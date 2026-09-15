Jak vnímat svět jako hmyz či kytka? Studenti UMPRUM zkoušejí hranice lidské perspektivy

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:00
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MAMLAS-1 – experimentální herní konzole

MAMLAS-1 – experimentální herní konzole | foto: UMPRUM

Zapomeňte na obrazovku. UMPRUM zkouší, jak vnímat svět jinými smysly
Zapomeňte na obrazovku. UMPRUM zkouší, jak vnímat svět jinými smysly
Co kdybyste na chvíli přestali být člověkem? UMPRUM to zkouší za vás
Zapomeňte na obrazovku. UMPRUM zkouší, jak vnímat svět jinými smysly
5 fotografií
Jaké to je vnímat svět jako hmyz? Nebo se pohybovat po neznámé planetě bez obrazovky, která nám ukazuje, kam se dívat? Studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) hledají odpovědi pomocí her, virtuální reality a netradičních technologií. Jejich projekty zpochybňují představu, že svět musíme vždy vnímat především z lidské perspektivy.

Právě vztah člověka k přírodě, technologiím a dalším živým organismům byl společným tématem projektů, které UMPRUM během uplynulého víkendu představila na letošním festivalu Ars Electronica v rakouském Linci. Výstava Are We getting Closer? A Few Attempts to get in Touch With World spojila práce studentů Ateliéru designu a digitálních technologií a Ateliéru architektury III. Nemá přitom jít jen o technologie pro technologie. Studenti zkoumají, jestli lidem hry, virtuální realita nebo interaktivní systémy mohou pomoci pochopit svět, ke kterému máme běžně jen omezený přístup. Ať už jde o hmyz ve městě, vzdálené planety, nebo bytosti a systémy, jejichž zkušenost si jen těžko dokážeme představit.

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„Výstava se zaměřuje na potenciál digitálních technologií především prostřednictvím média her, herních systémů a interaktivních příbuzných forem, které nechávají diváka nahlédnout do problematiky vztahů člověka, přírody a technického světa,“ říká šéf Ateliéru designu a digitálních technologií Jan Netušil.

Hra bez obrazovky

Jedním z nejvýraznějších projektů je experimentální herní konzole MAMLAS-1 od Šimona Janouška, Jakuba Vránka, Alžběty Volhejnové a Alexandry Verzier. Na první pohled připomíná spíš ovládací panel ze strojovny nebo syntezátor než běžnou herní konzoli. Klasický gamepad a obrazovku nahrazují haptické prvky, tedy technologie, které využívají smysl pro hmat, a netradiční ovládání. Hráč se jejich prostřednictvím vydává na imaginární průzkum vzdálených planet. Místo sledování hotového obrazu tak musí část prostředí vnímat prostřednictvím vlastního těla a ovládání.

Zapomeňte na obrazovku. UMPRUM zkouší, jak vnímat svět jinými smysly

Jinou cestu nabízí projekt Remember I Was Carbohydrate Marka Bulíře. Narativní VR hra staví hráče do role pozorovatele příběhů nelidských aktérů. Virtuální realita zde neslouží jen k vytvoření působivého prostředí. Má hráče přimět přemýšlet, jak by mohl vypadat příběh z perspektivy někoho, kdo není člověkem.

Když displej nestačí

Soubor Rethinking Digital Imagery hledá alternativy ke klasickému digitálnímu obrazu. Projekty Binary Loom, Pre-Chew, Milijo a Choir pracují s neobvyklými materiály a technologiemi a zkoumají komunikaci, paměť, identitu i samotné vnímání. Podobně hry CAM Trails Daniela Mrázika a tot–M2 Šimona Janouška využívají technická omezení a netradiční ovládání jako součást herního zážitku, příběhu i komunikace mezi hráči.

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Remote Twins studentů Ateliéru architektury III zase propojuje architekturu s monitoringem městské biodiverzity. Digitální dvojče umožňuje nahlédnout do světa hmyzu a dalších organismů, které žijí přímo ve městech, ale většinou je přehlížíme.

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