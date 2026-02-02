Po celé Praze najdete téměř tři stovky ikonických pulkrabek – modrých pouličních hodin, které jsou součástí městského koloritu už od 80. let. Jsou nenápadné, a přesto všudypřítomné. Pro někoho jen orientační bod na cestě do práce, pro jiného malý symbol staré dobré Prahy.
Dalších 43 pulkrabek čeká oprava
Dobrá zpráva je, že většina těchto legendárních hodin už prošla obnovou. A práce zdaleka nekončí. Aktuálně se technici věnují dalším 43 kusům, které čeká kompletní servis, aby mohly dál spolehlivě odměřovat pražský čas.
Přesnější čas díky novému strojku
Co obnova pulkrabek znamená v praxi? Především nový hodinový strojek. Ten umožňuje centrální řízení, takže hodiny jdou přesně a není potřeba je jednotlivě seřizovat. Výsledkem je vyšší spolehlivost i přesnost – konec minutových rozdílů, které dokázaly potrápit nejednoho spěchajícího cestujícího.
Čištění, kontrola a roky služby navíc
Součástí obnovy je také důkladné čištění, kontrola technického stavu a celková údržba. Cílem je, aby pulkrabky bez problémů sloužily další roky a zůstaly pevnou součástí městského prostoru.
Také věžní hodiny
A nejde jen o pulkrabky. Odborníci se starají i o další typy veřejných a věžních hodin. Právě ty věžní bývají často technicky i řemeslně mnohem náročnější. Každý zásah je tak trochu malou detektivkou – ale o to zajímavější.