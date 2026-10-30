Obsah
Halloween letos připadá na sobotu 31. října a jeho atmosféra se v Praze ponese také v duchu mexického Día de Muertos.
1. Mexický Svátek mrtvých v Náprstkově muzeu
Día de Muertos, tedy mexický Svátek mrtvých, je alternativou pro ty, kdo chtějí Halloween oslavit trochu jinak než na klasické kostýmové party. O víkendu 31. října a 1. listopadu se Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur promění v místo plné mexické hudby, barev a tradic.
Festival nabídne folklórní vystoupení, tradiční oltáře věnované zesnulým, umělecké instalace, mexickou gastronomii i tvořivé dílny pro děti a dospělé. Na rozdíl od hororového Halloweenu se tato tradice soustředí na vzpomínání na zemřelé jako na součást oslavy života.
Akce se koná na Betlémském náměstí v Praze 1. Podle pořadatelů bude program probíhat oba dny od 10 do 21.30 hodin. Podrobnosti najdete na Facebooku akce Día de Muertos CZ nebo na oficiálním webu festivalu.
2. Día de los Muertos v rytmu latino hudby
Kdo chce mexickou tematiku spojit s tancem a nočním životem, může v sobotu večer zamířit do Blaze Lounge & Club na Jungmannově náměstí. Od 23 hodin se tu koná party Día de los Muertos – Latin Halloween Party.
Pořadatelé slibují reggaeton, latinskoamerickou urban music a mezinárodní hity. Za mixážním pultem se představí DJ Force a návštěvníky čeká také tematická atmosféra. Kostým nebo outfit inspirovaný svátkem mrtvých je součástí dress codu.
Vstupenky začínají na 200 korunách, další vlna stojí 300 korun a na místě vyjde vstup na 400 korun. Je to tip především pro ty, kteří chtějí místo strašidelné procházky protančit halloweenskou noc. Aktuální informace a vstupenky jsou k dispozici na webu Blaze Lounge & Club.
|
Dopamine decor nahrazuje minimalismus. O co se jedná a proč byste ho měli chtít také?
3. Pražské dějiny s halloweenskou slevou
Ne každý musí Halloween trávit v kostýmu nebo na tanečním parketu. Zážitková expozice Back in Time Prague v obchodním domě Máj – House of Fun na Národní třídě nabízí možnost projít si dvanáct století pražských dějin prostřednictvím filmových scén, projekcí, zvukových efektů a dalších technologií.
Od 26. října do 1. listopadu tu probíhá takzvaný Halloweek. Návštěvníci v masce nebo ti, kteří splní speciální halloweenskou výzvu, získají slevu 30 procent na vstupné.
Přímo na Halloween, v sobotu 31. října, budou navíc od 10 do 21 hodin připravené také hororové hry ve virtuální realitě. Výlet tak může spojit poznávání historie s trochou adrenalinu. Více informací najdete na webu Back in Time Prague.
|
Halloween v Praze pomůže ohroženým dětem. Kam vyrazit za dýněmi a strašidly?
4. Botanická zahrada se po setmění promění v pravěký svět
Podzimní výstava dýní v Botanické zahradě Praha v Troji letos návštěvníky zavede mezi dinosaury, mamuty a další obyvatele dávného světa. Výstava potrvá do neděle 1. listopadu a její součástí jsou dýňové instalace, tvořivé dílny i tematické aktivity pro malé a velké návštěvníky.
Hlavní halloweenský program připadá na sobotu 31. října. Od 14 hodin se v Ornamentální zahradě mohou návštěvníci těšit na hudbu, soutěže, hry a setkání s dinosaury. V 18 hodin pak vyrazí tradiční lampionový průvod setmělou zahradou, který doplní světelné a zvukové efekty, animátoři a pravěké postavy.
Kdo si bude chtít lampion vyrobit přímo na místě, může využít tvořivou dílnu. Samotný Halloween je zahrnutý do standardního vstupného do zahrady, za výrobu lampionu se platí 85 korun a elektrická svíčka stojí dalších 20 korun. Podrobný program a praktické informace zveřejňuje Botanická zahrada Praha.
|
Kam za dýněmi v Praze a okolí? Troju ovládnou pravěká monstra! Některé akce jsou i zdarma
5. Na zámku Dobříš čeká peklo i ohnivá show
Kdo touží po tradičnější strašidelné atmosféře, může vyrazit kousek za Prahu na zámek Dobříš. V sobotu 31. října se jeho francouzský park promění v místo plné tajemných zákoutí, strašidelných stanovišť a neobvyklých setkání.
Denní program od 10 do 14 hodin je určen především rodinám s dětmi. Nabídne strašidelnou trasu s úkoly, divadlo se strašidelnými pohádkami, malování na obličej a další zábavu. Součástí programu bude také návštěva pivovarských sklepů, které se pro tuto příležitost promění v peklo s čerty a lucifery.
Od 18 do 21 hodin přijde na řadu večerní hororová část pro dospělé a větší děti. Trasa bude mít osm stanovišť a program vyvrcholí ohnivou show spojenou s příchodem masek.
Vstupné činí 100 korun za osobu, rodinná vstupenka stojí 340 korun. Kostýmy jsou vítány, ale nejsou podmínkou návštěvy. Aktuální informace zveřejňuje zámek Dobříš.
Strašidelnou atmosféru si můžete vyrobit i doma