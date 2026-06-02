Přezdívá se jim Pragerovy kostky podle jejich autora, architekta Karla Pragera, pracují odborníci ze společnosti Institut rozvoje a plánování (IPR). V prostoru Centra architektury a městského plánování (CAMP) se představují projekty, které hlavní město čekají, ale také historie města.
Zavíráme na tři roky
Týmu lidí z IPR je ovšem v kostkách v létě vedro a v zimě různými dírkami prostupuje chlad. Nevyhovující stav končí. „Stavba povolena!“ Tak se při příležitosti rekonstrukce Pragerových kostek jmenuje akce, která poslední měsíc nabídne retrospektivu výstav, umělecké intervence, recyklační dílny a Closing Party. Červen je totiž posledním měsícem, kdy tu CAMP a IPR budou fungovat.
„Areál Pragerových kostek opouštíme 28. června a poté započne rekonstrukce, která je plánovaná na tři roky. Areál nebude po dobu rekonstrukce přístupný,“ říká pro deník Metro Barbora Kloudová z IPR.
Významní umělci
Návštěvníci se mohou těšit na retrospektivní promítání vybraných výstav, svá díla tu představí přední čeští umělci a umělkyně. Krištof Kintera, Erika Velická, Epos 257, Vladimir 518, Lenka Tyrpeklová a mnozí další svou tvorbou promění podobu CAMPu. Připraveny jsou také recyklační dílny, během nichž zájemci vdechnou materiálům z budovy druhý život. Vrcholem rozlučkových oslav bude 25. června velkolepá Closing Party.
Citlivá adaptace
Areál Pragerových kostek po uzavření projde rozsáhlou rekonstrukcí v duchu původní autorské vize Karla Pragera a Jiřího Kadeřábka. Cílem plánovaných citlivých úprav podle Kloudové je adaptovat soubor významných modernistických budov v sousedství kláštera Na Slovanech pro potřeby 21. století a rozvinout potenciál celého místa. Ačkoli CAMP své dveře zavře, oblíbené plavby lodí a další CAMP Tour budou pokračovat. Nebudou chybět ani příměstské tábory.
Tajemství zůstává
Kde od podzimu najde útočiště? „Konkrétní místo, kam se CAMP bude stěhovat ještě neuvádíme, informaci poskytneme po podpisu smlouvy,“ říká Kloudová. Kostky čeká první rozsáhlejší oprava od jejich dokončení v roce 1973.
„Rekonstrukce je nezbytná, protože jejich stav neodpovídá současným nárokům na energetickou efektivitu, požární bezpečnost ani technické vybavení. Zároveň ale přináší i jedinečnou příležitost naplnit původní význam této výjimečné stavby a ještě více ji zpřístupnit veřejnosti,“ slibuje šéf české metropole pro důležité organizace Ondřej Boháč.
Poslední mejdan