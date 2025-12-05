Ještě lepší fofr dolů. To slibují provozovatelé známé bobové dráhy na pražském Proseku. Ta nyní prochází velkou rekonstrukcí. Areál s futuristickou tváří by se měl otevřít začátkem léta příštího roku.
Bezpečnější a tišší. A rychlá!
Nová dráha
Do proměny bobové dráhy významně promlouvá návrh studia architektonického studia NoScale, který vychází z původního tvaru dráhy postavené v roce 2002 a její nové části s označením Alpin Coaster, jež bude vybavena adaptivním tempomatem a indukčními brzdami. Bude bezpečnější a tišší. Dominantou areálu se stane pět ocelových elipsoidů, které respektují klesání svahu a zapadají do krajiny.
Ocelové konstrukce kolem vyhlídkových teras nabídnou nové pohledy na trať i panoráma Prahy – a pozorování jezdců na dráze bude jedinečným zážitkem. Bobovka Prosek získá nový rozměr – moderní, hravý a výjimečný.