatření. A do určitých ulic bude vjezd zakázán. Konkrétně bude uzavřena oblast mezi ulicemi Českomoravská, Sokolovská, K Moravině a Lisabonská. Povolení k vjezdu získají lidé s trvalým bydlištěm v této lokalitě a parkovacím oprávněním do modrých zón automaticky, ostatní o něj musejí požádat. Žádost lze vyřídit osobně na úřadu i online.
Kdo může získat povolení k vjezdu:
- a) rezident: trvalé bydliště ve vymezené oblasti, ověřen z registrů, osobně doloží OP
- b) nájemce bytu/nebytových prostor: doloží nájemní smlouvu
- c) abonent: doloží výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, případně nájemní smlouva,
- d) vlastník nemovitosti: doloží výpis z katastru nemovitostí
- e) řemeslník: doloží smlouvu o zakázce v dané oblasti
- f) nájemce parkovacího místa/garážového stání: doloží nájemní smlouvu, případně doklad o úhradách
- g) zaměstnanec firmy se sídlem v oblasti: čestné prohlášení zaměstnavatele + kopie pracovní smlouvy
|
Na co nezapomenout
- počítejte s vyšším počtem návštěvníků
- vyrazte s časovou rezervou
- sledujte aktuální dopravní informace