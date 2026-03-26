Práce na pozici Přepravní kontrolor/ka – Revizor/ka u IDSK nabízí stabilní zaměstnání se smlouvou na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou a atraktivní plat až 75 tisíc korun měsíčně plus odměny podle výkonu. K tomu patří pět týdnů dovolené a benefity, jako jsou sedm sick dayů, stravenky a příspěvek na penzijní připojištění. Práce je to podle zástupců organizátora dopravy smysluplná a různorodá.
Podle jeho náborových textů se v roli revizora můžete podílet na bezpečné, plynulé a komfortní přepravě cestujících ve Středočeském kraji a Praze, kontrolujete dodržování tarifů, informujete cestující a podílíte se na zlepšování procesů. Více informací zde.
Navíc IDSK nabízí možnost osobního rozvoje, poznání kraje, zlepšení komunikačních dovedností a znalostí tarifů, a díky flexibilnímu směnnému provozu je práce časově rozmanitá, přičemž začátek a konec směny je většinou v sídle IDSK v Karlíně.
|
Kamera pro každého kontrolora
Všetečné dotazy novinářů na činnost přepravních kontrolorů nevítají, dle našich zkušeností, vůbec nikde. Revizoři totiž nemívají právě nejlepší pověst. Podstatná složka jejich mzdy se odvíjí od počtu nachytaných černých pasažérů. A podle toho také vypadá jejich modus operandi.
V rámci modernizace postupů přepravní kontroly Integrované dopravy Středočeského kraje začali přepravní kontroloři v polovině ledna používat během své činnosti přenosné kamery. Hlavním cílem nově používaného monitorovacího systému je zvýšit bezpečnost kontrolorů a transparentnost kontrol.
|
Černých pasažérů je na linkách PID méně,
než se čekalo
Odhadované ztráty na tržbách v souvislosti s nastupováním cestujících všemi dveřmi na některých středočeských linkách Pražské integrované dopravy (PID) jsou to podle statistik v řádech nižších procent, což je výrazně méně, než se čekalo.
Nový režim, který má urychlovat cestování a zkracovat zpoždění kvůli odbavování nastupujících, funguje od srpna. IDSK kvůli novince nabrala desítky revizorů a zvýšila pokuty za jízdu bez jízdenky.
„Dopad je poměrně razantní a pozitivní, zkrácení dojezdových dob v některých exponovaných místech je mezi třemi a pěti minutami a na některých linkách, třeba v oblasti Roztok, až kolem deseti minut. Z velké části to eliminovalo zpoždění autobusů ve špičkách,“ nechal se před pár měsíci slyšet krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.