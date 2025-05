Opět jsou tu totiž teplé dny, a tedy i vhodná doba na to, aby se na černých zastávkových tabulích s časy příjezdů souprav začala informace o klimatizaci objevovat.

„Jedná se o informaci na přítomnost klimatizace ve vozidle, ne o její aktivní spuštění. V případě chladnějších dnů se tedy nemusíte obávat, že by bylo v tramvaji s vločkou zima,“ vysvětluje pro deník Metro mluvčí ROPID Filip Drápal.

Vločky jsou opět na svých místech. Pomohou zejména těm, kteří příliš nepospíchají a mohou nechat „nevychlazený“ spoj ujet.

Informaci o tom, zda je vozidlo klimatizované, najdou podle něj cestující samozřejmě klasicky také v rozšířeném vyhledávači aplikace PID Lítačka. Web mapa.pid.cz nabízí nejen aktuální polohy všech tramvají, autobusů, trolejbusů i přívozů, ale i informaci o tom, zda je daný spoj vybaven klimatizací. Ta je symbolizována opět klasickým piktogramem vločky. Podobně funguje i web projektu Mobilní tabla a další aplikace.

V tramvaji

Klimatizované tramvaje pozná cestující na první pohled i bez vloček na tabulích. A to podle žluté čelní masky. Z boku tramvaje u každých dveří je umístěn piktogram klimatizace. V souladu se schválenými standardy by měla být klimatizace zapnuta, stejně jako u autobusů, při venkovních teplotách od 22 °C výše. Řidič může s ohledem na teplotu v interiéru zapnout klimatizaci i při nižší venkovní teplotě. Cestující ho rovněž může o tento úkon slušně požádat. V tuto chvíli disponuje dopravní podnik 127 klimatizovanými tramvajemi. Nejnovější tramvaj pro Prahu Škoda ForCity Plus Praha 52T, která se v těchto dnech v ulicích metropole testuje, se zatím nepočítá. V klasických tramvajích klimatizaci hlídá především automat a řidič má jen omezené možnosti, jak do systému zasáhnout.

Tramvaj Škoda 15T Forcity Alfa.

Jak na autobusy

Dopravní podnik má v autobusové flotile téměř polovinu plně klimatizovaných autobusů. Tyto vozy mají vždy na dveřích obrázek vločky v modrém čtverci. Zde už je to o něco komplikovanější, protože si cestující každoročně stěžují, že účinek chladicích zařízení snižují otevřená okna. Nebo bývá naopak v zabedněném busu klimatizace vypnuta. „Dopravní podnik provádí namátkové kontroly autobusů s klimatizací z hlediska její funkčnosti a správného nastavení, zároveň je povinností řidiče nahlásit případnou závadu nejpozději při příjezdu autobusu do garáže,“ svěřila před časem deníku Metro mluvčí dopravce Aneta Řehková.

U příměstských autobusů je situace podobná. V případě, že máte na některé lince nepříjemnou zkušenost, je dobré kontaktovat přímo jednotlivého dopravce či organizátora dopravy ROPID.

Vyhlížejte Elefant

Příměstské vlakové spoje ve většině případů zajišťují moderní jednotky City Elefant. Tyto vlaky jsou klimatizací vybaveny vždy. Cestující nicméně na příměstských linkách v minulosti trápily výkyvy teplot. Průvodčí je mohou měnit o zhruba dva stupně. Pokud se ve voze necítíte komfortně, je dobré na to upozornit průvodčího. „Teplota se sice nastavuje ručně, zároveň je ale automaticky regulována v závislosti na vnější teplotě prostřednictvím čidel. Tu může vlakový doprovod v mírném rozsahu upravit také během jízdy,“ uvedl pro Metro již dříve tiskový odbor Českých drah.