Fotbal v současnosti už nekončí závěrečným hvizdem rozhodčího. Je to kultura, životní styl a často i součást každodenní identity. A právě merchandising, zkráceně merch (propagační materiál – pozn. redakce) je jedním z hlavních mostů mezi klubem a jeho fanoušky. Šála kolem krku, hrnek s logem, dres na tribuně nebo streetwear tričko v ulicích. To všechno jsou symboly, kterými fanoušci dávají najevo, ke komu patří.
Pražské kluby si dobře uvědomují, že pro mnohé příznivce je merch víc než jen suvenýr. Často je to projev hrdosti, loajality a někdy i módní záležitost. Proto se jejich nabídka v posledních letech rozrostla od klasických šál a vlaječek až po designové kolekce oblečení, limitované edice či spolupráce s umělci.
Jak si tedy v merchandisingu vedou prvoligové pražské kluby Sparta, Slavia, Dukla či Bohemka? Ptali jsme se těch nejpovolanějších – nejen zástupců jednotlivých klubů, ale i fanoušků.
Dresy do tří tisíc korun
V Edenu se prodávají dresy všech variant. Od klasických domácích červenobílých po limitované kolekce. Mluvčí sešívaných Michal Býček prozradil, že Slavia nabízí dvě varianty oficiálních dresů. Nově dresy vyrábí britská firma Castore, která nahradila dosavadní Pumu. „Máme verzi Player PRO, která je stejná, jakou nosí hráči na zápasech. Ta stojí 3 099 korun. Pak máme druhou verzi Stadium, která je vhodná pro běžné nošení. Ta stojí 2 299 korun,“ komentuje pro Metro Býček. Dresy Slavia nechala navrhnout umělcem Pastou Onerem.
Na Letné fanoušci pořídí domácí i venkovní dres za 1 999 korun. Podle mluvčího Sparty Pavla Jíny je unikátní třetí sada dresů, která vznikla ve spolupráci s partnery adidas a Footshop. „Tyto dresy stojí 2 199 korun a zaznamenaly rekordní prodeje v prvním měsíci od jejich uvedení na trh,“ říká Jína.
V Ďolíčku mají dresy pod záštitou značky Puma. „Originální dres Bohemians stojí 1 905 korun,“ líčí ředitel komunikace klubu Petr Koukal. Na Julisce se domácí i venkovní dres prodávají za 1 890 korun. „Dětský stojí 1 590 korun. Je také možnost potisku za tři stovky,“ vysvětluje fanshop manažerka Dukly Praha Petra Veverková.
Dukláček i staré dobré šály
Fanoušci sešívaných mají nejvíce zájem o šály a dresy. „Co se týče nejprodávanějších hráčů, ve fanshopu Slavie je největší zájem o dresy hráčů Zafeiris, Kušej, Holeš a kapitána Bořila. Jde současně o pořadí počtu prodaných dresů, tedy Zafeiris jde na dračku nejvíce,“ líčí Býček.
Železná Sparta podle mluvčího Jíny v sezoně 2024/25 prodala dohromady téměř 32 tisíc dresů, což je o 30 procent více než v předchozí sezoně. „V aktuálním ročníku bylo zatím za přibližně měsíc a půl prodáno už přes 6 tisíc dresů,“ konstatuje pro Metro. K tomu, jaký hráč se prodává nejvíce, se klub nevyjádřil. V Ďolíčku je podle Koukala největší zájem o trička, šály a také dresy. „Největší zájem je o hráče Yusufa Helala,“ říká Koukal.
Na Julisce podle Veverkové jsou velmi oblíbené například dresy, šály, kšiltovky, plyšový medvídek Dukláček a drobné zboží jako vlaječky a placky. „Nejvíce se prodává dres s potiskem našeho kapitána Jana Peterky, ale v podstatě každý z hráčů je něčí favorit a děláme potisky všech,“ líčí fanshop manažerka Dukly Praha.
Retro i věrní fanoušci
Každý merch si zaslouží také nějaké atypické prvky, díky kterým se třeba může odlišit také od konkurence. Například pražská Slavia prodává originální trávník z Edenu.
„Je zalitý v pryskyřici, aby si uchoval tvar i barvu. Každý kus je vložen do skleněného obalu, který pro nás vyrábí česká sklářská firma Preciosa,“ dodává pro Metro Býček.
Bohemka nabízí také netradiční kousek – alkohol. „V sortimentu máme Zelenou z Ďolíčku, jde o oblíbený peprmintový likér v lahvích s klubovým motivem,“ říká Koukal. A Dukla Praha? Ta má v nabídce retro kolekci, limitované edice Fatal a podle slov Veverkové nejvěrnější fanoušky.
Ponožky i ultras skupiny
Názory jednotlivých klubů v kontextu s jejich merchandisingem už známe, co si ale myslí fanoušci? Zeptali jsme se zástupců dvou klubů, Sparty a Slavie, co je podle nich to pravé ořechové. „Merch Slavie mám rád. Nejvíce nosím ponožky, které tahám všude a zároveň jsou nejmíň vidět, takže se nebojím je obléct i do ulic. Taky se mi moc líbí kloboučky, jeden taky mám a nosím teda jen na zápasy. Jednu dobu měla Slavia i tanga, což byl super dárek pro mou tehdejší dívku. Mám doma také deku, kterou tahám na zápasy v zimě anebo se hodí rovněž k televizi,“ říká Svatopluk Pecháček, fanoušek Slavie.
I Sparta má své příznivce, kteří neodolají merchandisingu. „U nás frčí klasické dresy z fanshopu, ale zároveň je vidět, že hodně merche pochází z bývalé ultras skupiny. Momentálně nakupuji spíše od ultras skupin (neoficiální merch – pozn. redakce), které mají své obchody,“ dodává pro Metro Marek Vašík.
