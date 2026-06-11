Čím se Jatka78 liší od klasického kamenného divadla?
Jsme nezávislá scéna a nemáme jeden stálý soubor. Působí u nás několik rezidenčních souborů a zároveň fungujeme jako otevřená platforma pro nové projekty a tvůrce, kteří se nebojí riskovat a objevovat nekonvenční cesty.
Podle čeho vybíráte představení, která se objeví v programu?
Hledáme projekty, které jsou v něčem unikátní, ať už formou zpracování, silným celospolečenským tématem, nebo způsobem, jakým ho sdělují divákům. Je pro nás důležité, aby byly srozumitelné pro široké publikum. A musejí nás bavit. Důležitou roli hraje i dramaturgie každého z domovských souborů. Mezi hlavní pilíře programu přitom stále patří nový cirkus, Jatka78 jsou největší novocirkusová scéna v Česku.
|
Fotbalové MS startuje. Fanoušky lákají dresy, plyšáci i retro kolekce od adidasu
Co je na představeních tak výjimečné, že to diváci jinde neuvidí?
Jatka78 fungují jako mezinárodní a multižánrová scéna, kde diváci můžou vidět nový cirkus, tanec a divadlo na nejvyšší úrovni. Uvádíme fantastická představení ze zahraničí, která by se mnohdy v Česku jinak neobjevila. Naše domovské soubory mají navíc ve světě takové jméno, že na svých inscenacích mnohdy spolupracují s renomovanými zahraničními osobnostmi. Jeden den pak může vypadat třeba tak, že ve zkušebně tanečního souboru Dekkadancers zkouší trio Jirků-Forman-Pechar inscenaci Má vlast, vedle v tréninkové hale připravuje finský režisér Maksim Komaro s obsazením ze sedmi států novocirkusové představení Okamžik, ve foyer souběžně probíhá schůzka se světově uznávaným choreografem a režisérem Akramem Khanem, který chystá projekt s Cirkem La Putyka, a na malém sále zkoušejí divadelníci z nastupující generace. Tím vzniká unikátní organismus, který divákům nabízí pestrou škálu divadelních zážitků.
Na co do Prahy lákáte zahraniční umělce?
Za těch skoro dvanáct let jsme si vybudovali širokou síť kontaktů a partnerství. Každoročně navštěvujeme zahraniční festivaly, sledujeme nové trendy a vybíráme projekty, které chceme představit českému publiku. Zároveň nabízíme tvůrcům rezidenční pobyty, na které je mnohdy navázané i uvedení světové premiéry. Letos na podzim to bude například klaunerie francouzského souboru Les Nouveaux Nez. Hodně představení domovských souborů pak má stálé zahraniční obsazení.
|
Velká proměna „feťácké“ části Holešovic. Místo nádražní džungle vznikne moderní čtvrť snů
A funguje to i obráceně?
Především pro Cirk La Putyka je od jeho vzniku zahraniční hostování podstatnou součástí fungování. Loni vystupoval ve spolupráci s Českou filharmonií v rámci Českého národního dne na světové výstavě v Ósace nebo na novocirkusovém festivalu na Tchaj-wanu. Letos zamíří se zatím nejnovějším představením St.art na jeden z nejvýznamnějších cirkusových festivalů do Montrealu nebo na vyhlášený divadelní festival na jezeře v Curychu.
Jak velká jsou Jatka78?
Máme dvě hlavní scény. Vedle divadla Jatka78 v Holešovické tržnici je to sezonní šapitó Azyl78 na Výstavišti. Loni jsme na nich dohromady odehráli asi 270 představení, která navštívilo přes 73 tisíc diváků.
Součástí fungování Jatek78 je Cirk La Putyka Studio. O co jde?
V Česku stále chybí profesionální cirkusová škola. CLP Studio proto představuje důležitou možnost, jak děti a mladé lidi seznámit s novým cirkusem a rozvíjet jejich talent. Někteří absolventi pak pokračují na zahraničních univerzitách nebo se zapojují do profesionálních projektů.
Na podzim 2027 chystáte premiéru inscenace, na které spolupracujete s už zmíněným světově uznávaným choreografem Akramem Khanem. Co to pro Jatka78 znamená?
Je to mimořádná událost nejen pro nás, ale i pro celou českou kulturní scénu. Cílem je z Prahy udělat středobod světové kulturní mapy. Akram Khan patří k nejvýznamnějším světovým tvůrcům současného tance, spolupracoval mimo jiné s Kylie Minogue nebo se podílel na zahajovacím ceremoniálu londýnské olympiády v roce 2012. S Cirkem La Putyka teď připravuje inscenaci Pinokio. Pro něj jde přitom o vůbec první zkušenost s novým cirkusem.
Na co byste diváky ještě letos pozval?
Doporučil bych jim Okamžik od Cirku La Putyka v Azylu78. Účinkuje v něm 35 umělců z celého světa a v říjnu a listopadu ho budeme uvádět naposledy v bloku 34 repríz. Na podzim nás také čeká šest premiér, například Lži, které muži říkají od tanečního souboru Dekkadancers, zmiňovaná premiéra souboru Les Nouveaux Nez nebo předvánoční kabaret Cirku La Putyka nazvaný FoolMoon.
|
Bubny čeká proměna. V nové čtvrti vznikne deset tisíc bytů
A co chystáte v nejbližších dnech?
Už ve čtvrtek 18. června před Jatka78 najede kamion s fascinující žonglérskou show. Belgický soubor Post uit Hessdalen vytvořil úplně magické představení Ballroom, které sledujete se zatajeným dechem a pořád dokola si říkáte, jak je tohle vůbec možné. Jako byste se najednou ocitli v jiném vesmíru. Uvedeme ho u nás pouze devětkrát a po každém představení chystáme workshop žonglování určený především pro dětské diváky. Je to rodinné představení, které vážně stojí za vidění.
Nově pořádáte po představeních také setkání s diváky. Jak fungují?
Jde o formát Q&A, při kterém můžou diváci po představení zůstat, setkat se osobně s tvůrci a zeptat se jich na všechno, co je ohledně projektu zajímá. Vybrané debaty mají navíc speciální téma, po představení St.art jsme například pozvali diskutovat o společenských vzorech ve sportu i umění olympioniky Vavřince Hradilka a Jiřího Berana a sociologa Jana Schmida z agentury Perfect Crowd.
Odbočme od programu. Jak se vám daří skloubit umělecké ambice s ekonomickou realitou?
Jatka78 jsou přibližně ze 60 procent soběstačná. Významnou část příjmů tvoří vstupné, ale důležitou roli hrají i naši partneři, bez jejichž dlouhodobé podpory bychom tak rozsáhlý program nemohli realizovat.
Lidé v současnosti tráví spoustu času u obrazovek. Proč by podle vás měli přijít do divadla?
Protože živý zážitek ničím nenahradíte. Divadlo se děje tady a teď, přináší silné emoce a možnost bezprostředně sdílet jedinečné momenty s ostatními lidmi. Dokáže vás pobavit, dojmout nebo třeba úplně změnit váš pohled na svět.
|
Míče pro MS se vyráběly z kůže, textilu, umělotiny. Ty nejnovější jsou plné elektroniky
Otázka na závěr: Kdybyste měl zmínit tři důvody, proč letos přijít na Jatka78, jaké by to byly?
Uvidíte špičkové projekty nového cirkusu, tance i divadla. Zažijete věci, na které jinde v Česku nenarazíte. A odnesete si zážitek, na který budete dlouho vzpomínat.
Ballroom