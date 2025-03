Letošní sezona přinese i několik změn – například poslední rok provozu přívozu P3 před otevřením Dvoreckého mostu. Více o všech sezonních linkách PID, jejich trasách a jízdních řádech najdete v novém tištěném průvodci nebo na webu PID.

Sezonní přívozy

Od zítřka se k celoročním přívozům P1 a P2 připojí i ostatní sezonní přívozy, které budou v provozu do 28. října. Letošní sezona je poslední pro přívoz P3 mezi Lihovarem a Dvorci, který počátkem roku 2026 nahradí Dvorecký most. Mimochodem, přívoz P2 nabízí výhodnou alternativu spojení do zoo, konkrétně ke „gorilímu“ vstupu Sklenářka. Tento přívoz vyplouvá každou čtvrthodinu.

Nejvíce lidí za den využívá linku P5 na Císařskou louku.

Přívozy PID loni přepravily 580 tisíc cestujících – tento počet byl ovlivněn několika přerušeními provozu (zejména v září) z důvodu zvýšených průtoků. Tradičně nejoblíbenější byla linka P2 z Podbaby do Podhoří, která za rok převezla přes 247 tisíc lidí a 22 tisíc kol. Nejvíce lidí za den využívalo linku P5 na Císařskou louku – v rekordním srpnu to bylo denně v průměru 1 058 osob.

Více o přívozech PID: https://www.pid.cz/privozy/

Výletní vlaky

Zítra po zimní přestávce opět vyjedou také víkendové rekreační vlaky, které spojují hlavní město s turisticky atraktivními destinacemi ve středních Čechách i sousedních krajích. Stejně jako v minulých letech se i letos mohou zájemci vydat na výlety do oblasti dolního Posázaví, Brd, na Kokořínsko, do Českého ráje nebo Šluknovského výběžku. Ve všech vlacích platí kromě tarifu jednotlivých dopravců i tarif Pražské integrované dopravy (PID), díky němuž je možné kombinovat na jednu jízdenku vlak i návazné autobusy či pražskou MHD.

Cyklohráček

Výletní vlak Cyklohráček letos zahajuje již svou dvanáctou sezonu a poprvé na pravidelnou trasu vyjede rovněž zítra. V rámci svého trvalého stavu jezdí opět z pražského hlavního nádraží až do středočeského královského města Slaný. S pestrobarevným vlakem plným hraček a her se tak zájemci podívají na nejhezčí pražskou železniční trať, takzvaný Pražský Semmering, dále do malebného kraje kolem zříceniny hradu Okoř a do Zákolanského údolí, kde se můžete vydat na výlet do útulného Zooparku Zájezd nebo k nejstarší dochované stavbě v Čechách – rotundě sv. Petra a Pavla na Budči. Významným cílem zůstává konečná stanice Slaný, jež nabízí mnoho zajímavých aktivit pro malé i velké.

Posázavský motoráček

Cyklohráček i v letošním roce zavítá během sezony o vybraných sobotách až k železničnímu muzeu ve Zlonicích, celkem se jedná o sedm odpoledních jízd. Vzhledem k pokračující rekonstrukci pražského smíchovského nádraží bude v letošní sezoně vyjíždět z Prahy hl. n. opět jen ranní Cyklohráček, který se sem večer opět vrátí. Polední pár vlaků bude nadále začínat a končit ve stanici Praha-Smíchov. Aktuální informace o provozu a případných změnách a výlukách jsou k dispozici na obvyklých informačních portálech – na www.pid.cz/cyklohracek či na sociálních sítích Cyklohráčku

Brdský cyklobus

Zítra vyjede také tradiční brdský cyklobus, který spojuje vlakové nádraží v Dobřichovicích s brdskými hřebeny a jede přes Černolice, Řitku a Mníšek pod Brdy do Kytína. Cyklobus pojede o víkendech a svátcích čtyřikrát denně ve dvouhodinových intervalech mezi Dobřichovicemi a Kytínem. V Dobřichovicích je zajištěna návaznost na vlaky S7 od Prahy. Kapacita speciálního autobusu s přívěsem je 25 jízdních kol. Cena za přepravu kola je 20 korun. V jízdních řádech PID ho najdete pod označením „CYKLOBUS 1“ a v provozu bude až do 28. října 2025.