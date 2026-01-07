„Jde konečně dolů?“ zaznívá otázka na facebookové stránce Přidej se a strhni to, kterou provozuje spolek s názvem Nelegální reklama. Ta dlouhodobě mapuje černé reklamy po celém Česku. Spolek komentuje možnou demontáž ilegálního billboardu, který visí na domě naproti Národního muzea v Praze.
Zástupci spolku tvrdí, že majitel této reklamy 15 let postupuje podobně jako další firmy, které provozují ilegální reklamní plochy. „Billboardová mafie si ho mezi sebou opakovaně přeprodává a tím brání stavebnímu úřadu dokončit řízení o odstranění,“ píše na své facebookové stránce Přidej se a strhni to.
Deník Metro o ilegálních billboardech
Tisíce ilegálních billboardů a dalších reklamních ploch se nachází v řadě českých měst, ale také u silnic. Některým vypršelo povolení před několika měsíci, některé svým provozovatelům vydělávají na černo několik let, napsal v minulosti deník Metro.
Praha zaplevelená ilegálními billboardy. Místní už neobtěžují, po několika letech padly další
Úřady jsou v drtivé většině případů bezzubé. Podle iniciativy Přidej se a strhni to provozovatelé ilegálních ploch vědí, že třeba posunutím reklamní plochy o několik centimetrů rozjedou byrokratická kolečka, která jsou potřeba pro jejich oficiální odstranění. Stejně tak používají fígl – „ilegální reklamní plochu si přeprodávají mezi různými firmami“. A takto se to děje stále dokola. Přesto se čas od času některou reklamu podaří odstranit.
Nemáme armádu úředníků
Iniciativa Přidej se a strhni to na svém webu Nelegalnireklama.cz pečuje o velkou databázi ilegálních billboardů a dalších nepovolených reklam. A nejsou to jen billboardy „na nohách“. Týká se to i reklamních ploch na domech. Ty jsou nedávnou vyhláškou v Praze zapovězeny. Reklama totiž nesmí viset na fasádách, kde jsou okna, nesmí za tmy svítit.
Černá reklama u Nuseláku dál sype miliony a hyzdí město
Podle zjištění deníku Metro ale reklamy na zakázaných plochách domů visí dál. Například u Anděla nebo nedaleko Nuselského mostu. „Důvodem je neochota reklamních firem respektovat předpisy. Sami předpisy respektovat nezačnou a plachty nesundají. A takovou armádu úředníků, která by okamžitě rozjela stovky řízení na odstranění stovek plachet, město nemá. Kromě toho některé reklamní plochy dost možná generují vyšší zisky, než kolik činí pokuty. Je to proto běh na dlouhou trať,“ řekla před časem deníku Metro zastupitelka Kristýna Drápalová, která se vizuálním smogem zabývá řadu let.
Ilegální reklamu „kryla“ Horáková
V srpnu 2020 deník Metro psal o kauze, která připomínala zákopovou válku mezi provozovatelem ilegálního billboardu s úřady.
Tenkrát domy u Nuselského mostu, které jsou v památkové rezervaci, znovu překryla obří plachta. Ta ovšem místo reklamy připomínala výročí popravy Milady Horákové. Firma se tak snažila „zakrýt“ svou nepovolenou reklamní plochu.
|
Na domy se vrátila obří plachta. Horáková „kryje" ilegální reklamu
„Odsuzuji zneužití odkazu Milady Horákové v reklamní válce proti městu. Všichni asi tušíme, kdo má tyto naschvály na svědomí. Autoři původní kampaně to nejsou,“ napsal na svém Twitteru tehdejší primátor Zdeněk Hřib.