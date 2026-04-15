Jak zdarma zabavit děti? V Praze jsou dvě kuličkové dráhy, každá na jiném konci města

Marek Hýř
  18:45
Cvrnkání kuliček patřilo k nejoblíbenějším a zároveň nejlevnějším dětským zábavám. Stačil důlek v zemi, pár skleněnek. Dnešní děti už často ani nevědí, jak se kuličky hrají. V Praze ale existují místa, kde si podobnou zábavu mohou vyzkoušet.
Kuličkové hřiště na sídlišti Dědina vzniklo na jaře 2020. | foto: Praha 6

Která dráha je rychlejší?
Například na sídlišti Dědina v Praze 6 funguje speciální kuličkové hřiště, jež vrací do hry nostalgii i radost z jednoduchého pohybu venku. Umělý kopec je plný drah, kde spolu kuličky mohou závodit, která do cíle dojede první.

Nápad od obyvatel

Impulz ke vzniku hřiště vzešel od místních obyvatel v rámci participativního rozpočtu Nápad pro šestku, díky kterému mohou lidé v městské části navrhovat a realizovat vlastní projekty.

Součástí hřiště nejsou samotné kuličky. Ty si musí děti přinést ze svého domova. V hračkárně i jinde se malý balíček dá sehnat za několik desítek korun.

Radnice zvažovala i instalaci automatu na kuličky, to je ale jen ve fázi úvah. Většina lidí je totiž zvyklá nosit si vlastní sadu – a každá kulička se navíc chová trochu jinak. Děti tak mohou experimentovat s různými velikostmi i materiály.

Komfort i v létě

Hřiště je celoročně volně přístupné, a zdarma. Ze zastávky Sídliště Na Dědině sem i malé dětské nožky docupitají za pět minut. Mimochodem vedle hřiště se nachází pítko. Což je také fajn.

Kam dál?

Kuličkový kopeček není v Praze jediný. Kdo má Dědinu daleko, může se vydat na druhý konec metropole. V Hájích, v ulici Hlavatého, je totiž podobný herní prvek. Drah je tu sice méně, ale zdejší areál má jiné výhody. Navíc je tu totiž dětské hřiště plné prolézaček. Koho omrzí kuličky, může se jít točit nebo houpat.

Tip na závěr: jen o ulici dál najdete Zoopark Milíčov, kde na malé objevitele čekají hospodářská a jiná zvířata.

