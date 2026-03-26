Jste z Prahy a chcete si vydělat 75 tisíc? Organizátor dopravy hledá revizorské „pokutové eso“

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  13:47
Dříve platilo, že se setkání s revizorem v příměstském autobusu rovná ekvivalentu zahlédnutí jednorožce. Prostě těžká vzácnost, která se stane zhruba tak jednou za život. V současnosti je to podobné. V rámci kraje, který jako obrovský prstenec obepíná Prahu, se totiž každý rok přepraví něco kolem sto třiceti milionů cestujících. A ty má na starosti zhruba padesátka revizorů. To se nedá „ukontrolovat“. Organizátor dopravy středočeského kraje (IDSK) proto rozjíždí nábor nových kolegů.
Chcete si vydělat až 75 tisíc korun?

Chcete si vydělat až 75 tisíc korun? | foto: IDSK

Slečnu, jejíž příběh popisujeme níže, jsme raději zamaskovali.
Vyzpovídali jsme tři kontrolory přepravní kázně. V textu najdete autenticky...
Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.
Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.
7 fotografií

Práce na pozici Přepravní kontrolor/ka – Revizor/ka u IDSK nabízí stabilní zaměstnání se smlouvou na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou a atraktivní plat až 75 tisíc korun měsíčně plus odměny podle výkonu. K tomu patří pět týdnů dovolené a benefity, jako jsou sedm sick dayů, stravenky a příspěvek na penzijní připojištění. Práce je to podle zástupců organizátora dopravy smysluplná a různorodá.

Podle jeho náborových textů se v roli revizora můžete podílet na bezpečné, plynulé a komfortní přepravě cestujících ve Středočeském kraji a Praze, kontrolujete dodržování tarifů, informujete cestující a podílíte se na zlepšování procesů. Více informací zde.

Slečnu i revizora jsme raději zamaskovali.

Navíc IDSK nabízí možnost osobního rozvoje, poznání kraje, zlepšení komunikačních dovedností a znalostí tarifů, a díky flexibilnímu směnnému provozu je práce časově rozmanitá, přičemž začátek a konec směny je většinou v sídle IDSK v Karlíně.

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Kamera pro každého kontrolora

Všetečné dotazy novinářů na činnost přepravních kontrolorů nevítají, dle našich zkušeností, vůbec nikde. Revizoři totiž nemívají právě nejlepší pověst. Podstatná složka jejich mzdy se odvíjí od počtu nachytaných černých pasažérů. A podle toho také vypadá jejich modus operandi.

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.

V rámci modernizace postupů přepravní kontroly Integrované dopravy Středočeského kraje začali přepravní kontroloři v polovině ledna používat během své činnosti přenosné kamery. Hlavním cílem nově používaného monitorovacího systému je zvýšit bezpečnost kontrolorů a transparentnost kontrol.

Vyměnili jste si po svatbě Lítačku? Pokud ne, možná jezdíte s neplatným kuponem

Černých pasažérů je na linkách PID méně,
než se čekalo

Odhadované ztráty na tržbách v souvislosti s nastupováním cestujících všemi dveřmi na některých středočeských linkách Pražské integrované dopravy (PID) jsou to podle statistik v řádech nižších procent, což je výrazně méně, než se čekalo.

Nový režim, který má urychlovat cestování a zkracovat zpoždění kvůli odbavování nastupujících, funguje od srpna. IDSK kvůli novince nabrala desítky revizorů a zvýšila pokuty za jízdu bez jízdenky.

„Dopad je poměrně razantní a pozitivní, zkrácení dojezdových dob v některých exponovaných místech je mezi třemi a pěti minutami a na některých linkách, třeba v oblasti Roztok, až kolem deseti minut. Z velké části to eliminovalo zpoždění autobusů ve špičkách,“ nechal se před pár měsíci slyšet krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Business Factory se stává marketingovým partnerem Trinity Bank

26. března 2026  14:07

Další krok na cestě k blahořečení. Vyzvedli urnu s ostatky popraveného kněze Drboly

Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na...

Jedinečná událost, která se na území brněnské diecéze koná poprvé za dobu její existence, tedy od roku 1777. Tak biskupství popisuje čtvrteční vyzvednutí ostatků popraveného kněze Václava Drboly ze...

26. března 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Přípravy tramvajové trati z Prahy do Zdib pokračují, začne vykupování pozemků

Vizualizace tramvajové trati Praha - Zdiby.

Příprava nové tramvajové tratě, která spojí Prahu se Zdiby se posouvá do další fáze. Středočeští radní schválili financování pro výkup pozemků a pokračování projektu. Nová trať bude dlouhá pět...

26. března 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí

V pražském divadle Komedie ve čtvrtek hořela opona. (26. března 2026)

V pražském divadle Komedie v Jungmannově ulici ve čtvrtek hořela opona. Evakuováno bylo celkem 465, prvotní zprávy hovořily o 200 lidech. Pět lidí prohlédli záchranáři. Na místě zasahovali hasiči ve...

26. března 2026  13:22,  aktualizováno  14:02

Srážka aut u Prahy, jedno skončilo na střeše. Oba řidiči mají těžká zranění

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ,...

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři s vrtulníkem. Oba řidiči se zranili a...

26. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:57

Jste z Prahy a chcete si vydělat 75 tisíc? Organizátor dopravy hledá revizorské „pokutové eso“

Chcete si vydělat až 75 tisíc korun?

Dříve platilo, že se setkání s revizorem v příměstském autobusu rovná ekvivalentu zahlédnutí jednorožce. Prostě těžká vzácnost, která se stane zhruba tak jednou za život. V současnosti je to podobné....

26. března 2026  13:47

Nemocnice Pelhřimov bude po osmi letech pořizovat nový CT přístroj

ilustrační snímek

Nemocnice Pelhřimov připravuje v letošním roce modernizaci diagnostického zázemí. Hlavní bude výměna přístroje CT, tedy výpočetní tomografie. Cílem je zrychlit...

26. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Sokoli znovu zahnízdili v Moravském krasu, uzavřená je turistická trasa

Sokoli znovu zahnízdili v Moravském krasu, uzavřená je turistická trasa

V Moravském krasu po roce opět zahnízdili sokoli stěhovaví. Pár, který dlouhodobě obývá lokalitu kolem Jáchymky a Býčí skály, si letos vybral hnízdiště na...

26. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Vesnické hospody padnout nenecháme. Jihočeští starostové usilují o jejich zachování

ilustrační snímek

Hospody dlouho neodmyslitelně patřily k životu na českém venkově, v posledních letech jich však postupně ubývá. Starostové na jihu Čech chtějí tuto tradici zachovat a provoz zařízení se snaží...

26. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Prostě nechtěl čekat na sanitku. Malý Tobík se narodil doma, pomáhal tatínek

Chlapeček zřejmě nechtěl přijít na svět v porodnici, dokonce ani za asistence...

Přestože je to z Dolního Vlkýše do Plzně jen deset minut autem, stejně tam budoucí rodiče malého Tobíka nestihli dojet. Chlapec se totiž rozhodl, že se narodí doma. Mamince tak při překotném porodu...

26. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Bohumín chystá strategický plán, do příprav se mohou zapojit i obyvatelé

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chystá strategický plán rozvoje města do roku 2034. Do příprav se mohou zapojit i obyvatelé prostřednictvím průzkumu, který město...

26. března 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Samsung představuje Galaxy A57 a A37 5G: Profi funkce za dostupnou cenu

26. března 2026  13:30

