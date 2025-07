„Jo jo, ten můj street-art v Podolí už docela přesluhuje, čekal jsem, že vydrží tak tři měsíce,“ usmívá se umělec, v jehož hlase je cítit ironie. Dílo nazvané Zrcadlení katedrály, objednané loni v srpnu radnicí Prahy 4, pochopitelně muselo mít vyšší trvanlivost. I po bezmála roce svého stvoření je Zrcadlení v solidní kondici – ostatně, to můžete posoudit podle úvodní fotky.

Vladimír Hirscher alias Caer8th se svým streetovým dílem nazvaným Zrcadlení katedrály.

Světový street-art

„Použil jsem hodně kvalitní barvu, která nejde ředit, aby hodně vydržela,“ poznamenává Caer8rth, jenž si cení toho, že se Zrcadlení katedrály propracovalo i na zahraniční street-artové weby a platformy, jeden z obdivovatelů přiletěl až z dalekého Mexika.

Vetřelec v Bohnicích

Zdali chystá Hirscher aka Caer8th další intervenci ve spolupráci s radnicí, to neprozradil. Nicméně upozornil na svoji nejnovejší street-artovou pecku nazvanou We Are Aliens. Zrodila se u holešovického Cross clubu.

Vetřelčí street-art je zcela čerstvá, vzniknul před pár dny u holešovického Cross clubu.

Plodný umělec

Vladimír Hirscher tříbí svůj styl již 25 let, ukázky jeho díla lze zhlédnout i na stránce facebook/noeighd.

Dva články publikované v Metru a věnované Hirscherovu dílu prokliknete v následujících dvou odkazech: