Je jako živé! Novorozeně z umělé hmoty pomáhá u Apolináře. Jmenuje se Paul 2.0

Kdysi bývala oblíbenou společnicí v hodinách výuky první pomoci Andula. Tak se přezdívalo plastické figuríně ženského pohlaví, obvykle v modré teplákové soupravě, na které se dalo trénovat buď dýchání z plic do plic, nebo masáž srdce.

Když stará Andula nestačí

Co když jste zdravotník, který musí oživovat předčasně narozené dítě? Trénink na dospělé Andule vám moc nepomůže. Děti, které se rodí o několik týdnů dříve, mají mnohem jemnější tělíčko.

Lékaři a sestry ve známé porodnici U Apolináře v Praze se minulý týden dočkali převratné novinky. Novým přírůstkem na Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné nemocnice Praha se stal Paul 2.0. Na jeho pořízení se finančně podílela rodičovská organizace Nedoklubko, která podporuje rodiny s předčasně narozenými dětmi. Mezi přispěvateli na Paula byl i Nadační fond Evy Pavlové nebo Harley-Davidson.

Tréninkový novorozenec Paul 2.0. Pochovala si ho i česká první dáma Eva POavlová.

Dýchá, pláče, má hrtan 3D

Paul 2.0 je výuková figurína, která poskytuje vysoce realistickou zkušenost s péčí o předčasně narozené dítě. Věrná napodobenina chlapečka o hmotnosti pouhých 1100 gramů a délce 35 centimetrů odpovídá dítěti předčasně narozenému ve 27. týdnu těhotenství, kdy organismus čelí extrémně vysokému riziku život ohrožujících komplikací.

Některé z nich je možné na Paulovi rozpoznat i pohledem, například jeho kůže dokáže zmodrat, jako by se to stalo u živého miminka v případě nedostatku kyslíku. Hrtan je anatomicky dokonalou kopií z 3D tiskárny, čímž umožňuje velmi přesnou zkušenost při zavádění intubační trubice do průdušnice. Paulův hrudník se pohybuje v rytmu dechu a tlukotu srdce, umí plakat a vydávat chrčivý zvuk při výdechu signalizující dýchací potíže. Má také neslyšný hmatný pulz na pupečníku a na všech čtyřech končetinách a pomocí stetoskopu je možný poslech dechových, srdečních, plicních a střevních zvuků.

„Zabýváme se problematikou stabilizace extrémně nezralých novorozenců více než 15 let, máme téměř tisíc videozáznamů stabilizace,“ připomíná Richard Plavka, primář neonatologického oddělení kliniky u Apolináře. Novorozenecký simulátor probíhá od roku 2017 pod taktovkou vídeňského neonatologa Jense-Christiana Schwindta.