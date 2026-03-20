Na zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek dlouhou dobu nepojede žádná tramvaj. Důvodem je rekonstrukce tratě v úseku Chotkovy sady a Brusnice. Výluka začne v sobotu 21. března a skončí v pátek 17. července 2026.
Jak pojedou tramvaje
Změny se dotknou několika linek:
- Linky 22 a 23 nepojedou přes Hradčany, ale úsek objedou přes Hradčanská, Prašný most a následně se napojí zpět na trasu u Brusnice
- Linka 12 z Malostranská nepojede přes Chotkovy sady na Letnou, ale odkloní se na Čechův most
- Změny čekají i historické tramvaje 41 a 42
- Kompletní informace najdete na webu dopravního podniku.
Změny i pro autobusy
Výluka ovlivní také autobusovou dopravu. U linek 143, 149 a 180 bude po dobu rekonstrukce zrušena zastávka Prašný most ve směru na Dejvickou.
K Hradu pěšky
Největší dopad pocítí návštěvníci Pražského hradu. Tramvaje je totiž běžně vyvážejí až téměř k areálu.
Po dobu výluky budou muset lidé počítat s tím, že větší část trasy absolvují pěšky. Podle digitálních map je to například ze zastávky Prašný most k bráně Pražského hradu zhruba 13 minut.