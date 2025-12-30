Středa 31. prosince přinese dobrou zprávu hlavně pro noční cestování. Přes den se sice pojede podle prázdninových jízdních řádů a většina autobusů i tramvají skončí kolem 22.00 hodin, ale metro pojede výrazně déle. Provoz na linkách A, B a C bude prodloužen až přibližně do 2.30 hodin ráno 1. ledna 2026, a to v intervalu 10 minut.
Noční tramvajové i autobusové linky budou posílené a zajistí spojení napříč městem i po skončení provozu metra. Vlaky skončí zhruba kolem 20. hodiny, poté zůstane zachován jen omezený hodinový provoz.
|
V Praze od ledna 2026 zdraží MHD, pokuty i voda. Cena tepla naroste jen mírně
Nový rok a první lednový víkend
Ve čtvrtek 1. ledna 2026 pojede PID stejně jako na Boží hod vánoční, tedy v nedělním prázdninovém režimu se zahájením provozu kolem 7.00 hodin. Od pátku 2. do neděle 4. ledna zůstávají v platnosti prázdninové jízdní řády, přičemž tramvajová linka 21 opět nebude v provozu.
Pozor na dopravní opatření v centru