Jirásku, Jirásku, proroctví tvá visí na vlásku. Komu předpověděla slávu hvězd kněžna Libuše?

Nechci snižovat popularitu Jiráskových Starých pověstí českých. Jako dítě jsem je miloval, obzvláště vydání s realistickými kresbami. Jenže, jak už jsme si schopni dlouho přiznat, pan Alois vycházel z bludu, který nastrčily národu v podobě „objevených a starobylých“ rukopisů Hanka s Lindou, pokud bych měl použít verzi Divadla Járy Cimrmana.

Nejčastější verzí slavného výroku kněžny Libuše o Praze je tato: „Vidím město veliké, jehož sláva bude hvězd se dotýkati. Tam v lese je místo, třicet honů odtud vzdálí, Vltava řeka je obíhá. To na půlnoc ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova. Tam když přijdete, najdete člověka prostřed lesa, an tesá práh domu. I nazvete hrad, jejž postavíte, Prahou.“

Pokud ale nahlédnete do Kosmovy kroniky, zjistíte, že jeho text o proroctví naší knížecí pramáti hovoří trochu jinak: „Spatřuji hrad, který pověstí nebes se dotkne, ve hvozdě leží místo – je vzdáleno ode vsi této na třicet honů a mez mu určují vltavské vlny.“

Jak vidno, pověstní verze se od sebe přece jen liší. Jistě, Kosma tu byl dřív než Jirásek. Samozřejmě, Libuše s největší pravděpodobností neexistovala a její prorocká slova se rodila v hlavách mnohem pozdějších kronikářů, vypravěčů a zapisovatelů. Nebyla to historie, byla to pověst.

Jen s tou historií pověsti nakládají mnohdy posvém a když to pronikne i do obecného povědomí jako pravda, nestačíme se asi nikdy divit. Když už to jsou ale „jen“ pověsti, asi bychom je měli alespoň interpretovat tak nějak pořád a furt stejně…