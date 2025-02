„Z tramvají nebo autobusů už na vás nebude vykukovat láhev vodky, Ježíš ani pozvánka do erotického klubu, který se maskuje za kabaret. Pro tyto účely ať si příslušní zadavatelé hledají jiné plochy.“ S tímhle tvrzením před pár dny přispěchal na svém Facebooku náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Magistrát podle něj zpřísnil pravidla pro reklamu, která se objevuje na vozech pražské veřejné dopravy. Reklamy na alkohol, erotiku či náboženství podle něj na vozidla veřejné dopravy nepatří.

V tramvajích na cestující promlouvá i Ježíš. Na jaře ale má mít nadobro utrum.

„Snažíme se obecně o snižování reklamního smogu ve městě a kultivaci veřejného prostoru. Omezení reklamy na městském majetku je jedním z nástrojů této změny. Kromě samotného omezování plochy a množství nosičů, které jsme použili například u reklam na přístřešcích MHD, je ale nutné se zamýšlet i nad tím, na co ta reklama vlastně je. Tedy s jakými službami a produkty chceme, aby bylo naše město, a zejména naše MHD spojovány,“ říká pro deník Metro Hřib.

Cestující si stěžovali

Výše zmíněné typy reklamy například na tramvajích či autobusech Hřibovi dle jeho vyjádření vadily i osobně. „Vadilo mi spojování MHD s reklamou tohoto typu. Nejde o ty samotné produkty či služby, ale o možnost pronájmu veřejného majetku pro reklamu na tyto záležitosti. Takový obsah totiž na vozidla MHD podle mě nepatří a dostal jsem na něj i mnoho stížností od cestujících. Právě proto jsme tuto změnu zavedli,“ dodává pro Metro Hřib a zmiňuje, že zákaz se nevztahuje jen na exteriér, ale i na vnitřek vozidel. „Po schválení Radou hlavního města Prahy nyní organizátor pražské dopravy (ROPID) informuje všechny dopravce v systému Pražské integrované dopravy (PID). Takže opatření by mělo začít platit během jara. Zadavatelé těchto reklam si pak budou muset pro ně najít jiné plochy,“ doplňuje Hřib.

Spoře oděné dámy

V posledním roce se po Praze „proháněly“ například tramvaje s polepem značky skotské whisky Johnnie Walker, kořeněný bitter Aperol, několik pivovarů, ale i třeba na Apoštolskou církev či erotický klub na Václavském náměstí Goldfingers.

Tramvaj s reklamou na skotskou whisky lze potkat v metropoli i v těchto dnech. I ona má ale již brzy patřit minulosti.

„Vím, že někdy v devadesátých letech bývaly reklamy na erotiku na starých tramvajích T3. Tuším, že to měl časopis Leo, a tam skutečně byly i spoře oděné dámy. Pak tam byly určitě cigarety Marlboro a Rothmans,“ vzpomíná pro deník Metro Lukáš Julínek z fanouškovského dopravního webu mobilnitabla.cz.

Konzultace s DPP

S prosbou o příklady v minulosti použité reklamy na vozech a ve vozech MHD, kterou již brzy nebudou moci Pražané v metropoli vídat, se deník Metro obrátil i na pražský dopravní podnik. Ten si však dle šéfa místního tiskového odboru Daniela Šabíka statistiky konkrétního zaměření reklam nevede.

„Za umisťování reklamy je zodpovědný nájemce, který se řídí jasně stanovenými pravidly zakotvenými ve smlouvě. Mezi ně patří například etický kodex reklamy, Standardy kvality PID a další. DPP schvaluje, jestli je umisťovaná reklama v souladu s technickými předpisy,“ vysvětluje Šabík a dodává, že v případech, kdy si nájemce není jistý, jestli je daná reklama v souladu se smluvními podmínkami, konzultuje ji buďto s DPP, či ROPID.

Přísná Ostrava

Tuto skutečnost pro deník Metro potvrdil i samotný organizátor pražské dopravy a doplnil, že pravidla pro reklamu, která jsou v obdobném duchu jako pravidla nyní schválená v Praze, již dávno zavedli i jiné tuzemské metropole.

Slivovicová tramvaj

„Dopravní podnik Olomouc má pravidlo, že se objednatel zavazuje, že reklama nebude propagovat zakázaná politická hnutí, ideologie nebo pornografii, bude v souladu s dobrými mravy a podobně. Dalším příkladem je Dopravní podnik Ostrava. Ten stanovuje, že je objednatel povinen při realizaci svých kampaní respektovat, že reklamní nosiče nelze využít k propagování politické reklamy, náboženství, pohřebnictví, hazardu a erotiky,“ vyjmenovává Pavel Macků z tiskového odboru ROPID.

„Puritán Hřib“

Redakce deníku Metro oslovila s prosbou o vyjádření také několik institucí, firem a podniků, které v minulosti svou reklamou s náboženskou, erotickou či alkoholickou tematikou dokonce polepily celé tramvajové soupravy. Odpověděly ale pouze některé.

„Troufnu si tvrdit, že náš grafik vytvořil jeden z nejhezčích designů tramvaje posledních let. A byli jsme na něj a na naši tramvaj řádně hrdí,“ svěřil deníku Metro výkonný ředitel nočního erotického klubu Goldfingers Prague Tomáš Ptáček a podotkl, že on i jeho kolegové vnímají zpřísnění pravidel na reklamu v MHD jako další ze zásahů magistrátu do svobody podnikaní.

„Je to škoda. Na tramvaji jsme propagovali náš brand, naši značku, zkrátka podnik, který je v Praze třicet let. Nikdy by nás nenapadlo dát na prostředek pražského dopravního podniku něco nevkusného či pobuřujícího. Reklama nicméně určitě splnila účel. Jako malý bonus vnímáme to, že pan Hřib a jemu podobní puritáni se tímto zabývali a nás tím vlastně ještě více zviditelnili,“ doplňuje Ptáček.

Tramvaj propagující noční klub, která v metropoli jezdila ještě přednedávnem, na sobě neměla vylepeno nic na první pohled pobuřujícího.

Posledním střípkem do koláže názorů budiž vyjádření vedení Tradičního pivovaru v Rakovníku, jehož Bakalář také svého času zdobil pražskou tramvaj. Generální ředitel pivovaru Zdeněk Lux ztráty možnosti znovu se v rámci polepu na pražské MHD objevit nelituje. „Po odlivu zahraničních návštěvníků z metropole nám tento typ reklamy nepřinášel v poměru cena/výkon již takový přínos,“ uzavírá Lux.