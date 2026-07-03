Kdo se vyzná, vyhlíží v horku na refýži tramvaje se žlutou maskou. Kdo se vyzná ještě víc, radši mrkne do mobilu. U tramvají Škoda T15 sice žlutý pás vpředu poukazuje na vybavenost klimatizací, už loni ale náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib uvedl, že postupně se budou klimatizací vybavovat všechny „té patnáctky“, tedy i ty s šedým předkem. Navíc tyto typy tramvají nejsou jediné, které po hlavním městě jezdí. Jistější než skenování barev jsou proto informace o klimatizovaných spojích, které lze najít v některých aplikacích.
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Víte, že žluté čelo značí klimatizovanou tramvaj? Nově už si to nebudete muset pamatovat
PID Lítačka
V jedné z nejznámějších aplikací pro vyhledání spojů (ale také koupi jízdenek nebo placení parkovného) PID Lítačka si klimatizované spoje vyhledáte, i když ne úplně snadno.
Náhled aplikace PID Lítačka
Před vyhledáváním musíte přepnout na Rozšířené hledání, až poté kliknout na zelené tlačítko Vyhledat trasu. Vyhledávač se sice tváří, že se hodí jen na kombinace MHD se sdílenými nebo soukromými dopravními prostředky, umí ale i klimatizované spoje.
Poznáte je, když si rozkliknete detail nalezeného spojení (např. kliknete na ikonu autobusu nebo tramvaje). U těch klimatizovaných se vám za názvem linky zobrazí sněhová vločka (případně i další symboly, např. piktogram invalidního vozíku pro nízkopodlažní spoje).
Jízdní řády Seznam.cz
Aplikace Jízdní řády od Seznamu poskytuje informaci o klimatizaci bez složitého rozklikávání detailů. Najdete ji (také v podobě vločky) hned u konkrétního navrženého spoje. A co víc, tato apka umožňuje omezit vyhledávání spojení jen na klimatizovaná vozidla.
Náhled aplikace Jízdní řády
Jízdní řády od Seznamu je možné otevřít také v prohlížeči. Kromě označení klimatizovaných spojů je možné hledat spojení vyloženě podle kritéria, aby všechny nalezené spoje byly klimatizované. V apce je nutné zvolit při hledání Rozšířené hledání a poté zvolit vločku. V prohlížeči je tato volba skrytá pod „Možnostmi“.
Další aplikace pro hledání klimatizovaných vozů
Jiné aplikace, které jsme vyzkoušeli, informaci o případné klimatizaci neuvádějí. Komu se ani jedna z výše uvedených nelíbí, má ale ještě jednu možnost: využít mapu PID s aktuálními polohami spojů.
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Kdo si ji zobrazí v prohlížeči, může (vlevo dole) vyfiltrovat to, co potřebuje: konkrétní linky, úseky, kde jsou spoje aktuálně zpožděné, nízkopodlažní spoje nebo právě i ty klimatizované. K tomu poslednímu stačí zaškrtnout symbol hvězdičky. Po jeho zvolení se neklimatizovaná vozidla MHD zbarví došeda a ustoupí do pozadí.
Klimatizované vozy v MHD Praha
Klimatizované jsou v Praze:
To, že je vůz vybavený klimatizací, ještě neznamená, že je chlazení interiéru zapnuté. Řidiči klimatizaci zapínají ve chvíli, kdy teplota ve voze přesáhne 22 °C.