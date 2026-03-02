V čele zoologické zahrady v pražské Tróji poprvé usedla žena. Ředitelkou významné instituce svého oboru v Česku se stala Lenka Poliaková.
|
Finální kandidáti na nového šéfa pražské zoo. O post se uchází i exministr Bursík
Výběrové řízení bylo vyhlášeno v listopadu loňského roku. Přihlásilo se 33 kandidátů, z nichž komise vybrala čtyři finalisty. Ti absolvovali také psychologické posouzení. Na základě komplexního vyhodnocení komise doporučila pražským radním právě Lenku Poliakovou.
Napnou síly na Arktidu
Ta byla nakonec vybrána, v lednu jmenovali pražští radní, a dnes do čela zoologické zahrady nastoupila. Podle serveru iDNES.cz mezi její plány patří lepší komunikace se zaměstnanci nebo dokončení pavilonu Arktida. „Máme spoustu práce s Arktidou, ale samozřejmě vím, že existují i další dlouhodobé plány, třeba na pavilon Jižní Ameriky, rekonstrukci Indonéské džungle, facelift by si zasloužil i Pavilon šelem a plazů. Ale Arktida je tak velký projekt, že veškerá energie by teď měla jít na něj,“ říká Poliaková.
Zoo je na tom dobře, zdražovat zatím nebude
Její koncepce, jak proměnit zoologickou zahradu, má čtyři hlavní body. „První je vztah návštěvníkům, veřejnosti. Navazuju na skvělou práci mých předchůdců,“ vysvětluje. Další je vztah zoo a jejich partnerů, například univerzit, dalších zoologických zahrad. Za důležité považuje vztahy se zaměstnanci a ekonomickou situaci zahrady. „Zahrada je na tom dobře, ale je tu i prostor pro zlepšení, hlavně na výdajové straně,“ vysvětluje. Zdražení vstupného ale prý aktuálně neplánuje. „Debatu o výši vstupného ale samozřejmě časem povedeme,“ uvedla Poliaková.
Bobkův řev a vulgarismy
Bývalá zaměstnankyně zahrady a někdejší vedoucí odboru na ministerstvu zdravotnictví střídá Miroslava Bobka, který loni v září rezignoval poté, co ho někteří zaměstnanci obvinili z šikany a bossingu. Bobek obvinění odmítl. Sama Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, kdy měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Odešla právě kvůli chování Bobka ke svým podřízeným.
|
Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo
O dusné atmosféře na poradách, o řvaní protkaném vulgarismy, telefonátech v kteroukoliv denní i noční hodinu, včetně víkendů a svátků, hovořil loni v říjnu pro server Novinky.cz bývalý dlouholetý zaměstnanec pražské zoo Vít Kahle. Je mezi těmi, kteří o Bobkovi tvrdí, že si díky zoo dělal vlastní PR.
„Chodila mi zpětná vazba, že jsem blbá. Že jsem kráva. Před svědky mě neskutečně sprostě vyřval, říkal mi, že jsem pí*a. Ten den jsem podala výpověď,“ popsala loni v září pro Deník N. například jedna z bývalých zaměstnankyň. Bobek ještě před svou rezignací, kterou podal k 30. září 2025, připustil vznětlivost i některé ostré výroky, bossing ale odmítá.
Oblíbený cíl turistů
Bývalý ředitel zoo Bobek tvrdí, že pokračoval v práci a vytáhl zoologickou mezi nejoceňovanější v Evropě. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stál v jejím čele od roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.
|
TOP 10 v pražské zoo v roce 2025. Přišlo sem téměř 1,5 milionu návštěvníků