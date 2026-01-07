Je tu bez povolení 15 let. Podařilo se úřadům ukončit provoz nelegálního billboardu u Národního muzea?

Autor: Marek Peška
  15:53
Dům na křižovatce ulic Legerova a Vinohradská v Praze „mění“ svou fasádu. Muži na lanech tam odstraňují panely ilegálního billboardu. Ten tu byl podle iniciativy Nelegální reklama 15 let.
Ilegální reklamní plocha naproti Národnímu muzeu. Mizí po 15 letech?

Ilegální reklamní plocha naproti Národnímu muzeu. Mizí po 15 letech? | foto: Metro

Ilegální reklamní plocha naproti Národnímu muzeu. Mizí po 15 letech?
Ilegální reklamní plocha naproti Národnímu muzeu. Podle iniciativy Přidej se a...
Ilegální reklamní plocha naproti Národnímu muzeu. Podle iniciativy Přidej se a...
Ilegální reklamní plocha naproti Národnímu muzeu. Podle iniciativy Přidej se a...
7 fotografií

„Jde konečně dolů?“ zaznívá otázka na facebookové stránce Přidej se a strhni to, kterou provozuje spolek s názvem Nelegální reklama. Ta dlouhodobě mapuje černé reklamy po celém Česku. Spolek komentuje možnou demontáž ilegálního billboardu, který visí na domě naproti Národního muzea v Praze.

Zástupci spolku tvrdí, že majitel této reklamy 15 let postupuje podobně jako další firmy, které provozují ilegální reklamní plochy. „Billboardová mafie si ho mezi sebou opakovaně přeprodává a tím brání stavebnímu úřadu dokončit řízení o odstranění,“ píše na své facebookové stránce Přidej se a strhni to.

Deník Metro o ilegálních billboardech

Tisíce ilegálních billboardů a dalších reklamních ploch se nachází v řadě českých měst, ale také u silnic. Některým vypršelo povolení před několika měsíci, některé svým provozovatelům vydělávají na černo několik let, napsal v minulosti deník Metro.

Praha zaplevelená ilegálními billboardy. Místní už neobtěžují, po několika letech padly další

Úřady jsou v drtivé většině případů bezzubé. Podle iniciativy Přidej se a strhni to provozovatelé ilegálních ploch vědí, že třeba posunutím reklamní plochy o několik centimetrů rozjedou byrokratická kolečka, která jsou potřeba pro jejich oficiální odstranění. Stejně tak používají fígl – „ilegální reklamní plochu si přeprodávají mezi různými firmami“. A takto se to děje stále dokola. Přesto se čas od času některou reklamu podaří odstranit.

Nemáme armádu úředníků

Iniciativa Přidej se a strhni to na svém webu Nelegalnireklama.cz pečuje o velkou databázi ilegálních billboardů a dalších nepovolených reklam. A nejsou to jen billboardy „na nohách“. Týká se to i reklamních ploch na domech. Ty jsou nedávnou vyhláškou v Praze zapovězeny. Reklama totiž nesmí viset na fasádách, kde jsou okna, nesmí za tmy svítit.

Černá reklama u Nuseláku dál sype miliony a hyzdí město

Podle zjištění deníku Metro ale reklamy na zakázaných plochách domů visí dál. Například u Anděla nebo nedaleko Nuselského mostu. „Důvodem je neochota reklamních firem respektovat předpisy. Sami předpisy respektovat nezačnou a plachty nesundají. A takovou armádu úředníků, která by okamžitě rozjela stovky řízení na odstranění stovek plachet, město nemá. Kromě toho některé reklamní plochy dost možná generují vyšší zisky, než kolik činí pokuty. Je to proto běh na dlouhou trať,“ řekla před časem deníku Metro zastupitelka Kristýna Drápalová, která se vizuálním smogem zabývá řadu let.

Ilegální reklamu „kryla“ Horáková

V srpnu 2020 deník Metro psal o kauze, která připomínala zákopovou válku mezi provozovatelem ilegálního billboardu s úřady.

Tenkrát domy u Nuselského mostu, které jsou v památkové rezervaci, znovu překryla obří plachta. Ta ovšem místo reklamy připomínala výročí popravy Milady Horákové. Firma se tak snažila „zakrýt“ svou nepovolenou reklamní plochu.

Na domy se vrátila obří plachta. Horáková „kryje“ ilegální reklamu

„Odsuzuji zneužití odkazu Milady Horákové v reklamní válce proti městu. Všichni asi tušíme, kdo má tyto naschvály na svědomí. Autoři původní kampaně to nejsou,“ napsal na svém Twitteru tehdejší primátor Zdeněk Hřib.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstském náměstí probíhá úklid vánočního trhu.

vydáno 7. ledna 2026  17:53

Ostravská galerie slaví 100 let, vystaví i grafiku Rembrandta a pastel Kupky

ilustrační snímek

Galerie výtvarného umění Ostrava (GVUO) vystaví v Domě umění, který letos slaví 100 let od svého otevření, díla starých mistrů i nejslavnějších domácích...

7. ledna 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Děčínští policisté pátrají po 27letém muži, rodina má obavu o jeho život

ilustrační snímek

Policie pátrá po 27letém Jakubovi Mrnkovi z Děčína. Doma nechal všechny své osobní doklady i mobil. Rodina má obavu o jeho zdraví a život kvůli vzkazu, který...

7. ledna 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Koupil za 100 tisíc, dostal miliony. Prodej kina manželovi starostky řeší soud

Bronislav Schwarz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Mostě (7. ledna...

Okresní soud v Mostě začal rozplétat prodej budovy bývalého kina v Lomu na Mostecku. Město ho v roce 2022 prodalo za 100 tisíc korun manželovi tehdejší starostky Kateřiny Schwarzové (Severočeši) a...

7. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

Vlak dnes opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem kvůli tomu několik hodin zcela stál, později vlaky jezdily po...

7. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  17:26

Box Zásilkovny zmizel, místo zůstalo škaredé. Máme nulovou kulturu, říká kritička

Místo v Kopečné ulici pod brněnským Petrovem, z něhož byl po kritice odstraněn...

Pouze chvíli vydržel loni v lednu box Zásilkovny na schodech nedaleko brněnské katedrály Petrov. Po ostré odezvě obyvatel, kteří jeho umístění označovali za paskvil a ohyzdnost, firma couvla a svou...

7. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Návštěvnost jihomoravských památek ve správě státu stoupla loni o 7,6 procenta

ilustrační snímek

Návštěvnost hradů, zámků a dalších památek na jihu Moravy ve správě státu stoupla loni o 7,6 procenta na celkových 923.166 návštěvníků. V tiskové zprávě o tom...

7. ledna 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Rakovník vyčlenil peníze na podporu nových pediatrů a zubařů

ilustrační snímek

Rakovník v letošním rozpočtu opět vyčlenil 1,4 milionu korun na podporu nových pediatrů a zubařů. Ve městě je největší poptávka po těchto lékařích, ale peníze...

7. ledna 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Karlovarský kraj dá krajským nemocnicím 70 milionů korun na nové přístroje

ilustrační snímek

Karlovarský kraj dá letos Karlovarské krajské nemocnici (KKN) 70 milionů korun na nákup lékařských přístrojů. Pořídit by měla dva přístroje pro...

7. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Liberecká Archa loni přijala 2068 zvířat, zachraňovala i lišáka a jestřáby

ilustrační snímek

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Archa v Liberci loni přijala 2068 zvířat. Byl to třetí nejvyšší počet v její zhruba dvacetileté historii. Rekordní...

7. ledna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

V Kopřivnici se začne bourat staré koupaliště, vznikne moderní sportovní areál

ilustrační snímek

V Kopřivnici na Novojičínsku se začne bourat staré městské koupaliště. Na jeho místě vznikne za více než 200 milionů korun moderní sportoviště odpovídající...

7. ledna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Spolek Kašpar sehraje v Náchodě Krásku z Leenane, září v ní Steinmasslová

Záběr z kusu Srpen v zemi indiánů

Kulturní prostor Aula na Jiráskově gymnáziu v Náchodě ve čtvrtek 8. ledna od 19 hodin patří inscenaci Kráska z Leenane v podání pražského Divadelního spolku Kašpar. Komedii legendárního britského...

7. ledna 2026  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.