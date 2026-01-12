O úplném konci aplikace MPLA, jež v hlavním městě sloužila k úhradě poplatků za parkování v zónách placeného stání, se mluvilo několik let. Magistrát její podporu definitivně ukončil na úplném konci roku, od 1. ledna 2026 už s ní řidiči za parkování v Praze nezaplatí.
Jak parkování platit
Přímo město motoristům nabízí dvě možnosti, jak poplatek za parkování v pražských zónách placeného stání elektronickou cestou uhradit. MPLA od Nového roku nahradila nová webová aplikace Online parkovací automat, kterou prostřednictvím Technické správy komunikací provozuje samo město.
Druhou možností je mobilní aplikace PID Lítačka, která mimo hledání spojení či nákup lístků umí právě i platby za parkování. Dostupná je pro Android i iOS
Jaké další platební aplikace jsou k dispozici?
Platit za parkování lze i prostřednictvím aplikací třetích stran, se kterými má město uzavřenou smlouvu. Jejich výhodou je snadná použitelnost i další funkce navíc. Řidiči by však měli počítat s tím, že cena za parkování může být v jiných aplikacích kvůli poplatkům o něco vyšší.
- EasyPark – umožňuje parkování ukončit dříve, řidiči tak platí jen za skutečnou dobu parkování.
- Citymove – aplikace pocházející z dílny automobilky Škoda kombinuje cestování autem a MHD. Kromě parkování či dobíjecích stanic umí i jízdní řády, nákup jízdenek nebo sdílená kola.
- ParkSimply – funguje v zónách po celé republice a nabízí několik platebních metod.
- SEJF 2.0 – aplikace pro bezhotovostní platby kromě parkovného umožňuje také nákup jízdenek nebo vstupenky v celé ČR.
Lze stále platit v parkovacím automatu?
Přestože kvůli poklesu zájmu z ulic města pomalu mizí, k úhradě parkování samozřejmě jdou nadále využívat i parkovací automaty. Najít je navíc lze většinou jen u smíšených zón. U těch modrých rezidenčních, kde může na krátkou dobu zaparkovat kdokoli, je nenajdete nikdy. Rozmístění zón i automatů najdete například na webu TSK.
Na parkovací automaty by si měli také dát pozor majitelé bezemisních vozů, kteří mají v pražských zónách placeného stání nárok na slevu. Automat ji neumí zohlednit, za každý vůz účtuje plnou cenu.