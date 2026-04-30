Čtyřmi směry z Prahy: 8 tipů pro milovníky výletů, kam vyrazit vlakem za méně než 100 korun

Matouš Waller
  15:07
Pražská lítačka v kombinaci s jednorázovými lístky nabízí přehršel výletních destinací s dopravou za pár desítek korun. Nabízíme osmičku tipů na hrady, zámky či pěší túry, k nimž se dá z hlavního města dostat do stokoruny.
Vlak na lince Praha Masarykovo nádraží, Ústí nad Labem (9. srpna 2025) | foto: ČTK

Hosty kuriózního podvodníka Harryho Jelínka se můžete stát při nočních...
V Berouně uhynul medvěd Vojta, jeho smrt zdrtila zbývající dva chlupáče...
Zámek Veltrusy
Říp
9 fotografií

Kombinace předplaceného kuponu pro pražskou MHD a jednorázového lístku skýtá pestré (a hlavně dostupné) možnosti na výlety z hlavního města. Až na jeho hranice totiž lze vlakem docestovat právě na pražský kupon a na cesty po celém Středočeském kraji pak stačí jednorázové jízdenky.

Startují víkendové výletní spoje z Prahy. Vlaky a cyklobusy míří do hor i k vodě

Za pár desítek korun tak lze dojet k nejrůznějším hradům, zámkům, do historických měst či na ideální místa pro začátky pěších výletů. Vybrali jsme pro vás osm tipů pro cesty do všech světových stran, které se snadno vejdou do stokoruny.

Kde pořídit jízdenky nejlevněji?

Nejdřív trochu teorie. Už dávno neplatí, že na vlaky existují jen lístky dopravců, možností je dnes několik. Jak se tedy dostat na nejlepší cenu?

Pro cestování po Středočeském kraji jsou nejvýhodnější jízdenky Pražské integrované dopravy. Ty vyjdou zpravidla levněji než jízdné dle tarifů vlakových dopravců. Jejich ceny se odvíjejí od potřebného počtu pásem a délky platnosti, nikoli od procestované vzdálenosti.

Kam na výlet vlakem z Prahy? Objevte Posázavský pacifik, Semmering a další trasy

Spolu se zdražením od nového roku přišla i novinka v podobě dvojích cen jízdného. Nákup lístků elektronickou cestou skrze aplikaci PID Lítačka (Android či iOS) je se slevou, papírové vyjdou o pár korun dráž.

Plná cena jízdenek dle tarifu PID (v korunách)
Typ jízdenkyCena papírového lístkuCena v aplikaci Lítačka
2 pásma, 15 minut26 Kč24 Kč
3 pásma, 30 minut39 Kč36 Kč
4 pásma, 60 minut52 Kč48 Kč
5 pásem, 90 minut65 Kč60 Kč
6 pásem, 120 minut78 Kč72 Kč
7 pásem, 150 minut91 Kč84 Kč

Například cesta vlakem ze stanice Praha-Radotín (kam platí pražský kupon na kartě Lítačka či ve stejnojmenné aplikaci) do Karlštejna vyjde dle tarifu Českých drah dospělého cestujícího na 58 korun. Jízdenka PID na potřebná tři pásma, zakoupená v mobilní aplikaci, však stojí jen 36 korun.

Západ – Beroun nebo Karlštejn

  • Linka: S7
  • Nádraží: Hlavní a Smíchovské

Karlštejn

  • Jízdenka na tři pásma za 36 Kč

Asi nejznámější hrad u Prahy má rozhodně co nabídnout. Právě dostupné jízdné pak trochu pomáhá kompenzovat vyšší vstupné. Základní okruh provázející císařskou rezidencí Karla IV vyjde dospělého na 300 korun.

Karlštejn měl být původně reprezentačním sídlem, přísně střeženou klenotnicí se z rozhodnutí Karla IV. stal až později.

Bezplatnou alternativou je okruh venkovním areálem. Ke zhruba čtyřicetiminutové procházce nabízí hrad zdarma audioprůvodce v mobilní aplikaci.

Příjemné překvapení. Na Karlštejně se davům vyhnete, ubylo hlavně cizinců

Beroun

  • Jízdné na čtyři pásma za 48 Kč

Možností je i návštěva vzdálenějšího Berouna s o dvanáct korun dražší jízdenkou. Kromě procházky po historickém centru tu také lze zdarma navštívit například výběh s medvědem Kubou – posledním z trojice, jež počátkem století účinkovala ve večerníčku Méďové režiséra Václava Chaloupky.

Berounské medvědárium na Městské hoře.

Ti po skončení natáčení našli útočiště právě v Berouně, který má ostatně medvěda ve znaku i praporu. Jen pár kroků od medvědária na Městské hoře západně od centra Berouna je také rozhledna.

Beroun chystá obnovu lesoparku na Městské hoře

Vstupné je spíše symbolické, dospělí za vystoupání na čtrnáct metrů vysokou věž zaplatí dvacet korun, děti pak polovinu. A jen o kousek dál je 42 metrů dlouhá skluzavka – podle radnice je jednou z nejdelších v Česku.

Sever – Kralupy a zámek nebo Roudnice a Říp

  • Linky S4 a R20
  • Nádraží: Hlavní a Holešovice (R20), Masarykovo (S4)

Kralupy nad Vltavou

  • Jízdenka na tři pásma za 36 Kč

Z Kralup se pak lze vydat na krátký výlet přes řeku a podél Vltavy k zámku Veltrusy, který nabízí hned pětici tematických okruhů. Vstupné pro dospělé začíná na 120 korunách.

Zámek Veltrusy

Řeku však není potřeba ani překračovat. Jen pár kilometrů po proudu stojí zámek Nelahozeves, nabízející trojici tematických okruhů či prohlídky pro děti. Vstupné pro dospělého začíná na 210 korunách.

Podél Vltavy kolem fantastických skal. Pěkný zimní výlet kousek od Prahy

Roudnice

  • Jízdenka na sedm pásem za 84 Kč
  • Linka R20 z Hlavního nádraží

Pokud si ale připlatíte a vydáte se ještě o něco dál na sever, bude k návštěvě lákat původně románský hrad a později barokně přestavěný zámek Roudnice nad Labem v historickém jádru města. Základní vstupné jednoho okruhu vyjde na 130 korun.

V Roudnici nad Labem jsou nově k dispozici sdílená kola

Jen pár kroků od zámku se nabízí také návštěva kamenné věže Hláska, která je posledním pozůstatkem někdejšího opevnění města. Prohlídka věže dospělého vyjde na 80 korun, kombinované vstupné i se zámkem pak na 190 korun.

Ikonický Říp je neodmyslitelně spojený s Českou historií.

Oblíbenou (a zcela bezplatnou) možností výletu z Roudnice je vystoupání k Rotundě svatého Jiří a svatého Vojtěcha na Řípu. Nejkratší pěší trasa z roudnického nádraží měří šest a půl kilometru a prochází i historickým středem města. Samotná hora nabízí hned několik vyhlídek a z té jižní, pojmenované pražská, je za dobrého počasí vidět i hlavní město.

Východ – Poděbrady nebo Nymburk

  • Linky S2, R10 a R42
  • Nádraží: Hlavní a Vysočany (S2 a R10), Masarykovo a Vysočany (R42)

Nymburk

  • Jízdenka na pět pásem za 60 Kč

Nymburk dýchne dobou dávno minulou. Původní středověké rozložení si například zachovalo srdce města, které je už více než třicet let památkovou zónou. Jádro obepínají hned dva vodní příkopy a na východě jej dosud chrání část původních cihlových hradeb. Ve městě pak najdete například zbytky renesanční sladovny s volným vstupem.

Část dochovaného středověkého opevnění v Nymburce | foto: VitVit, CC BY-SA 4.0

Jen kousek od ní pak stojí dodnes funkční secesní vodárenská věž z roku 1904 a na jihu pak i původní vodárna. Netypická desetiboká věž vznikla patrně přestavbou jedné z hradebních věží a dnes má přezdívku turecká.

Ve stínu hradeb se blyští polabská perla

Nedaleko jádra města po proudu řeky je pivovar proslavený Bohumilem Hrabalem. Dovnitř lze zajít jak na ochutnávku Postřižinského piva, tak na prohlídku závodu – vyjde na stovku, je ale jen po domluvě. Proti proudu pak stojí dodnes funkční modernistická vodní elektrárna. Nymburk je také ideální start pro výlety na kole na všechny strany.

Poděbrady

  • Jízdenka na šest pásem za 72 Kč

Jen o dvě stanice dál stojí jedno z nejbližších lázeňských měst a nabízí vše, co k tomu patří. Všechno je tu ale více domácké – například prameny nejsou v honosných pavilonech, ale skromnějších altáncích.

Zámek v Poděbradech. V horní části snímku je vidět začátek lázeňského parku. | foto: Zdeněk Fiedler, CC BY-SA 3.0

S lázeňstvím souvisí i všudypřítomná zeleň, centrální park s rozlohou téměř jedenáct hektarů pak hostí i několik kolonád.

Kam vzít rodinku na výlet. Poděbrady potěší zámkem i zmrzlinou za odměnu

Dominantou města je však barokní zámek pnoucí se nad břehem Labe. Původně vodní hrad získal současnou podobu v 18. století. Právě tady měli proutkaři už před více než sto lety objevit první prameny. Dnes je uvnitř památník krále Jiřího z Poděbrad s výstavou o jeho životě i době.

Jih – hrad v Týnci nad Sázavou i Zbořený Kostelec

  • Linka S8
  • Nádraží: Hlavní a Vršovice

Týnec nad Sázavou

  • Jízdenka na čtyři pásma za 48 korun

Na levém břehu řeky leží starší část Týnce nad Sázavou, jejímž středobodem je hrad založený pravděpodobně Přemyslovci už koncem 11. století. V areálu se dodnes zachovala románská rotunda a pozdější gotická přístavba s vysokou čtvercovou hláskou. Sídlí zde místní muzeum a k návštěvě vybízí i sama věž, z níž je široký rozhled do okolí. Dospělého vyjde vstupné na stokorunu.

Rotunda a věž hradu v Týnci nad Sázavou | foto: ŠJů, CC BY 4.0

Jen čtyři kilometry proti proudu Sázavy pak stojí zřícenina hradu Zbořený Kostelec ze třináctého století. Původní majestátní sídlo na ostrohu nad řekou ale dnes už připomínají jen zbytky mohutných zdí paláce nebo blízké strážní věže. Patrné jsou i pozůstatky padacího mostu.

Známá neznámá Sázava. Vodácká klasika v okolí metropole

Sázavské nebo Vltavské údolí?

Vystoupit ale můžete už na některé z dřívějších zastávek malebné trati vinoucí se podél toku Sázavy. Například z Krhanic, které jsou těsně před Týncem nad Sázavou, lze dojít pohodovou kilometr a půl dlouhou procházkou do Vojenského technického muzea Lešany. Vstup je zdarma, ale v provozu je jen v letní sezoně.

Růžový tank ve Vojenském technickém muzeu Lešany

Téměř každá ze zastávek navíc umožňuje napojení na některou z bohatého výběru turistických tras po okolí nebo přímo na Posázavskou stezku údolím Sázavy.

Na co zírá mašinfíra: Projeďte si Posázavský Pacifik, legendu mezi tratěmi

Ve Vraném nad Vltavou (které je v prvním pásmu, a stačí tak lístek za 24 korun) pak začíná jedna z populárních cyklostezek, která vede podél Vltavy přes Zbraslav až do Prahy. A krásná je i samotná cesta vlakem v trase legendárního Posázavského pacifiku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Kamion s herbicidy boural na D1, hasiči zasahují v chemických oblecích a maskách

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Jeden řidič utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dálnice bude...

30. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  16:56

Lídrem spOLečně pro komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Bačák

ilustrační snímek

Lídrem hnutí spOLečně pro podzimní komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Otakar Štěpán Bačák, z druhého místa se bude o hlasy voličů ucházet...

30. dubna 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích příští týden symbolicky zahájí Otevírání pramenů

ilustrační snímek

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích na Zlínsku příští týden symbolicky zahájí festival Otevírání pramenů. Začne 8. května a potrvá do 10. května. ČTK to dnes...

30. dubna 2026  15:10,  aktualizováno  15:10

Soud v Hradci Králové poslal muže za pokus o vraždu a týrání na 13 let do vězení

ilustrační snímek

Za pokus o vraždu a další zločiny dnes Krajský soud v Hradci Králové poslal muže na 13 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Loni v lednu napadl podle obžaloby...

30. dubna 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

Celníci letos ve Zlínském kraji odhalili šest nelegálních pálenic, loni jednu

ilustrační snímek

Celníci ve Zlínském kraji odhalili od začátku letošního roku šest nelegálních pálenic. Zatím poslední objevili minulý týden v přístavbě rodinného domu v obci...

30. dubna 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Dětský MTB Cup hostí v Turnově

ilustrační snímek

Malí začátečníci i ostřílení jezdci se mohou vypravit na dětský MTB Cup, který se koná v pátek v areálu Pivovaru Rohozec.

30. dubna 2026  16:44

Pytel kompostu pro každého: 3. května startuje oblíbená výzva Nakopej si pytel

30. dubna 2026  16:34

Průtoky v tocích na jihovýchodě ČR jsou podprůměrné, pohybují se od 10 do 85 pct

ilustrační snímek

Průtoky v tocích na jihovýchodě České republiky jsou podprůměrné, pohybují se v rozmezí od deseti do 85 procent stavu pro toto období. Dva profily hlásí sucho....

30. dubna 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Do jihomoravských školek chodí nejméně dětí za posledních deset let

ilustrační snímek

Do mateřských škol v Jihomoravském kraji nastoupilo v tomto školním roce 40.495 dětí, což je nejméně za posledních deset let. V meziročním srovnání jejich...

30. dubna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Východočeské muzeum láká na venkovní výstavu fotografií pardubických dostihů

ilustrační snímek

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo v areálu zámku venkovní výstavu s názvem Miloš Fic: Pardubické dostihy aneb přes překážky ke hvězdám. Představuje...

30. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Hasiči likvidovali požár chaty na Olomoucku, škoda dva miliony korun

ilustrační snímek

Škodu předběžně za dva miliony korun způsobil požár, který zachvátil dnes odpoledne dřevěnou chatu ve Slatinicích na Olomoucku. S ohněm bojovaly čtyři jednotky...

30. dubna 2026  14:37,  aktualizováno  14:37

Otrokovice při výročí Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov

ilustrační snímek

Otrokovice na Zlínsku u příležitosti letošních oslav 150 let od narození Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov. Přiblíží historii i...

30. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.