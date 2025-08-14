Loutkář, tvůrce autorských filmů, zakladatel studia Bratři v triku nebo profesor UMPRUM. To byl Jiří Trnka. Jeho filmy vítězily na mezinárodních festivalech, získal Andersenovu cenu a třikrát cenu Mélièsovu. Trnkovo jméno znal Jean Cocteau. Do jeho studia se přijeli podívat v roce 1952 i lidé ze společnosti Walta Disneye. Podílel se na Expu v Bruselu 1958 a v Montrealu 1967. Ilustrační tvorbou je spojen především s básníky Nezvalem a Hrubínem.
Výstava Trnka – příběh legendy v Galerii Villa Pellé je pro velký zájem prodloužena až do 14. září. Interaktivní multimediální přehlídka je první komplexní pražskou výstavou Jiřího Trnky po více než 30 letech. Nabízí mimořádný pohled na jeho život i dílo a představuje jeho tvorbu v celé její šíři – od ikonických i méně známých knižních ilustrací a filmových či divadelních loutek přes polychromované plastiky a obrazy s motivy domova, divadla a květin až po osobní portréty a autoportréty. Návštěvníci tak mohou objevovat Trnkovu kreslířskou virtuozitu, filmovou nápaditost i odvahu hledat nové cesty v umění.
Součástí expozice jsou i projekce několika filmů, interaktivní průvodci, knihovnička s Trnkovými knihami a herna pro děti. Galerie připravila i bohatý doprovodný program v podobě tvůrčích dílen a komentovaných prohlídek. Kurátory výstavy jsou Martina Vítková a Jan Trnka. V průběhu prázdnin je výstava navíc otevřena v prodloužené otevírací době, každý den vyjma pondělí od 11 hodin.
Doprovodný program