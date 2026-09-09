V rozhovoru pro deník Metro mluví Jan Čižinský o tom, proč chce zůstat starostou Prahy 7 i v případě zvolení senátorem, o své zkušenosti s politickými kompromisy i o tom, proč odmítá kampaň založenou na očerňování soupeřů.
Proč chcete být senátorem? Nebo lépe, co v současnosti Praha potřebuje od Senátu, co tam podle vás současní senátoři nedělají?
Praha trpí tím, že se pražští senátoři málokdy za Prahu skutečně postaví. Jejich politické strany mají hrůzu z nařčení z pragocentrismu a za Prahu nekopou. Většina regionů má v Senátu úspěšné starosty, kteří za ně bojují. Praha je tam politickým sirotkem. To chci změnit. Narodil jsem se v Praze 2, vyrůstal jsem v Praze 1 a tam také pak učil na gymnáziu, v Praze 6 jsem vedl skauty a v Praze 7 dvanáctým rokem starostuji. Znám centrum Prahy jako málokdo a okamžitě vím, jak který návrh ovlivní život Pražanů.
Politik/historik
Jste dlouholetým starostou Prahy 7 a zároveň pražským zastupitelem. Myslíte, že zvládnete ještě Senát? Není to už příliš funkcí najednou?
Je to právě naopak. Taková kombinace by byla to nejlepší, co by mohlo obyvatele centra města potkat. V Praze nelze spoustu věcí zlepšit bez změny zákonů – bydlení, doprava, vzdělávání. Jako starosta vím přesně, jak prakticky problémy občanů řešit. Autorita starosty pomáhá v Senátu a autorita senátora při starostování. Když jsem byl starostou a poslancem, prosadil jsem takové věci, jako je třeba Štvanická lávka, anebo jsem opět vrátil respekt parkovacím místům vyhrazeným
pro lidi se zdravotním znevýhodněním.
Takže pokud budete zvolen senátorem, zůstanete zároveň starostou Prahy 7. Proč je podle vás správné kumulovat tyto funkce?
Starosta a senátor je v Senátu nejčastější kombinace proto, že to nejlépe funguje. Lidé z toho mají největší užitek. Starosta a senátor toho pro svůj volební obvod vždy prosadí nejvíc. V Praze nelze zásadní věci jako bydlení, dopravu či vzdělávání vyřešit bez změny zákonů.
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Voličský průkaz vám projde jen v jednom druhu voleb 2026. Má cenu si o něj zažádat?
Kdybyste byl zvolen senátorem, čeho konkrétního chcete dosáhnout během prvního roku? Řekněte jednu věc, kterou budete schopen ukázat voličům jako konkrétní výsledek.
Za každou cenu chci zabránit plánu Andreje Babiše na podřízení veřejnoprávních médií politikům a plánu na odebrání peněz soukromým a církevním středním školám. Chci garantovat naše setrvání v NATO a v EU. Stejně tak chci ochránit pražské stromy v ulicích, které ohrožuje nový stavební zákon. A chci prosadit daňovou slevu na dlouhodobé pronájmy bytů, což je rychlá pomoc při řešení krize bydlení.
V minulosti jste tvrdě kritizoval ODS a ANO. V Senátu ale budete muset hledat většinu i s lidmi, se kterými se neshodnete. Umíte dělat politické kompromisy?
V Praze musíte pořád vyjednávat, s magistrátem, s vládou, s městskými částmi i s občany. Když jsem byl lídrem Prahy sobě udržel jsem vyjednáváním čtyři roky pražskou koalici pohromadě. Ve Sněmovně jsem si uměl vyjednat nadpoloviční podporu pro své návrhy třeba ohledně přípravných tříd základních škol.
A je naopak nějaký kompromis, který jste v politice udělal a dnes ho považujete za nesprávný?
Někdy jsem musel dělat i kompromisy, kterých lituji. Třeba ponechání školství v předchozí pražské koalici Pirátům. Snažím se nyní napravit, jak mohu, abychom nedostatečné kapacity středních škol vyřešili co nejrychleji.
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Říkáte, že chcete řešit například Airbnb nebo poplatek z pobytu pro turisty. Proč by měl tyto problémy řešit právě Senát? Neměla by být regulace Airbnb především věcí města a městských částí?
Stát má nechat tyto věci řešit města a obce. To se ale musí stát zákonem. A Senát má zákonodárnou iniciativu. Jiná cesta není myslitelná. Proto je nutné, aby v Senátu byli lidé, kteří městu dokonale rozumí, aby věděli, k čemu města v zákoně zmocnit. Jeden příklad zmiňujete. Je absurdní, že poplatek z ubytování turistů je všude zastropován na padesáti korunách za noc. To si obce mají stanovovat podle sebe.
V Praze 1 proti vám kandidují lidé s podporou velkých celostátních stran. Vy stojíte na koalici Praha Sobě, KDU-ČSL a Zelených. Není vaše kandidatura příliš závislá na pražské komunální politice?
V tom je přeci ta výhoda! Ve velké politické straně nakonec vždy zvítězí pocit, že Pražáky je nutné odrbat. Přitom Praha je, jak to u metropolí bývá, do velké míry inovační a ekonomický motor naší země. Podívejte se na současné výroky Andreje Babiše. Chce brát Praze peníze na rozvoj, chce brát peníze středním školám, na kterých studuje polovina pražských gymnazistů! Proto právě kandiduji, abych tomu zabránil a zájmy Pražanů uhájil. Kdo se bude v Senátu zajímat o čistotu vody ve Vltavě? Kdo bude myslet na zdravé životní prostředí v Praze? S tím se ucházím o hlasy Pražanů.
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Volby 2026: Kde se volí do Senátu a kdy se letos konají komunální volby
V obvodu kandiduje devět lidí. Kterého z nich máte lidsky nejradši? A v čem jste podle vás lepší než váš pravděpodobně nejsilnější soupeř Jiří Padevět?
V kampani nebudu očerňovat soupeře, ale férově nabízet to, co umím. Zaprvé Prahu a fungování Prahy znám naprosto detailně. V senátním obvodu znám každou uličku. Mám také největší zkušenosti s pražskou, ale i parlamentní politikou, nenechám se vládou vodit za nos. Je trochu mimořádné, že proti mně kandiduje i můj bratr Pavel. Máme se rádi jako bratři, ale Pavel politicky stojí zcela jinde než já.
Vstoupil do strany Levice.
Nemám vliv na jeho názory a on nemá vliv na názory moje. Myslím ale, že voliči rozliší mezi Janem Čižinským za Prahu Sobě a Pavlem Čižinským za stranu Levice. Před šesti lety kandidovali proti sobě bratři Smoljakové a také si je Pražané nespletli.
Kdybyste nebyl politikem, ale voličem v hlavním městě, jaký je jeden jediný důvod, proč byste sám sobě dal svůj hlas?
Podíval bych se na výsledky, ne na sliby, tedy na to, co dělám jako starosta. S bytovou krizí bojujeme stavbou bytového domu. S ohříváním centra bojujeme sázením stromů. Bojuji proti populismu tím, že máme sousedskou komunitu a ta pomáhá tam, kde nestačí sociální systém. Bojovali jsme proti šmelení a plýtvání, ať už při stavbě nové radnice, nebo v kauze Dozimetr. Bez toho lidé neuvěří slušné politice. Ale řešíme i bezpečnost naší země, když tlačíme na to, aby ruská ambasáda vyklidila pozemky u Stromovky okupované od roku 1968. Demokracie se nezachraňuje slovy, ale činy. Lidé mě potkávají úplně běžně na ulici a každý má na mě kontakt a může mi kdykoliv zavolat. Takový budu i jako senátor.
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Jaké je podle vás vůbec to největší riziko pro hlavní město řekněme v příštích pěti letech?
Praha není ostrovem, takže se jí nevyhne to, co trápí celou zemi, tedy agresivní ruská válečná politika, tažení současné vlády proti veřejnoprávním médiím, proti demokratickým institucím a proti slušnosti mezi lidmi. A obřím rizikem pro Prahu samou je válka Andreje Babiše proti pražským financím a teď nejnověji i proti pražskému střednímu školství. Praha potřebuje finance na stavbu bytů a středních škol. Bez městské bytové výstavby se krize bydlení bude jen a jen zhoršovat.