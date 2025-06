Karlín před rokem 2002? Přese všechen půvab minulosti čtvrť s nádechem průmyslové periferie, holých plání zarostlých pýrem, pavlače s vykřičenými partajemi a krámek obuvníka se starou železnou roletou hned vedle Karlínského tunelu.

Když se karlínskými ulicemi prohnala v polovině srpna 2002 tisíciletá voda a popadaly tady pavlačové domy, snad ještě z cihel sušených na slunci, udělal leckdo nad zdevastovanou částí města kříž. Ale jděte se tam podívat teď. Developeři a architekti se tu perou o místo, roste tu jeden bytový dům za druhým, rodí se supermoderní kanceláře, dokonce tu je i nová galerie. Z industriální komínové čtvrti se staly druhé pražské Vinohrady a za adresu zde se už nikdo nestydí.

Teď zrekonstruovali slavný Hotel Intercontinental u Vltavy na začátku Pařížské ulice. Omlouvám se za starý název, ale nové pojmenování Fairmont Golden Prague Hotel mi zatím nejde přes pysky, moje babička taky nikdy neříkala Nádraží Praha-střed, ale jen Masaryčka.

Prodejna vozů Rolls-Royce, která byla v přízemí hotelu Intercontinental, musela kvůli rekonstrukci opustit prestižní adresu.

Luxusní zařízení, které otevíralo cestu do stejně luxusní nákupní třídy Pařížské. Svého času tady měl showroom Rolls-Royce, automobilová značka, jejíž vozy tvoří samostatnou kategorii v dopravní branži. Málokoho napadlo, že by si měl pro vůz této honosnosti jít někam jinam. Ani Václavák by nebyla dost dobrá adresa…

Rolls-Royce. Ikonický vůz pro movité zákazníky

Když se do vystěhovaného hotelu před pár lety zavrtaly sbíječky, na výloze značky RR se objevilo upozornění, že se prodej přesouvá do Strašnic. Tehdy mi to přepadlo absurdní. Strašnice, to byla v mých představách čtvrť, kam jsem jako kluk chodíval do kina Vesna (topilo se tak ještě v uhelných kamnech) nebo kina Mír (měli ústřední topení, ale taky taková lidovka).

Pro Rolls-Royce si můžete do Strašnic klidně dojet tramvají. Když přijedete vozem, místo se vždy najde.

Ve Strašnicích zatahovaly do vozovny tramvaje, byla to centrála o dílny ČSAO (Československé automobilové opravny), sídlilo tu vývojové oddělení Jawy, motocyklové značky, která sice něco vyvíjela, ale už jen dýchavičně běžela s velkým odstupem za motorkami západních firem. Železniční zastávka Praha-Strašnice s betonovým nástupištěm neměla daleko k zastrčeným zastávkám někde v podhůří Šumavy.

Sem tam shluk malých, středních a historií čpících továrniček, výroben, provozoven všeho možného. Podjezd pod železniční tratí na Benešov, který odděloval Strašnice od Zahradního Města, patřil k těm hrůzostrašným zážitkům jak pro auta a MHD, tak pro chodce.

Nově vybudovaná železniční stanice Praha-Zahradní Město tvoří příjemnou hranici se Strašnicemi.

No vidíte. A ve Strašnicích se auta Rolls-Royce s ikonickou soškou na chladiči prodávají. Docela dobře se tu už mnohem dříve zabydlely i bavoráky, ostatně kdo není úplně zběhlý, připomínám, že RR je „podřízená“ společnost německého BMW. Ten strašný železniční podjezd se změnil v moderní železniční zastávku Zahradní Město a rozhodně už nevyvolává děs, spíše naopak.

Kromě značky Rolls-Royce našly ve Strašnicích domov i bondovská auta Aston Martin.

Sem tam i tady už vyrostly moderní bytové domy, staré kolejnice by se měly proměnit v cyklostezku. Asi to bude trvat pár let, možná deset či dvacet, ale možná to tady bude stejné jako s Karlínem…