Kam na střední školu? Čas na podání přihlášek přijde až v únoru, rozhodnutí by ale mělo přijít ideálně do konce roku. Právě teď totiž vrcholí doba, kdy školy organizují dny otevřených dveří a poskytují informace zájemcům o studium.
Chovatel cizokrajných zvířat
Pro teenagery, kteří milují exotická zvířata a rádi by jednou pracovali třeba v zoo, je tento obor ideální volbou. Uplatnění najdou třeba i v zájmových chovech, jako asistenti veterináře, v zooprodejnách nebo třeba jako pomocníci ve výzkumu. A kde se dá tento čtyřletý obor zakončený maturitou studovat? Jde to i v Praze!
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze-Čakovicích má navíc tu výhodu, že na praxi chodíte do ZOO Praha a některé předměty vedou vyučující přímo odtamtud. A co víc, ve třetím ročníku se můžete těšit na souvislou praxi v ZOO ve Dvoře Králové.
I když počty otevíraných míst pro příští školní rok ředitelé budou zadávat do systému až v lednu 2026, tento obor se otevírat určitě bude. „Otevíráme ho každý rok a bude to opět jedna třída, 30 žáků,“ řekla redakci Metro.cz Pavla Fenclová se sekretariátu školy.
Chovatel koní se zaměřením na dostihový sport
Pro sportovně založené milovníky koní je tu obor, ve kterém si kontaktu se svým oblíbeným zvířetem opravdu užijí. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport je tříletý obor zakončený výučním listem, stejná škola ale nabízí i velmi blízký obor chovatelství koní, který je čtyřletý a s maturitou. A jaká že škola to je? Kde jinde studovat jezdectví, než v Praze - Velké Chuchli!
Střední škola dostihového sportu a jezdectví nabízí jak zmíněné středoškolské obory, tak i nástavbové pomaturitní studium. Pro jezdectví jsou ale v každém případě nutné i určité fyzické předpoklady. „Při přijímacím řízení se bere v úvahu prospěch v ZŠ, výška, hmotnost, tělesná zdatnost, zdravotní stav a zájem o obor,“ uvádí škola. Dnů otevřených dveří má hned několik, letos je to 4. a 5. prosince. Pokud to nestihnete, termíny jsou i po Novém roce.
Design herních předmětů
Dříve se tento obor jmenoval Tvorba pro děti, jeho obsah ale zůstává stejný: výroba hraček, loutek, dětských interiérů i venkovních herních objektů. Obor ale není pro každého. Studium je totiž dost náročné, vyžaduje umělecké založení i technickou zručnost. Odměnou je ale pohled na krásně odvedenou práci.
V hlavním městě se tento obor studovat na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 3 na Žižkově náměstí, které se kvůli svému umístění přezdívá Žižkárna.
Zdejší učitele nejvíc zajímá talent a to, jak člověk umí své představy zhmotnit. Jaká zadání si uchazeči vyslechli v minulých letech? „V minulých letech jsme zadali navrhnout mozaiku, dále skládačku z dílů, které se do sebe zasouvají nebo nakreslit jednoduchý model zvířete,“ říká vedoucí oboru Barbora Jakůbková.
Absolventi se mohou uplatnit v hračkářském průmyslu, ale také v umělecké tvorbě zaměřené na svět dětí. Škola nabízí více oborů, všechny jsou čtyřleté s maturitou. Můžete zde studovat třeba i řezbářství nebo prostorový design.
Jestli vás zajímá, jak vypadají talentové zkoušky a co musí splňovat uchazeči o studium, pusťte si následující video:
Ortoticko-protetický technik
Nepříliš známý, ale velmi potřebný obor ortoticko-protetický technik se dá studovat jen na málo školách v Česku. Jedna z nich je v Praze 10. I v tomto případě jde o čtyřleté maturitní studium, jeho zaměření je směrem k léčebné a rehabilitační péči. Absolventi se pak uplatní zejména ve zdravotnických zařízeních, kde navrhují, zhotovují a také opravují ortopedické a protetické pomůcky.
Střední zdravotnická škola v Ruské ulici v Praze 10 nabízí nejen velmi specializované odborné vzdělání, ale také širší všeobecné vzdělání. Má moderní třídy a studenti se naučí obsluhovat 3D tiskárnu se softwarovou podporou. V posledních dvou ročnících si budoucí práci vyzkoušejí při praxích na smluvních pracovištích, kterých má tato škola hned několik.
Ladění klavírů a příbuzných nástrojů
Ideální obor pro ty, kterým učaroval klavír, trochu na něj umí, ale na čistě uměleckou dráhu se necítí. Ladění klavíru a příbuzných nástrojů se dá studovat na jediné škole v Praze. Je jí Konzervatoř a střední škola Jana Deyla na Maltézském náměstí na Malé Straně.
Ladění klávesových nástrojů má dvě zaměření - ladič a klavírník. První z nich je přístupné i pro studenty se zrakovým postižením, kteří mají speciální předměty jako bodový notopis nebo práce s kompenzační technikou. Uměním pracovat se zrakově postiženou mládeží se škola může pochlubit už od svého vzniku. Její historie navazuje na Deylův ústav, založený v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem Janem Deylem.
Obor je čtyřletý, zakončený maturitou. Pokud máte o studium zájem, můžete stihnout ještě den otevřených dveří 20. listopadu. Jestli ho nestihnete, nemusíte zoufat, další šanci podívat se do školy budete mít 4. února 2026. A jak uvádí popis oboru, zkouška je talentová a mezi předměty ze základní školy, které budete dále rozvíjet, patří kromě hudební výchovy i fyzika.
Důležité termíny pro školní rok 2026/27
Počet míst na jednotlivé obory musejí ředitelé zveřejnit v systému DipSy do 2. února 2026. Mnohde ale už teď vědí, kolik studentů budou nabírat. Pokud máte proto o některou školu zájem, můžete už teď začít zjišťovat, jaké jsou vaše šance na přijetí. Tuto informaci školy většinou poskytují při dnech otevřených dveří.
|Podávání přihlášek na SŠ
|od 1. února do 20. února 2026
|Jednotná přijímací zkouška
|10. dubna a 13. dubna 2026
|Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín
|29. a 30. dubna 2026
|Výsledky 1. kola
|15. května 2026
|Podání přihlášek do 2. kola
|19.-24. května 2026
|Druhé kolo zkoušek
|8. až 12. června 2026
|Výsledky 2. kola
|23. června 2026
|Řádný termín školních a talentových zkoušek
|od 15. března do 23. dubna 2026
|Náhradní termín školních a talentových zkoušek:
|od 24. dubna do 5. května 2026