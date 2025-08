Zatímco jiní šéfkuchaři honí hvězdičky, on nad jídlem přemýšlí i jako technik a technolog. Triton Restaurant ukrytý pod Václavským náměstím v Praze není jen restaurace, je to chrám smyslů, alchymistická laboratoř a divadelní scéna v jednom. Šéfkuchař Tomáš Kohút tu propojuje kuchyni s uměním, umělou inteligencí i dávkou intuice. A pro čtenáře Metra přichystal unikátní soutěž!

Šéfujete kuchyni jedné z nejoriginálnějších restaurací v Praze – jaký je to pocit tvořit menu v prostorách umělé jeskyně, která připomíná antické podsvětí?

Inspirativní. A naprosto jedinečné. Dlouho jsem hostům naslouchal, pozoroval je, jak reagují, co je překvapí, co nadchne a co znejistí. Zkoumal jsem jejich chuťovou odvahu. Zjišťoval jsem, kam až můžu se svými nápady zajít – zpočátku jsem své nápady brzdil, ale nyní už ne. Každý chod je komponovaný jako operní dějství: předkrm vám naservíruje vášnivá Carmen, hlavní chod podává dramatický Puccini a dezert? Ten s lišáckým úsměvem doručí Figaro. Triton není jen restaurace. Je to jeviště podsvětí. Místo, kde se kuchyně mění v umění a každé sousto vypráví příběh.

Menu vznikalo i s pomocí umělé inteligence. Co přesně to znamená?

V naší kuchyni není AI jen nástroj. Je to partner. Architekt nápadů. Systém, který mi každý den pomáhá posouvat hranice možného. Jsem technický typ – a přiznám se, administrativa mě vždycky brzdila. Proto jsem si vytvořil vlastní systém, který mi dnes sám řeší inventuru, směny, receptury i kompletní zásobování. To není budoucnost. To je náš každodenní standard. Díky tomu můžu být tam, kde patřím – u sporáku, ne v kanceláři. V mojí verzi AI je zakódována každá chuť, kterou jsme kdy naservírovali. Zná každý náš přístroj – od fermentoru přes destilátor až po korejský tlakový hrnec. Ví, jak chutná náš signature vývar i jak dlouho trvá změknutí telecí svíčkové v másle.

To znamená, že dokáže přijít s kombinacemi, které by vymyslet člověku trvalo roky.

Fermentujeme třeba černý česnek, ale během celého procesu ho inhalujeme tymiánovým hydrosolem. Výsledkem je chuť, kterou nejde zařadit. Něco mezi vzpomínkou a překvapením. Je to syntéza technologie, intuice a alchymie. Když při tvorbě menu dokážu klidně usnout, vím, že jsme něco udělali špatně. Menu, které vás nerozechvěje, nestojí za nic. Potřebuji cítit, že balancuji na hraně. Jinak to nemá jiskru. Jinak to není Triton.

V indických kuličkách puri je telecí tatarák dochucený morkem.

Setkáváte se s tím, že hosté netuší, kam právě vstoupili? Překvapuje je víc prostředí, nebo jídlo?

Stává se to často. A právě ten moment miluju – když hosté zjistí, že nepřišli jen na večeři. Že vstoupili do příběhu, do prostoru, kde má každý detail – od světla přes vůni až po dezert – svůj smysl. Interiér je jen jeden dílek skládačky. Ale když se spojí s jídlem, které děláme s opravdovou vášní, se servisem, který má úroveň i srdce, a s týmem lidí, kteří jsou ochotní vystoupit ze své komfortní zóny a věřit mé někdy až bláznivé vizi – vznikne něco, co se slovy těžko popisuje.

Restaurace má silnou historii. Sídlilo tu Osvobozené divadlo, vystupoval tu Voskovec s Werichem...

Divili byste se, kolik příběhů se skrývá za zdmi restaurace. Ano, šeptá se něco o Osvobozeném divadle, o Voskovcovi a Werichovi… ale upřímně? To, co dnes dýchá z každého koutu naší restaurace, se slovy vysvětlit nedá. Každá socha, každý detail, každý stín má svůj význam – ale není naším cílem všechno prozradit. Přijďte a zažijte to. Otevíráme v 17 hodin. A pokud máte chuť hledat, možná objevíte sovu a dvě vrány. Mají svůj důvod, proč jsou mými oblíbenými…

Jste poměrně mladý šéfkuchař, co vás přivedlo ke gastronomii a jaká byla vaše cesta až sem, do Tritonu?

Nikdy jsem nechtěl být jen kuchařem, chtěl jsem být obchodníkem s emocemi. Moje cesta do Tritonu nebyla přímočará, už jsem byl rozhodnutý, že vařit nebudu. Po odchodu z Alcronu jsem si na rok oblékl jinou košili: naučil jsem se programovat, tvořit grafiku, stavěl jsem weby. Jenže po čase mi začal chybět stres, tlak, adrenalin. Ta kuchyňská výšina, na kterou lezeme, i když štípe mráz a špatně se dýchá. Protože jen tam, pod největším tlakem, vznikají ty nejčistší diamanty. A tak jsem se vrátil. Do podzemí Tritonu. Do přirozeného prostředí.

Experimentujete i s technikami, jako je fermentace masa nebo molekulární kuchyně. Kam až jste ochoten zajít při hledání nových chutí?

Zaprodal jsem duši! To stačí, ne? Tohle není fráze. To je cena, kterou zaplatíte, když vás pohltí touha vybočit z řady – dělat všechno naopak, jinak, po svém. Vítej v rebelii. A v té jsem ja doma. Fermentuju maso, rozkládám struktury, znovu skládám chutě, pracuju s enzymy. Někdo tomu říká molekulární kuchyně. Z historie si beru moudrost, z vědy nástroje, z chaosu inspiraci. Hledám hranice. A když je najdu, překročím je. Hledání chuti není proces. Je to posedlost. Pokud má jídlo sílu otevřít dveře ke vzpomínkám, k emocím, k něčemu, co se vám vypálí pod kůži – udělám cokoli, aby se to stalo. Protože v mém světě to nikdy nebylo jen o jídle.

Interiér restaurace z roku 1912 navozuje prostor krápníkové jeskyně se sochami z řecké, římské a egyptské mytologie.

Co by měl podle vás zažít každý host, který do Tritonu přijde poprvé? Jaký je ten „wow moment“?

Představte si ten vzácný okamžik, kdy máte pocit, že vám někdo rozumí ještě dřív, než sami vyslovíte své přání. Kdy se vše odehrává přesně tak, jak jste si to v hloubi duše vysnili – bez potřeby slov. Gesto, chuť, vůně či rytmus servisu přichází v ten pravý moment, akoby vás někdo skutečně četl. V Tritonu nevěříme na náhodu. Věříme na intuici, emoce a hluboký dialog mezi kuchyní a hostem. Každý detail – od struktury talíře až po tón poslední kapky omáčky – je vytvořen tak, aby se dotkl nejen vašich chuťových buněk, ale i něčeho mnohem hlubšího. Tohle není jen večeře. Tohle je zážitek, při kterém se na chvíli ztratíte – a přitom konečně najdete něco, co jste ani nevěděli, že hledáte.

Na čem teď pracujete? Můžeme se těšit na nějakou novinku v menu, třeba další AI pokrm?

Pracujeme na konceptu, který má potenciál změnit způsob, jakým lidé vnímají degustační večeři. U nás se jídlo nebude jen jíst, bude se prožívat. Otevíráme dveře do světa, kde se spojují emoce, poezie, divadlo a ikonický příběh… ale skrze chutě, jaké jste ještě nezažili.

Dříve jste nakousl i to, že výhradně pro čtenáře deníku Metro vyhlásíte tajnou hru.

Ano! V naší restauraci jsme ukryli jeden specifický předmět. Je viditelný. Na dosah. Ten, kdo ho najde, získá celé nové degustační menu pro dvě osoby zcela zdarma – a to ještě před oficiálním spuštěním. Navíc si užije nezapomenutelný večer v naší restauraci zcela o samotě, jen se svým doprovodem.

Malá nápověda?

Při rezervaci si řekněte o ten nejlepší stůl. Možná tím spustíte něco, co nebude jen obyčejná večeře. Doporučujeme sledovat náš instagram @triton_restaurant_1912. Pokud někdo předmět objeví, zveřejníme to právě tam. A dokud zůstane skrytý, každý týden přidáme jednu novou nápovědu.