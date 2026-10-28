Večer si užijete předávání řádů a medailí od prezidenta. Ale 28. říjen můžete prožít předtím vycházkou na místa, kam se buď normálně nedostanete, nebo musíte platit vstupné. V hlavním městě se otevírají návštěvníkům hlavně reprezentativní vládní budovy.
Využijte příležitosti a navštivte ve středu 28. října 2026 Senát ČR, Poslaneckou sněmovnu nebo Obecní dům.
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Nakoukněte k senátorkám a senátorům
Senát má 28. října 2026 Den otevřených dveří a od 9:00 do 16:00 hodin nabízí prohlídky Valdštejnského a Kolovratského paláce. Návštěvníci se podívají i do míst jindy nepřístupných.
Na státní svátek 28. října 2026 si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout i Strakovu akademii, čili Úřad vlády České republiky, honosnou budovu, která v uplynulých letech prošla zásadní rekonstrukcí. K vidění budou od 10:00 do 18:00 (poslední skupina vychází v 17 hodin) vybrané prostory úřadu, a to především jednací sál vlády, nový či starý tiskový sál a další zajímavá místa této významné budovy.
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Secese s výkladem
K prohlídce reprezentačních prostor otevře 28. října 2026 i secesní Obecní dům. Obecní dům byl postaven v letech 1905–1912 jako české kulturní a společenské centrum, pod vedením architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky. Vyzdoben byl významnými českými umělci, včetně Alfonse Muchy. Dům se stal svědkem klíčových událostí vedoucích ke vzniku samostatného Československa. 6. ledna 1918 zde byla přijata Tříkrálová deklarace požadující státní samostatnost.
V dubnu 1918 ve zcela zaplněné Smetanově síni přečetl spisovatel Alois Jirásek Národní přísahu. A 28. října 1918 byl v Grégrově sále Obecního domu přijat Zákon o vzniku samostatného Československa. Prohlédněte si slavné prostory tohoto domu, které na vás zapůsobí svou historií, krásou i atmosférou.
Do školy nemusíte, na ministerstvo školství můžete
K návštěvě zve i Ministerstvo školství (Rohanský palác na Malé Straně). Budou zde komentované prohlídky včetně kanceláře ministra (probíhají každou půlhodinu, trvají cca 45 minut).
Podobně se lze bez placení podívat i do všech sbírkových expozic Národní galerie. Volný vstup se nevztahuje na krátkodobou výstavu Anna Jagellonská (1503–1547). Královna na prahu nové doby.