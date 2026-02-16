Fotopast neziskové společnosti Alka Wildlife zaznamenala nedávno v těsném sousedství metropole mývala. Podle ochranářů se šíří především z Německa, kde jeho populace dosahuje už téměř dvou milionů jedinců a dál rychle roste. Do Česka postupuje mimo jiné údolím řeky Berounky a nyní se dostává až k Praze.
Mýval severní je nepůvodní invazní druh, který byl do Evropy dovezen už v roce 1927 jako kožešinové zvíře. Z chovů ale brzy unikl do volné přírody a velmi rychle se přizpůsobil. Je typickým všežravcem. Sní prakticky cokoli, co najde nebo co mu neuteče.
Chytrý, přizpůsobivý a potenciálně nebezpečný
Mývalové jsou známí svou mimořádnou zručností. Pomocí předních končetin dokážou otevírat nádoby i kontejnery. V Německu běžně žijí na okrajích měst a živí se odpadky. Právě blízkost k člověku ale zvyšuje riziko přenosu nemocí – například škrkavka mývalí je tam považována za významné zdravotní riziko.
Zvíře je převážně noční, může se pohybovat i ve skupinách a váží tři až deset kilogramů. Pokud si zvykne na lidi a ztratí plachost, může být při kontaktu i agresivní. Odborníci proto doporučují se mu vyhýbat a rozhodně ho nekrmit.
Hrozba i pro původní zvířata
Mýval představuje problém také pro českou přírodu. Ohrožuje zejména kolonie ptáků hnízdících na zemi i ve stromech, obojživelníky nebo měkkýše. V některých lokalitách je schopen jejich populace téměř zlikvidovat.
Výskyt mývala v Česku mapuje organizace ALKA Wildlife prostřednictvím databáze BioLib. Pokud ho lidé zahlédnou, mohou nález zaznamenat online. Podle svědectví z okolí Prahy se mýval už objevil například v Řepích nebo ve Středoklukách.
Návrat rysa
Zatímco mýval vzbuzuje obavy, z lesů v CHKO Brdy přišla už loni pozitivní zpráva. Fotopasti zde po čtyřech letech opět zachytily rysa ostrovida. Jde o mladého samce označeného jako B913.
Rys se narodil předloni na jaře na Šumavě a ještě loni v zimě byl zaznamenán fotopastmi Správa NP Šumava a Hnutí DUHA Šelmy. Od května se ale pohyboval už v Brdech, kde jeho výskyt potvrdila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s ALKA Wildlife.