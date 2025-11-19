Kam na střední školu v Praze v roce 2026? Představujeme 5 raritních oborů

Autor: Pavla Žáková
  19:09
Když se řekne střední škola, představíme si většinou gymnázium, obchodní akademii nebo třeba nějaký IT či technický obor. V Praze jsou ale i méně rozšířené a o to zajímavější obory, o kterých jste možná ani nevěděli, že existují! Představujeme pět oborů a škol, které by letošní deváťáky mohly bavit.
Fotogalerie2

Špácovník, osovací, uhýbací či nažehlovací kleště, zatloukače, měrky na odskok a odpad, rozrovnávač, půlchodové železo... Podobně neobvyklého nářadí má opravář klavírů Milan Hlouch několik kufrů. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Kam na střední školu? Čas na podání přihlášek přijde až v únoru, rozhodnutí by ale mělo přijít ideálně do konce roku. Právě teď totiž vrcholí doba, kdy školy organizují dny otevřených dveří a poskytují informace zájemcům o studium.

Chovatel cizokrajných zvířat

Pro teenagery, kteří milují exotická zvířata a rádi by jednou pracovali třeba v zoo, je tento obor ideální volbou. Uplatnění najdou třeba i v zájmových chovech, jako asistenti veterináře, v zooprodejnách nebo třeba jako pomocníci ve výzkumu. A kde se dá tento čtyřletý obor zakončený maturitou studovat? Jde to i v Praze!

Příprava na přijímačky na střední školu ZDARMA: vyzkoušejte tyto aplikace a testy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze-Čakovicích má navíc tu výhodu, že na praxi chodíte do ZOO Praha a některé předměty vedou vyučující přímo odtamtud. A co víc, ve třetím ročníku se můžete těšit na souvislou praxi v ZOO ve Dvoře Králové.

I když počty otevíraných míst pro příští školní rok ředitelé budou zadávat do systému až v lednu 2026, tento obor se otevírat určitě bude. „Otevíráme ho každý rok a bude to opět jedna třída, 30 žáků,“ řekla redakci Metro.cz Pavla Fenclová se sekretariátu školy.

Chovatel koní se zaměřením na dostihový sport

Pro sportovně založené milovníky koní je tu obor, ve kterém si kontaktu se svým oblíbeným zvířetem opravdu užijí. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport je tříletý obor zakončený výučním listem, stejná škola ale nabízí i velmi blízký obor chovatelství koní, který je čtyřletý a s maturitou. A jaká že škola to je? Kde jinde studovat jezdectví, než v Praze - Velké Chuchli!

Hodně nám pomohl také žokej Váňa, říká ředitelka dostihové školy

Střední škola dostihového sportu a jezdectví nabízí jak zmíněné středoškolské obory, tak i nástavbové pomaturitní studium. Pro jezdectví jsou ale v každém případě nutné i určité fyzické předpoklady. „Při přijímacím řízení se bere v úvahu prospěch v ZŠ, výška, hmotnost, tělesná zdatnost, zdravotní stav a zájem o obor,“ uvádí škola. Dnů otevřených dveří má hned několik, letos je to 4. a 5. prosince. Pokud to nestihnete, termíny jsou i po Novém roce.

Design herních předmětů

Dříve se tento obor jmenoval Tvorba pro děti, jeho obsah ale zůstává stejný: výroba hraček, loutek, dětských interiérů i venkovních herních objektů. Obor ale není pro každého. Studium je totiž dost náročné, vyžaduje umělecké založení i technickou zručnost. Odměnou je ale pohled na krásně odvedenou práci.

V hlavním městě se tento obor studovat na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 3 na Žižkově náměstí, které se kvůli svému umístění přezdívá Žižkárna.

Zdejší učitele nejvíc zajímá talent a to, jak člověk umí své představy zhmotnit. Jaká zadání si uchazeči vyslechli v minulých letech? „V minulých letech jsme zadali navrhnout mozaiku, dále skládačku z dílů, které se do sebe zasouvají nebo nakreslit jednoduchý model zvířete,“ říká vedoucí oboru Barbora Jakůbková.

Absolventi se mohou uplatnit v hračkářském průmyslu, ale také v umělecké tvorbě zaměřené na svět dětí. Škola nabízí více oborů, všechny jsou čtyřleté s maturitou. Můžete zde studovat třeba i řezbářství nebo prostorový design.

Jestli vás zajímá, jak vypadají talentové zkoušky a co musí splňovat uchazeči o studium, pusťte si následující video:

Ortoticko-protetický technik

Nepříliš známý, ale velmi potřebný obor ortoticko-protetický technik se dá studovat jen na málo školách v Česku. Jedna z nich je v Praze 10. I v tomto případě jde o čtyřleté maturitní studium, jeho zaměření je směrem k léčebné a rehabilitační péči. Absolventi se pak uplatní zejména ve zdravotnických zařízeních, kde navrhují, zhotovují a také opravují ortopedické a protetické pomůcky.

Střední zdravotnická škola v Ruské ulici v Praze 10 nabízí nejen velmi specializované odborné vzdělání, ale také širší všeobecné vzdělání. Má moderní třídy a studenti se naučí obsluhovat 3D tiskárnu se softwarovou podporou. V posledních dvou ročnících si budoucí práci vyzkoušejí při praxích na smluvních pracovištích, kterých má tato škola hned několik.

Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

Ideální obor pro ty, kterým učaroval klavír, trochu na něj umí, ale na čistě uměleckou dráhu se necítí. Ladění klavíru a příbuzných nástrojů se dá studovat na jediné škole v Praze. Je jí Konzervatoř a střední škola Jana Deyla na Maltézském náměstí na Malé Straně.

Největšími nepřáteli klavírů jsou květináče a moli, vypráví ladič pian

Ladění klávesových nástrojů má dvě zaměření - ladič a klavírník. První z nich je přístupné i pro studenty se zrakovým postižením, kteří mají speciální předměty jako bodový notopis nebo práce s kompenzační technikou. Uměním pracovat se zrakově postiženou mládeží se škola může pochlubit už od svého vzniku. Její historie navazuje na Deylův ústav, založený v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem Janem Deylem.

Obor je čtyřletý, zakončený maturitou. Pokud máte o studium zájem, můžete stihnout ještě den otevřených dveří 20. listopadu. Jestli ho nestihnete, nemusíte zoufat, další šanci podívat se do školy budete mít 4. února 2026. A jak uvádí popis oboru, zkouška je talentová a mezi předměty ze základní školy, které budete dále rozvíjet, patří kromě hudební výchovy i fyzika.

Sem chce každý! 5 středních škol v Praze s největším počtem přihlášek

Důležité termíny pro školní rok 2026/27

Počet míst na jednotlivé obory musejí ředitelé zveřejnit v systému DipSy do 2. února 2026. Mnohde ale už teď vědí, kolik studentů budou nabírat. Pokud máte proto o některou školu zájem, můžete už teď začít zjišťovat, jaké jsou vaše šance na přijetí. Tuto informaci školy většinou poskytují při dnech otevřených dveří.

Přijímací řízení na SŠ pro rok 2026/27
Podávání přihlášek na SŠod 1. února do 20. února 2026
Jednotná přijímací zkouška10. dubna a 13. dubna 2026
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín29. a 30. dubna 2026
Výsledky 1. kola15. května 2026
Podání přihlášek do 2. kola19.-24. května 2026
Druhé kolo zkoušek8. až 12. června 2026
Výsledky 2. kola23. června 2026
Řádný termín školních a talentových zkoušekod 15. března do 23. dubna 2026
Náhradní termín školních a talentových zkoušek:od 24. dubna do 5. května 2026
Střední školy

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Kam na střední školu v Praze v roce 2026? Představujeme 5 raritních oborů

Špácovník, osovací, uhýbací či nažehlovací kleště, zatloukače, měrky na odskok...

Když se řekne střední škola, představíme si většinou gymnázium, obchodní akademii nebo třeba nějaký IT či technický obor. V Praze jsou ale i méně rozšířené a o to zajímavější obory, o kterých jste...

19. listopadu 2025  19:09

Vlak v Hradci Králové srazil a usmrtil muže, trať na Týniště 3,5 hodiny stála

ilustrační snímek

Vlak v Hradci Králové mezi hlavním nádražím a stanicí Slezské Předměstí dnes kolem 13:30 srazil a usmrtil muže. Provoz na trati, která vede z Hradce Králové...

19. listopadu 2025  17:24,  aktualizováno  17:24

Humpolecká 8smička vydala čtvrtý díl publikace s pracemi Josefa Čapka

ilustrační snímek

Nakladatelství Nadačního fondu 8smička, který stojí i za stejnojmennou zónou pro umění v Humpolci na Pelhřimovsku, dokončilo knižní vydání výtvarného díla...

19. listopadu 2025  17:21,  aktualizováno  17:21

Novým starostou Bíliny na Teplicku zastupitelé zvolili Karla Matušku (ANO)

ilustrační snímek

Zastupitelé Bíliny na Teplicku dnes zvolili starostou Karla Matušku (ANO). Dosud byl místostarostou. Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), kterou voliči zvolili do...

19. listopadu 2025  17:17,  aktualizováno  17:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obce získají pozemky u jezera Milada zadarmo, rozhodla končící vláda

Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného...

Vláda v demisi ve středu schválila bezúplatný převod pozemků u jezera Milada v Ústeckém kraji. Po státním podniku Diamo s nimi budou nově hospodařit obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Jezero...

19. listopadu 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

Olomouc už má vánoční stromek, rozsvítí se v neděli. Letos putoval z Přerovska

Olomoucké náměstí bude letos zdobit 52letá jedle.

A už stojí. Dominantou Horního náměstí v Olomouci bude letos v období adventu takřka dvacetimetrová jedle stříbrná. Město ji rozsvítí v neděli v 18 hodin, čímž zahájí tradiční vánoční trhy....

19. listopadu 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

M. Boleslav má stan pro lidi bez domova připraven,otevření v dalších dnech zváží

ilustrační snímek

Mladá Boleslav do konce týdne rozhodne, zda na víkend nebo i dříve otevře v Poplužním dvoře vyhřívaný stan, kde mohou v chladném počasí přečkat noc lidé bez...

19. listopadu 2025  16:55,  aktualizováno  16:55

Tři sestry mají dva důvody k oslavám. Vyšlo jim nové cédéčko a k tomu i vzpomínková kniha

Křest „čtyřicítkové“ knihy se odehrál v hospodě Na Staré kovárně v Podolí.

Dobrých 35 let od vydání legendárního alba Na Kovárně to je nářez vyšel 16. studiový počin party branických bardů Tři sestry. Pub rocková kapela taktéž pokřtila vzpomínkovou knihu.

19. listopadu 2025  18:30

Adventní program v Nelahozevsi bude na zámku i v rodném domě Antonína Dvořáka

ilustrační snímek

Adventní program v Nelahozevsi na Mělnicku bude na zámku a nově i v rodném domě Antonína Dvořáka. Návštěvníci budou moci v sobotu 29. listopadu zažít advent...

19. listopadu 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Vlak v Hradci Králové srazil a usmrtil muže, provoz na trati na Týniště přerušen

ilustrační snímek

Vlak v Hradci Králové mezi hlavním nádražím a stanicí Slezské Předměstí dnes kolem 13:30 srazil a usmrtil muže. Provoz na trati, která vede z Hradce Králové...

19. listopadu 2025  16:14,  aktualizováno  16:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínský kraj plánuje příští rok hospodařit se schodkem 2,451 miliardy korun

ilustrační snímek

Zlínský kraj chystá na příští rok rozpočet se schodkem 2,451 miliardy korun. Příjmy by měly činit 22,330 miliardy, výdaje 24,781 miliardy, přičemž na investice...

19. listopadu 2025  16:13,  aktualizováno  16:13

Ostravský fotograf Renner vydává kalendář inspirovaný Bezručem

ilustrační snímek

Ostravský fotograf Boris Renner připravil další retrokalendář, tentokrát inspirovaný básnickou sbírkou Petra Bezruče. Při tvorbě inscenovaných fotografií mu...

19. listopadu 2025  16:13,  aktualizováno  16:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.