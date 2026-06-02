Je konec zimy v zimě a vedra v létě! Pragerovy kostky čeká rekonstrukce i rozlučka

Autor: Marek Peška
  7:58
Vedle Emauz Na Slovanech se rozprostírá areál, kam lidé chodí poznávat budoucí tvář Prahy. V jedné „kostce“ je zde Centrum architektury a městského plánování (CAMP), kterému dominuje obří stěna, na které se promítají videa a obrázky, konají se různé přednášky o architektuře, otevírají se další městská témata. Všechny „kostky“ čeká citlivá rekonstrukce.
Institut plánování a rozvoje u Emauz. Klidné a příjemné místo, které nabízí různé pohledy na Prahu.

Přezdívá se jim Pragerovy kostky podle jejich autora, architekta Karla Pragera, pracují odborníci ze společnosti Institut rozvoje a plánování (IPR). V prostoru Centra architektury a městského plánování (CAMP) se představují projekty, které hlavní město čekají, ale také historie města.

Zavíráme na tři roky

Týmu lidí z IPR je ovšem v kostkách v létě vedro a v zimě různými dírkami prostupuje chlad. Nevyhovující stav končí. „Stavba povolena!“ Tak se při příležitosti rekonstrukce Pragerových kostek jmenuje akce, která poslední měsíc nabídne retrospektivu výstav, umělecké intervence, recyklační dílny a Closing Party. Červen je totiž posledním měsícem, kdy tu CAMP a IPR budou fungovat.

Nový metropolitní plán slibuje 350 tisíc bytů. Praha k němu spustí nový web

„Areál Pragerových kostek opouštíme 28. června a poté započne rekonstrukce, která je plánovaná na tři roky. Areál nebude po dobu rekonstrukce přístupný,“ říká pro deník Metro Barbora Kloudová z IPR.

Významní umělci

Návštěvníci se mohou těšit na retrospektivní promítání vybraných výstav, svá díla tu představí přední čeští umělci a umělkyně. Krištof Kintera, Erika Velická, Epos 257, Vladimir 518, Lenka Tyrpeklová a mnozí další svou tvorbou promění podobu CAMPu. Připraveny jsou také recyklační dílny, během nichž zájemci vdechnou materiálům z budovy druhý život. Vrcholem rozlučkových oslav bude 25. června velkolepá Closing Party.

Proč kultura pro mladé nefunguje? Centrum CAMP za týden otevře velkou debatu

Citlivá adaptace

Areál Pragerových kostek po uzavření projde rozsáhlou rekonstrukcí v duchu původní autorské vize Karla Pragera a Jiřího Kadeřábka. Cílem plánovaných citlivých úprav podle Kloudové je adaptovat soubor významných modernistických budov v sousedství kláštera Na Slovanech pro potřeby 21. století a rozvinout potenciál celého místa. Ačkoli CAMP své dveře zavře, oblíbené plavby lodí a další CAMP Tour budou pokračovat. Nebudou chybět ani příměstské tábory.

Tajemství zůstává

Kde od podzimu najde útočiště? „Konkrétní místo, kam se CAMP bude stěhovat ještě neuvádíme, informaci poskytneme po podpisu smlouvy,“ říká Kloudová. Kostky čeká první rozsáhlejší oprava od jejich dokončení v roce 1973.

„Rekonstrukce je nezbytná, protože jejich stav neodpovídá současným nárokům na energetickou efektivitu, požární bezpečnost ani technické vybavení. Zároveň ale přináší i jedinečnou příležitost naplnit původní význam této výjimečné stavby a ještě více ji zpřístupnit veřejnosti,“ slibuje šéf české metropole pro důležité organizace Ondřej Boháč.

Poslední mejdan

  • Už jen několik dní máte jedinečnou příležitost navštívit tento zajímavý kus města. Co v CAMPu uvidíte? Retrospektivní audiovizuální smyčku vybraných výstav, která bude k vidění do 7. června.
  • Připomíná klíčové projekty zaměřené na budoucnost metropole, rozvoj dopravy či proměny krajiny. Ohlíží se také za rozvojem velkých transformačních území, jako jsou smíchovské a žižkovské nádraží či Rohanský ostrov.
  • Poslední mejdan nabídne venkovní prostory osvětlené ambientní světelnou instalací od studia Lunchmeat.
