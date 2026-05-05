Doteď se na Masarykově nádraží pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, která po svém dokončení budou sloužit spojům na letiště a do Kladna. Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží, dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní budou odstraněny i koleje a nástupiště u Hybernské ulice, vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
Masaryčka v novém na konci příštího roku
S rekonstrukcí nádraží jsou spojené i omezení provozu. Výluka spojů od Negrelliho viaduktu umožní, aby celá přestavba jednoho z nejvýznamnějších pražských nádraží skončila na konci příštího roku. Výsledkem bude moderní a kapacitní nádraží s novými nástupišti. Nad nimi vznikne unikátní platforma, která propojí stanici s okolními ulicemi a zároveň vytvoří kvalitní odpočinkový prostor v centru metropole.
Přestavba Masarykova nádraží je součástí projektu Praha – Letiště – Kladno, který tvoří 11 samostatných etap. Hotová je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, nové nádraží v pražských Bubnech a na navazujícím úseku zastávka u Výstaviště. Vlaky již jezdí také mezi stanicemi Kladno-Ostrovec a Kladno, kde nyní roste nová nádražní budova. Na jaře začala modernizace trati z pražské Ruzyně do Kladna, s patnácti kilometry jde o nejdelší ze všech etap projektu. Podrobnosti o přípravě dalších úseků jsou na webu zeleznicenaletiste.cz.
Od června jen do Bubnů
Jezdíte od Kladna či Kralup na Masarykovo nádraží? Tak od června pozor. Správa železnic totiž s pokračující rekonstrukcí nádraží chystá sérii výluk, pro které obecně platí, že linky jedoucí od severu budou ukončeny již na nové stanici Praha-Bubny, tedy v bezprostřední blízkosti metra Vltavská a stejnojmenného tramvajového uzlu.
