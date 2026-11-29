Oblíbené podniky v Praze 10 mají podle zástupců radnice jednu velkou výhodu. Jejich zákazníky nejsou anonymní čísla, ale často sousedé, kteří se rádi vracejí. A právě oni rozhodli o letošních vítězích ankety Podnikatel Desítky.
|
O těchto projektech se zatím tolik nemluví. Přitom výrazně promění Smíchov
„Místní podnikatelé dávají našim čtvrtím život. Nabízejí služby, vytvářejí příležitosti k setkávání a často jsou součástí sousedského dění,“ říká starosta Prahy 10 Martin Valovič.
Nejvíce hlasů napříč všemi kategoriemi získaly Mámy v rejži. Podnik zaměřený na smyslové hraní a rozvoj dětských smyslů tak potřetí ovládl kategorii Ostatní služby a prodejny a odnesl si také Cenu Jindřicha Waldese pro absolutního vítěze.
Od brunchů po vína z Malešic
V kategorii Restaurace a hospody zabodovalo vršovické Bistro Moje Místo. Láká na brunch, výběrovou kávu, burgery i tex-mex speciality. Pořádá také komunitní akce a prostory nabízí pro soukromé oslavy.
|
Zarostlý kaňon ve Stromovce připomíná slávu papírny, která zásobovala i železnice
Milovníci vína poslali na první místo The Vino v Malešicích. Vinotéka a wine bar se zaměřuje na naturální a biodynamická vína z Moravy i zahraničí. Nabízí také vlastní e-shop s rozvozem.
Jóga i šperky s vlastním příběhem
V kategorii Relax, krása a zdraví zvítězilo Jóga studio Krymská. Kromě lekcí různých stylů jógy pořádá meditace a workshopy. Myslí také na seniory a těhotné ženy.
|
Kostlivci za sklem, voskové masky a podivné šaty. Praha ukrývá děsivé relikvie
Mezi řemeslníky uspěla značka Lenka Blaza art. Šperkařka Lenka Blažková vyrábí originální šperky z přírodnin, minerálů a kovů. Vedle tradičních zlatnických technik využívá také cínování a galvanoplastiku. Pořádá rovněž kreativní kurzy.
Absolutní vítěz, Mámy v rejži, se věnuje smyslovému rozvoji dětí. Provozuje hernu, pořádá kroužky pro rodiče s dětmi a nabízí vlastní výrobky, například domácí modelínu nebo smyslové boxy.