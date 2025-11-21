O víkendu je na programu další výluka metra. Dopravní podnik začne modernizovat zabezpečovací zařízení ve stanicích I. P. Pavlova, Muzeum a Hlavní nádraží. Kvůli tomu bude v sobotu a v neděli úplně přerušen provoz metra v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Místo metra vyjedou náhradní autobusy XC. Drobné změny se dotknou také linek 134, 148, 187, 193 a 201.
Omezení? Už zase?
Víkendová výluka je součástí postupné výměny starého zabezpečení. Řadě cestujících už ale s výlukami dochází trpělivost. Když ROPID na Facebooku ohlásil už čtvrtou listopadovou výluku metra, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Běžte do háje... Každý můj pracovní víkend jedu kolem celý Prahy kvůli výluce... Skončí tohle někdy?,“ stojí v jednom z komentářů. Podobných povzdechů týkajících se četnosti výluk je na Facebooku víc.
|
Metro na Českomoravské se otevře do MS v krasobruslení, říká dopravní podnik
Mezi komentáři se ale najdou i ty smířlivé. „Lidi buďte rádi, že to dělají o víkendu, kdy je menší poptávka, v pracovní den nemůžou autobusy ani tramvaje metro kapacitně nahradit, musely by se vzít z linek, které jsou ve špičkách taky pěkně přetížené,“ hájí situaci další z diskutujících.
Listopadová omezení metra
|Omezení
|Datum
|Důvod
|Florenc - Vysočanská
(linka B)
|1. – 2. 11.
|Práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská
|Hlavní nádraží - Vltavská
(linka C)
|8. – 9. 11.
|Rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc
|Hlavní nádraží - Pražského povstání (linka C)
|15. – 17. 11.
|Oprava trati metra
|Nádraží Holešovice - Pražského povstání (linka C)
|22. – 23. 11.
|Modernizace zabezpečovacího zařízení
|Florenc - Vysočanská (linka B)
|30. 11.
|Práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská
Pátá výluka v řadě
Další omezení metra čeká cestující i příští víkend. Kvůli práci související s rekonstrukcí stanice Českomoravská dojde v neděli 30. listopadu 2025 k dočasnému přerušení provozu metra na trase B v úseku Florenc – Vysočanská. Dopravní podnik připravuje podrobnosti k opatřením.
|
Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření
Konec rekonstrukce ještě před MS
Stanice Českomoravská je od začátku ledna letošního roku uzavřena kvůli rekonstrukci. Dopravní podnik nedávno informoval, že stanici plánuje znovu otevřít ještě před 25. březnem 2026, kdy v nedaleké O2 areně začne mistrovství světa v krasobruslení.