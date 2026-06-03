Jeho kámen zdobí Hrad i zahrady celebrit. Teď v Praze vytvořil evropský unikát

Petr Holeček
Petr Holeček
  8:00
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Od Pražského hradu až po zahrady celebrit. Český pískovec z lomu ve Vyhnánově zdobí nejvýznamnější památky i soukromé rezidence. Nyní Tomáš Hrdina a jeho firma Hrdina & České pískovce přidali další mimořádnou referenci. V Praze postavili největší kamennou venkovní kuchyni v Evropě, na kterou padlo 48 tun přírodního kamene.
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To je ona. Největší kamenná kuchyně svého druhu v Evropě. | foto: Metro.cz

Když se dnes Tomáš Hrdina prochází kolem své nové realizace v pražských Horních Počernicích, vidí víc než jen rekordní stavbu. Roky práce, stovky tun kamene, desítky úspěšných projektů i období, kdy nebylo vůbec jisté, zda se rodinná firma udrží.

Přesto nyní může říct, že jeho společnost Hrdina & České pískovce dokončila něco, co nemá v Evropě obdoby. V Praze vznikla největší venkovní kuchyně z přírodního kamene na kontinentu. Na stavbu padlo 48 tun českého pískovce z vlastního lomu ve Vyhnánově.

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Kámen je motorem

„Děláme věci, které mají vydržet a mají jasný původ. Na stole jsou další podobné projekty. To je pro nás hnací motor. To nás baví,“ říká Tomáš Hrdina.

Přestože dnes firma realizuje zakázky za miliony korun, její začátky byly mnohem skromnější. Všechno odstartoval zákazník, který ve Španělsku viděl kamenný grilovací dům a chtěl podobný i doma.

Tomáš Hrdina před jednou ze svých kamenných realizací

„To jsme ještě vůbec nevěděli, jak se něco takového staví. Nakreslili jsme naši představu a zákazník řekl: To se mi líbí, to chci. Tehdy to vlastně celé začalo.“ Od prvního projektu vedla dlouhá cesta přes schodiště, dlažby, kamenné obklady a další zakázky, kde rozhodovala přesnost a poctivé řemeslo.

„Dělali jsme menší věci a postupně se dostávali k větším realizacím. Moment, kdy jsme si řekli, že jsme opravdu firma, nastal ve chvíli, kdy se k nám zákazníci začali vracet. To je pro nás dodnes největší ocenění.“

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Má svůj lom

Důležitý zlom přišel v okamžiku, kdy rodina koupila vlastní pískovcový lom ve Vyhnánově u Dvora Králové nad Labem.

„Do té doby jsme byli závislí na materiálu od jiných dodavatelů. Dodávky byly dlouhé a kvalita nebyla vždy taková, jakou jsme potřebovali. Díky vlastnímu lomu máme kontrolu nad vším od těžby až po hotovou realizaci.“

Pískovec z Vyhnánova v současnosti patří mezi nejkvalitnější svého druhu v Česku. Používá se při rekonstrukcích historických památek včetně Pražského hradu, Karlštejna nebo hospitálu Kuks.

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Svatý grál

Právě Pražský hrad považuje Hrdina za jeden z největších milníků své kariéry. „Pro náš kámen byl Pražský hrad svatý grál. To je naše největší reference.“

Další významný krok přišel s účastí na Designbloku. Rodinná firma zde představila designový stůl navržený dvojicí Lexová a Smetana a dostala se do povědomí architektů i projektantů.

To je ona. Největší kamenná kuchyně svého druhu v Evropě.

„Najednou nás začali oslovovat lidé, kteří hledali něco výjimečného. Nejen řemeslo, ale i design.“ Firma si během let získala klientelu mezi známými osobnostmi. Její realizace najdeme mimo jiné u herce Bolka Polívky nebo olympijského vítěze Jiřího Krpálka. „Nejdůležitější je pro nás spokojený zákazník. Ať je to známá osobnost, nebo běžná rodina.“

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Celoroční grilovací místo

Nejnovější realizace v Horních Počernicích vznikla právě pro rodinu, která chtěla vytvořit místo pro společné setkávání. Kuchyně funguje celoročně. Dá se otevřít do zahrady, ale i uzavřít a využívat během zimních měsíců.

Součástí je šest samostatných ohnišť – pec na sele nebo jehně, hlavní gril, udírna, pec na chleba a pizzu, kamenná trouba a litinový sporák. Současně zde lze připravovat jídlo pro desítky hostů.

Dřez přímo v kameni? Proč ne.

Na realizaci pracoval tříčlenný tým kameníků přibližně 600 hodin. Každý kámen byl opracován ručně a přímo pro konkrétní místo. Bez prefabrikace.

Dominantou prostoru je čtyřmetrový jídelní stůl, jehož kamenná konstrukce váží kolem 3,5 tuny.

Podle Hrdiny lze jejich práci poznat na první pohled. „Naše práce se pozná velmi jednoduše. Všechny realizace vznikají podle návrhů mého otce Karla Hrdiny. Každá kuchyně je svým způsobem podepsaná. Děláme z masivu, ne z tenkých obkladů. Je to o detailech, hranách, římsách a napojení.“

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Kameníků je ale málo

Právě důraz na dlouhou životnost je podle něj důvodem, proč lidé investují do venkovních kuchyní. Za úspěchem firmy stojí také zkušený tým. A právě kvalitních kameníků je podle Hrdiny nedostatek. „Dobrý kameník se pozná podle toho, že si práci umí promyslet a pak ji udělat. To se učí roky, spíš celý život. I starší chlapi někdy říkají, že se pořád učí. A je to pravda. Ten materiál vás pořád něco učí.“

Firma neplánuje růst za každou cenu. Místo toho se chce soustředit na projekty, které mají dlouhodobou hodnotu.

je libo grilovačka?

„Chceme dělat designové stoly, architekturu a veřejný prostor. Projekty, které tu zůstanou. Dělali jsme kuchyně i v zahraničí, třeba na Zanzibaru, a chceme v tom pokračovat. Naopak nechceme dělat zakázky, kde jde jen o cenu a rychlost.“

Velké plány

„Myslím, že máme potenciál být na evropské úrovni. Máme výjimečný materiál a chceme ukázat, že český kámen dokáže obstát v konkurenci kdekoli v Evropě.“ Příběh Tomáše Hrdiny je tak důkazem, že i tradiční řemeslo může být v 21. století úspěšným byznysem.

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