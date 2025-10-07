Zájemci o novinky ze světa designu, nábytku, skla či módy budou moci čtveřici hlavních výstavních prostor navštívit od středy 8. do neděle 12. října. Na Designbloku 2025 svou práci představí více než 250 domácích i zahraničních autorů a studií.
|
Designblok začíná. Nejlepší design je opět k vidění v Praze, vyberte si
Přehlídku současné tvorby doplní bohatý program výstav, diskusí, přednášek i workshopů. Poprvé se také ukáže festivalová novinka – interaktivní sekce pro děti. Návštěvníci můžou rovněž zavítat k desítkám partnerů po celém městě připravujících vlastní program.
Kde se koná a co je k vidění
Výstavy a ukázky tvorby na festivalu Designblok se, stejně jako přednášky, workshopy či módní přehlídky, soustředí do pěti lokací.
Křižíkovy pavilony a Nová Spirála
Do areálu Výstaviště se po několika letech vrací hlavní festivalové centrum. Právě tady také návštěvníci najdou nejvíce – novinky z českého i světového designu tu ukáže na 150 vystavovatelů. V Křižíkových pavilonech bude umístěná přednášková a diskusní platforma Designblok Stage nebo interaktivní výstava Designblok for Kids určená dětem.
Vedle stojící divadlo Nová Spirála bude v sobotu hostit módní přehlídku Diploma Selection. V jiné dny bude pódium zasvěcené sérii přednášek.
Královský letohrádek
Výstava High craft představí práci více než dvou desítek pečlivě vybraných autorů a studií. Své místo si vysloužili navázáním na tradiční česká řemesla, jež rozvíjejí a posouvají do současnosti. Do Letohrádku královny Anny se festival vrací po více než dvaceti letech.
Uměleckoprůmyslové muzeum
Muzea v centru města již tradičně patří Openstudio, tedy laboratoř současného designu. Návštěvníci si tu budou moci prohlédnout tvorbu designérů, návrhářů módy či šperků nebo ilustrátorů zkoumajících nové přístupy, doplněnou instalacemi. V novorenesančních sálech najdou také trojici výstav, jež budou otevřené až do letošního 2. listopadu.
Galerie Rudolfinum
Nová výstavní plocha bude během festivalu a až do 2. listopadu patřit tvorbě dokumentaristky a fotografky Mary McCartney, jež je letošní čestnou hostkou festivalu.
Součástí festivalu jsou také čtyři desítky partnerů. Zájemci budou moci navštívit galerie, showroomy, designové obchody či například umělecké školy po celé Praze. V části z nich je také připraven doprovodný program – workshopy, přednášky, výstavy či módní přehlídky.
Otevírací doba na Designbloku
Tři z hlavních festivalových lokací, tedy Královský letohrádek, Křižíkovy pavilony a Uměleckoprůmyslové muzeum, pro návštěvníky otevírají každý den až do večerních hodin. Výjimkou je neděle – o posledním dnu festivalu Designblok zavřou o něco dříve.
- Středa 8. října: 10:00–21:00 (Královský letohrádek jen do 17:00)
- Čtvrtek 9. až sobota 11. října: 10:00–21:00
- Neděle 12. října: 10:00–19:00
V poslední ze čtveřice, Galerii Rudolfinum, se otevírací doba liší:
- Středa 8. až neděle 12. října: 10:00–18:00
- Čtvrtek 9. října: 10:00–20:00
Všichni partneři festivalu určují otevírací dobu samostatně. Před návštěvou showroomů, galerií, studií či obchodů je potřeba otevírací dobu ověřit.
Kolik stojí vstupenky a kde je koupit
Vstupenky na Designblok 2025 koupíte nejlépe online. K dispozici budou i na místě ve třech festivalových lokacích, jen je potřeba počítat s vyšší cenou a bezhotovostní platbou:
- Královský letohrádek
- Uměleckoprůmyslové muzeum
- Křižíkovy pavilony
Na pokladnu budete muset i se vstupenkou koupenou online. Na základě QR kódu tam získáte nepřenosný náramek, takzvaný festival pass, jímž se prokážete u vstupů do hlavních lokací.
Kolik stojí vstupné
Vstupné lze koupit jen na celou dobu konání festivalu, zlevněné vstupenky například jen na jeden den nejsou k dispozici.
|Vstupenka
|Cena v předprodeji
|Cena na místě
|Základní
|590
|640
|Student, senior
|340
|390
|Dítě 7-15 let
|100
|100
|Rodinné vstupné (2+2)
|1 280
Děti a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. V prodeji jsou také dražší vstupenky určené hlavně profesionálům a opravňující ke vstupům na konference či slavnostní zahájení.
Kam je potřeba koupit vstupné zvlášť
Téměř na celý festival vám bude stačit běžné festivalové vstupné. Zvláštní lístek navíc budete potřebovat jen na sobotní módní přehlídku Diploma Selection v divadle Nová Spirála na Výstavišti.
Samostatnou vstupenku budete také potřebovat na workshopy pro děti. Každý z nich stojí 450 Kč. Dítě k nim však po prokázání u vstupu získá vstupenku na celý festival zdarma.
Kam se dá dostat zdarma
Zcela zdarma je vstup na výstavu fotografky a dokumentaristky Mary McCartney v Galerii Rudolfinum. Bezplatně se také dostanete do všech ostatních vystavujících showroomů, galerií a studií.