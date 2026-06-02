Děti, prosím vás, já nejsem žádný řidič, ale strojvedoucí! A těm „semaforům“ se říká návěstidla. a také si můžete zapamatovat, že my v metru říkáme zatáčkám oblouky. Králem depa Kačerov byl pro žáčky 1.B jejich průvodce Lukáš Hampacher.
Záchrana na I.P. Pavlova
Děti prošly nejtajnějšími zákoutími depa (vejde se do něj až 185 vozů!), nahlédly do mycí linky i sekce, kde se 25tunové vozy opravují. Od Lukáše se dozvěděly, na co metro jezdí, jak se napájí, a že jej z depa na trať „vytahují“ napájecí vlečné kabely. Došlo i na všetečné otázky. Víte třeba, jak si může strojvedoucí „odskočit“? Vězte, že na lince C jsou hned tři stanice (třeba I.P. Pavlova), kde je připraven rezervní strojvedoucí, který hravě zachrání situaci.
Vzhůru do Kačerova
To už ale exkurze vrcholila, parta ze ZŠ Nedvědovo náměstí jeden po druhém nastupovala do mašiny metra. Přímo v depu, přes kabinu strojvedoucího! Děti si i s oblíbenou paní třídní učitelkou vychutnaly složitý rituál výjezdu z depa, a když konečně návěstidlo povolilo odjezd, pozvolna se vydaly do podzemí, do stanice Kačerov. Tam už přistoupili běžní, notně udivení cestující.
Prohlídka depa