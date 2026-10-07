Jak volit v Praze? Křížkování i volební místnosti v přehledném návodu pro prvovoliče

Matouš Waller
Matouš Waller
  19:53
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Kdy a kde volit? Kdy dostanu lístky a jak je správně označit? Odpovědi na všechny otázky ke komunálním i senátním volbám.

Kdy a kde volit? Kdy dostanu lístky a jak je správně označit? Odpovědi na všechny otázky ke komunálním i senátním volbám. | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Kdy a kde volit? Kdy dostanu lístky a jak je správně označit? Odpovědi na všechny otázky ke komunálním i senátním volbám.
Kdy a kde volit? Kdy dostanu lístky a jak je správně označit? Odpovědi na všechny otázky ke komunálním i senátním volbám.
Kdy a kde volit? Kdy dostanu lístky a jak je správně označit? Odpovědi na všechny otázky ke komunálním i senátním volbám.
Kdy a kde volit? Kdy dostanu lístky a jak je správně označit? Odpovědi na všechny otázky ke komunálním i senátním volbám.
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Už v pátek 9. října 2026 se v celé Praze otevřou dveře více než tisícovky volebních místností. Obyvatelé hlavního města tak v komunálních volbách po čtyřech letech rozhodnou o změnách na radnicích svých městských částí i pražském magistrátu. Část z nich navíc vybere nové senátory. Poradíme, kam jít volit, kde vzít lístky a jak hlasovat správně, aby hlas nepropadl.

Obsah

Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy ohledně říjnových komunálních i Senátních voleb.

Kam jít volit?

V hlavním městě je celkem 1 120 okrsků a tedy i volebních místností, do kterých voliči chodí na základě trvalého bydliště. Číslo a adresa okrsku je vytištěná na obálce, ve kterých do schránek chodí hlasovací lístky.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Konkrétní okrsek pro jakoukoli adresu v hlavním městě lze zjistit také na navigačním webu, provozovaném Institutem plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy.

Zpravidla jde o budovy škol či školek, volební místnosti však můžou být ale i v jiných institucích – například část voličů z Prahy 1 půjde svůj hlas odevzdat do Akademie věd.

Kdo může k volbám?

Ke komunálním a Senátním volbám mohou v okrsku dle místa trvalého bydliště všichni občané České republiky, kteří nejpozději druhý den voleb oslaví osmnácté narozeniny.

Absolutní nezbytností k volbám je platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas a použít lze i mobilní aplikace eDoklady. Nic jiného (třeba řidičský průkaz) komisi zajímat nebude a k volbám vás nepustí.

Kolik volebních lístků dostanu a kdy?

Volební lístky do schránek putovaly v minulých dnech. Úřady je ze zákona musí k voličům dostat nejpozději tři dny před volbami. Konec světa ale není ani pokud se zatoulají, nebo zmizí spolu se sběrem. Volební komise na požádání vydá novou sadu.

Volby v městských částech i na magistrát

Komunální volby nicméně nevyužívají více samostatných lístků pro jednotlivé strany, ale jeden velký společný arch pro každou z voleb. Pražané tak dostanou dva – jeden do zastupitelstva své městské části, a druhý do zastupitelstva hlavního města (tedy na magistrát).

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Odlišené nicméně nebudou barevně, oba budou mít našedlou barvu. Jediným rozdílem bude růžový pruh, který bude po straně celopražského (tedy magistrátního) lístku.

Zvlášť ten druhý může překvapit svými rozměry – do zastupitelstva hlavního města se na 24 kandidátkách stran, hnutí a koalic pokouší dostat 1 060 lidí. Hlasovací arch tedy nebude patřit k nejmenším.

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na šířku má 84 centimetrů.

Jak hlasovat v komunálních volbách?

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb. Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu.

Preference pro jednotlivce či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Na magistrát je 65 hlasů, volič je nesmí překročit

  • Pro zastupitelstvo hlavního města má každý volič k dispozici 65 hlasů, které může rozdat zcela dle své vůle. Jedinou limitací je počet – na lístku může vyznačit maximálně 65 křížků, ale klidně také třeba jen jeden.
  • Označování preferovaných kandidátů či stran vyžaduje pečlivost – počet „svých“ hlasů volič v žádném případě nesmí překročit – v takovém případě je celý lístek neplatný.

Legitimní způsoby hlasování jsou hned tři:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce. Nelze zaškrtnout dvě strany
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – hlasy nejprve dostanou samostatně označení kandidáti. Zbylé hlasy získává označená strana, respektive její kandidáti dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze vybraných kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti – v tomhle případě však neupotřebené hlasy propadají.

Příklad se zakřížkováním jedné strany. V záhlaví je uvedeno, že se volí sedm zastupitelů – zde tedy všech sedm hlasů obdrží kandidáti zakřížkované strany A.

Nejprve se počítají preferenční hlasy – tedy ty pro kandidáty stran B a C. Zbývající čtyři hlasy dostanou kandidáty strany A v pořadí vytištěném na lístku.

V posledním případě dostanou jednotlivé hlasy kandidáti stran A, B i C. Volič z příkladu své hlasy využil beze zbytku.

Zcela stejným způsobem funguje i hlasování do zastupitelstev městských částí – jen zastupitelů (a tedy i hlasů) v nich bude o poznání méně. Přesný počet zastupitelů je vytištěn v záhlaví každého volebního lístku.

Správně vyplněný hlasovací lístek pak volič vloží do šedé a orazítkované úřední obálky, kterou po prokázání totožnosti dostane od volební komise.

Kdy je hlas neplatný?

  • Vhození hlasovacího lístku samostatně či v jiné, než úřední obálce – pro komunální volby jsou určené našedlé obálky
  • Zakřížkování více stran
  • Překročení počtu hlasů = udělení více křížků, než je volený počet zastupitelů. Na pražský magistrát jde 65 zastupitelů, volič tedy může rozdat maximálně 65 křížků
  • Použití kroužků nebo jiného označení – v komunálních volbách platí výhradně zakřížkování políčka vedle jmen kandidátů a názvů stran

Kde se bude volit i do Senátu?

V části Prahy se souběžně s komunálními volbami uskuteční také první kolo voleb do Senátu. Odehraje se ve třetině pražských senátních obvodů, konkrétně v:

  • obvod 21 – Praha 5
  • obvod 24 – Praha 9
  • obvod 27 – Praha 1

Hranice obvodů nicméně zcela neodpovídá svým názvům – například senátní obvod 27 – Praha 1, vyjma první městské části zaujímá také území Prahy 7 a Troju, ale i dalších městských částí – Prahy 2 (Nové město a Vyšehrad) a Prahy 6 (Hradčany, Bubeneč a Střešovice).

Jak hlasovat v senátních volbách?

Tak jak je hlasování v komunálních volbách složité, je to v těch Senátních jednoduché. V každém obvodu se volí jediný kandidát a každý lístek tu tak představuje jen jedno jméno. Mezi druhy voleb jsou navíc lístky odlišené barevně.

Občané dotčených městských částí tedy ke dvěma šedým lístkům do komunálních voleb dostanou ještě třetí sadu se jmény senátorů (žlutou).

Volby 2026 se blíží: Kdy jdeme volit senátory, jak je to s voličskými průkazy a kdo jsou kandidáti?

Ve volební místnosti pak od komise obdrží hned dvě obálky – šedou pro komunální volby a žlutou pro senátní – do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny. Lístky a obálky nesmí zaměnit, a vhodné je také ohlídat, aby se dva lístky neslepily k sobě. V obou případech jsou hlasy neplatné.

Kde sledovat výsledky voleb?

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Výsledky z jednotlivých sečtených okrsků budou dostupné ve velkém přehledu.

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