Ještě lepší fofr dolů. Velkou rekonstrukcí prochází známá bobová dráha na pražském Proseku

Autor: Marek Peška
  18:46
Známá bobová dráha na Proseku se do léta promění k nepoznání. Na kopci Máchalka už zmizela původní restaurace, stavební ruch se přesunul na místo budoucí atrakce a práce běží naplno. „Cílem je proměnit areál v moderní centrum zábavy,“ říká provozovatel Jan Kantor.
Ještě lepší fofr dolů. To slibují provozovatelé známé bobové dráhy na pražském Proseku. Ta nyní prochází velkou rekonstrukcí. Areál s futuristickou tváří by se měl otevřít začátkem léta příštího roku.

Bezpečnější a tišší. A rychlá!

Nová dráha

  • Dřevěná konstrukce mizí. Nová dráha si zachová charakteristickou rychlost 45 kilometrů v hodině.

Do proměny bobové dráhy významně promlouvá návrh studia architektonického studia NoScale, který vychází z původního tvaru dráhy postavené v roce 2002 a její nové části s označením Alpin Coaster, jež bude vybavena adaptivním tempomatem a indukčními brzdami. Bude bezpečnější a tišší. Dominantou areálu se stane pět ocelových elipsoidů, které respektují klesání svahu a zapadají do krajiny.

Ocelové konstrukce kolem vyhlídkových teras nabídnou nové pohledy na trať i panoráma Prahy – a pozorování jezdců na dráze bude jedinečným zážitkem. Bobovka Prosek získá nový rozměr – moderní, hravý a výjimečný.

