„Snímek Metropolis předběhl svou dobu a dodnes inspiruje filmové i hudební tvůrce po celém světě,“ zdůrazňuje ředitel Composers Summitu Prague Alexandr Smutný. Mluví o koncertě skladatele Jeffa Beala, který se uskuteční 27. dubna. Beal se v Praze představí nejen jako dirigent, ale i jako sólista.
Koncertní provedení v podání Českého národního symfonického orchestru s projekcí originálu snímku navazuje na Bealův dlouhodobý projekt nových hudebních doprovodů pro klasická díla německého expresionismu.
Autor hudby oceňovaných seriálů
Jeff Beal je americký skladatel, trumpetista a dirigent, pětinásobný držitel ceny Emmy Award, který patří k nejvýraznějším autorům filmové a televizní hudby současnosti. Proslavil se především originálním, často improvizačně pojatým stylem a výrazným smyslem pro dramatické načasování. Je autorem hudby k řadě oceňovaných seriálů, například Dům z karet, Řím, Carnivàle, Newsroom či Můj přítel Monk, a podílel se také na hudbě k významným dokumentárním i hraným filmům, mimo jiné Černý zabiják, Největší malá farma nebo Nepříjemné pokračování: Nebát se říct pravdu.
Spolupráce s významnými filmaři
Spolupracoval s významnými režiséry, jako jsou Ed Harris (Pollock a Appaloosa), David Fincher, Oliver Stone (JFK návrat: Za zrcadlem, Svět podle Putina) nebo Rob Reiner (Šok a úžas). Vedle práce pro film a televizi je také uznávaným autorem koncertní hudby uváděné předními orchestry a interprety.
Festival představí další slavná jména
Jeff Beal vystoupí na pátém ročníku festivalu Composers Summit Prague, což je největší akce svého druhu v Evropě a jedna z největších na světě. Festival proběhne od 23. do 28. dubna 2026 v centru Prahy. Přijede na ni přes 40 slavných hollywoodských skladatelů, držitelů cen Emmy, Grammy, Oscar či BAFTA.
Pro širokou veřejnost proběhnou čtyři hlavní koncerty se soundtracky ze slavných filmů a seriálů za účasti samotných tvůrců, pro cca 300 odborníků a fanoušků s hlubším zájmem o skládání z celého světa pak více než 50 panelů, masterclass či workshopů věnovaných tvorbě filmové, seriálové či gamingové hudby. Novým festivalovým centrem se letos stane Klášter minoritů.