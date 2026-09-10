Lukáš Dřevjaný alias oxoo působí v Praze i v zahraničí. Jeho tvorba má kořeny v raveové scéně a propojuje živé audiovizuální performance, divadlo a vlastní instalace. Profesně je spojený mimo jiné s Lunchmeat Festivalem a Addict Rave. Světlo používá k manipulaci smyslů, ohýbání vnímané fyzické reality a vytváření intenzivních zážitků. Prostřednictvím interaktivity přitom dává publiku možnost stát se součástí díla.
Jeho práce často vznikají v digitálním prostředí a následně vstupují do fyzického světa, kde si uchovávají futuristický charakter. Využívá digitální LED pásky a matice, lasery, fotogrammetrii pro převod fotografií do prostorových modelů i technologie sledování pohybu. Právě propojení obrazu, světla, prostoru a přítomnosti diváka bude jedním z témat večera.
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Zapojení publika ukazuje například Dřevjaného instalace Fragment, představená v roce 2024 v Trenčíně. Pohyb návštěvníků v ní měnil výsledný obraz: od rozpoznatelných siluet v blízkosti díla až po jemnější abstraktní reakce ve větší vzdálenosti. Na Lunchmeat Festivalu 2025 zase v projektu Silliness spojil prostorové projekce s hudbou producenta Aitchera Clarka.
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V Signal Space nabídne pohled do zákulisí nedávného projektu s producentem NobodyListen. Přiblíží, jak se rodil jeho koncept, jaké technické výzvy provázely přípravu a co bylo potřeba vyřešit při finální realizaci. Přibližně třicetiminutovou prezentaci doplní otevřená diskuze a otázky publika. Signal Talks tak otevře prostor pro sdílení postupů, experimentů a zkušeností, které za hotovými díly běžně zůstávají skryté.
Kdy a kde?