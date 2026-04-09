Praha se na několik dní promění v místo, kde se potkávají silné lidské příběhy, světové premiéry i zákulisí filmové tvorby. Do vršovického Kina Pilotů míří snímky, jež tuzemské publikum ještě nemělo šanci vidět. A také tvůrci, kteří o nich přijdou osobně pohovořit.
Neviděné snímky i silná témata
Prague Film Festival 2026 nabídne od 14. do 19. dubna výběr celovečerních i krátkých filmů, které spojuje letošní téma „Vidět za obraz“. Diváci se mohou těšit na příběhy reflektující válku, identitu, rodinu i společenskou odpovědnost.
„V době, kdy se hranice mezi realitou a iluzí stále více rozostřují, jsme chtěli vytvořit program, který divákům umožní nahlédnout pod povrch obrazů, jež formují naše životy. Jednotlivé bloky propojují intimní osobní výpovědi s experimentálními formami, studentskou tvorbu s etablovanými autory v mezinárodním kontextu,“ říká režisér Erik Jasaň, který je spolu s producentem Hynkem Spurným zakladatelem a ředitelem Prague Film Festivalu.
„Vedle silné sekce českých krátkých filmů představujeme také výrazné mezinárodní tituly a celovečerní snímky reflektující témata války, identity, rodiny, tělesnosti či společenské odpovědnosti. Na dramaturgii a výběru filmů se podílelo třicet českých preselectorů, převážně studentů filmových oborů a mladých filmových profesionálů. Naším cílem není pouze promítat filmy, ale vytvářet prostor pro sdílení a otevírat otázky toho, co se odehrává za obrazem,“ dodává režisér Jasaň.
|
V programu nechybí například film Můj otec a Kaddáfí, pátrající po zmizení libyjského diplomata, nebo drama Pod šedou oblohou, inspirované skutečným osudem běloruské novinářky. Dorazí i herečka Aliaksandra Vaitsekhovich. Speciální projekci doprovodí setkání s režisérkou Magdalenou Ewou Pietou a jejím filmem Pročištění. Výběr doplňuje snímek The Man Who Saw the Bear s Pierrem Richardem.
Krátké filmy i české talenty
Festival nabídne více než čtyřicet krátkých filmů ve dvou soutěžních kategoriích. Některé z nich bodovaly na prestižních festivalech v Cannes nebo Annecy, jiné čeká česká premiéra. Diváci uvidí například snímek Smrt žije, finalistu studentského Oscara, nebo film Pes a vlk, nominovaný na Českého lva. Součástí programu budou také hudební videoklipy včetně nového videa kapely Berlin Manson. Tvůrci krátkých filmů dorazí osobně a zapojí se do debat po projekcích.
Industry program a filmové zákulisí
“Vedle projekcí letošní ročník představí také bohatý Industry program, jehož součástí bude druhý ročník soutěžního pitchingového fóra Anirama. To představí studentské animované projekty ve vývoji z pěti českých vysokých filmových a uměleckých škol – FAMU, UMPRUM, UTB Zlín, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Vysoké školy kreativní komunikace. Projekty bude hodnotit mezinárodní porota složená z profesionálů v oblasti audiovize,“ dodává producent Spurný.
Součástí Industry programu bude také rozbor scénáře kultovního filmu Kmotr (1972), který povede scenárista Michal Baláž, či masterclass s režisérem seriálu Generace Nika Vojtěchem Hönigem, který prozradí úskalí natáčení dokumentárního filmu ve válečných oblastech.
„V neposlední řadě se filmaři mohou těšit na večerní networking během festivalu,“ doplňuje Spurný.
Masterclass se má zaměřit nejen na analýzu slavného filmu, ale i na praktické zkušenosti z natáčení v konfliktních oblastech, kde probíhají intenzivní ozbrojené střety. Pitching fórum Anirama pak představí nové projekty studentů z předních českých uměleckých škol.
Mezinárodní hosté a finále s cenami
Festival vyvrcholí v sobotu 18. dubna slavnostním galavečerem. O vítězích rozhodnou diváci i mezinárodní porota filmových profesionálů z několika zemí. Více na webu prahafilmfestival.com.