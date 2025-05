14:27

Pražské metro brázdí podzemí našeho hlavního města už 51 let. Pojďme se vrátit zpět do minulosti, kdy se postupně budovaly tunely, řešila se otázka, jak podzemku vést pod Vltavou, a jak se postupně otevíraly nové stanice. Historie pražského metra se ale píše i dnes a velké plány jsou i do budoucna.