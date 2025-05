Představte si zvuk sirén, jiný, než ten, co se každou první středu v měsíci ve městě rozezní v poledne. Zkuste si představit, že se nejedná o cvičení, ale realitu. Kam se rozběhnete? Nejde teď o to, abyste si dělali kvíz, kde je nejbližší protiletecký úkryt. V Praze jich je necelých 1300. Částečně by jako krytí fungovaly některé stanice metra, proti atomovému výbuchu by chránil i silniční tunely pod Strahovem i tunely Blanka a Mrázovka. Kdo má poblíž starší školu, například ve Vršovicích Gymnázium Přípotoční a některé okolní základní školy, například v Omské ulici, tam jsou v podzemí protiatomové kryty, ty se však budovaly na počet žáků a učitelů dané školy.

Do lesoparku? Možná to zní absurdně...

Rozhodně bychom se do těch skutečně ochraňujících podzemních krytů nedostali zdaleka všichni. Zkuste si ale vybavit místa, kam byste utekli nejen z domova, ale třeba i během procházky městem, když by se k Praze blížily nepřátelské rakety, drony, bomby.

Teoreticky lze očekávat, že do Kunratického lesa by letecké bombardování nemířilo...

Určitou sázkou na jistotu, byť pofidérní, by mohl být některý z pražských lesoparků. Jak vidíme nyní na Ukrajině, Rusové s oblibou míří své střely na obytné budovy, plýtvat municí na stromy se jim nevyplatí. Les či park je však spíše jen útěk od míst, kam by bomby mířily, jako takový fyzicky moc neochrání. Navíc, sledovací drony by mohly zaměřit, pokud by se tam skrylo více lidí, že se v pod stromy soustřeďuje velké množství osob a určitě by si to vyhodnotily jako „úkryt vojáků“.

Husákovo ticho i spojnice Žižkov a s Karlínem

Jednou z možností na hranici Žižkova a Karlína je spojovací tunel pro pěší pod Vítkovem, kde je ale i vstup do opravdového krytu pro asi 1250 osob. V samotném tunelu by se před přímou palbou skryl možná podobný počet.

Podzemní spojka mezi Karlínem a Žižkovem. Z tunelu pro pěší je vstup do skutečného protiatomového krytu.

Přímý zásah leteckou pumou nebo raketou by zřejmě nevydrželo, ale tunel na nábřeží před ministerstvem dopravy, zvaný Husákovo ticho, by poskytl částečnou ochranu před střepinami a menšími granáty.

Naproti, pod Letnou, je také známý spojovací Letenský tunel, kde by byla možnost alespoň provizorního ukrytí.

Bezpečí mohou nabídnout také železniční tunely. Dostatečné krytý shora je ten, který vede z Hlavního nádraží do Vršovic. Další najdete na již zrušené železniční trati pod Vítkovem, kde je v současnosti mimořádně oblíbená cyklostezka.

Z bývalé železniční trati pod Vítkovem je oblíbená cyklostezka. najdete zde i tunel, který by také částečně chránil.

Když by auta přestala jezdit po D0

Silniční obchvat Praha vedený jako D0 má dva tunely. Komořanský a Lochkovský. I tam by se dalo hledat bezpečí.

Také pískovcové chodby na Proseku představují možnost úkrytu, i když nadloží zdejších jeskyní by větším rážím a bombám nemuselo vždy odolat.

Provizorní útočiště by mohla poskytovat bývalá kina na Václavském náměstí, některé sice už slouží jiným účelům, ale jsou relativně hluboko pod povrchem.

Na náplavce by to šlo také

V centru Prahy, především v okolí Staroměstského náměstí, mají mnohé domy hluboká sklepení, která byla dříve přízemím, ale za staletí se ulice záměrně i nechtěně zasypávaly sutinou a odpadky, až se z přízemních podlaží stávalo podzemí. Také navezení zeminy do ulic kvůli vyvýšení proti povodním způsobilo, že část původního povrchu centra Prahy je pod jeho současným povrchem.

Domy na Starém Městě mají hluboká sklepení.

Částečné bezpečí by možná poskytly na náplavce mezi Výtoní a Mánesem kobkové kavárny, i ty s velkými kruhovými okny, nebo menší naproti na Hořejším nábřeží. Jsou jich dohromady dvě desítky a pro okamžité skrytí by posloužily.

Máte i vy nějaké tipy, jak si zachránit život a zdraví, kdyby to bylo nutné?