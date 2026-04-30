Kombinace předplaceného kuponu pro pražskou MHD a jednorázového lístku skýtá pestré (a hlavně dostupné) možnosti na výlety z hlavního města. Až na jeho hranice totiž lze vlakem docestovat právě na pražský kupon a na cesty po celém Středočeském kraji pak stačí jednorázové jízdenky.
Za pár desítek korun tak lze dojet k nejrůznějším hradům, zámkům, do historických měst či na ideální místa pro začátky pěších výletů. Vybrali jsme pro vás osm tipů pro cesty do všech světových stran, které se snadno vejdou do stokoruny.
Kde pořídit jízdenky nejlevněji?
Nejdřív trochu teorie. Už dávno neplatí, že na vlaky existují jen lístky dopravců, možností je dnes několik. Jak se tedy dostat na nejlepší cenu?
Pro cestování po Středočeském kraji jsou nejvýhodnější jízdenky Pražské integrované dopravy. Ty vyjdou zpravidla levněji než jízdné dle tarifů vlakových dopravců. Jejich ceny se odvíjejí od potřebného počtu pásem a délky platnosti, nikoli od procestované vzdálenosti.
Spolu se zdražením od nového roku přišla i novinka v podobě dvojích cen jízdného. Nákup lístků elektronickou cestou skrze aplikaci PID Lítačka (Android či iOS) je se slevou, papírové vyjdou o pár korun dráž.
|Typ jízdenky
|Cena papírového lístku
|Cena v aplikaci Lítačka
|2 pásma, 15 minut
|26 Kč
|24 Kč
|3 pásma, 30 minut
|39 Kč
|36 Kč
|4 pásma, 60 minut
|52 Kč
|48 Kč
|5 pásem, 90 minut
|65 Kč
|60 Kč
|6 pásem, 120 minut
|78 Kč
|72 Kč
|7 pásem, 150 minut
|91 Kč
|84 Kč
Například cesta vlakem ze stanice Praha-Radotín (kam platí pražský kupon na kartě Lítačka či ve stejnojmenné aplikaci) do Karlštejna vyjde dle tarifu Českých drah dospělého cestujícího na 58 korun. Jízdenka PID na potřebná tři pásma, zakoupená v mobilní aplikaci, však stojí jen 36 korun.
Západ – Beroun nebo Karlštejn
- Linka: S7
- Nádraží: Hlavní a Smíchovské
Karlštejn
- Jízdenka na tři pásma za 36 Kč
Asi nejznámější hrad u Prahy má rozhodně co nabídnout. Právě dostupné jízdné pak trochu pomáhá kompenzovat vyšší vstupné. Základní okruh provázející císařskou rezidencí Karla IV vyjde dospělého na 300 korun.
Bezplatnou alternativou je okruh venkovním areálem. Ke zhruba čtyřicetiminutové procházce nabízí hrad zdarma audioprůvodce v mobilní aplikaci.
Beroun
- Jízdné na čtyři pásma za 48 Kč
Možností je i návštěva vzdálenějšího Berouna s o dvanáct korun dražší jízdenkou. Kromě procházky po historickém centru tu také lze zdarma navštívit například výběh s medvědem Kubou – posledním z trojice, jež počátkem století účinkovala ve večerníčku Méďové režiséra Václava Chaloupky.
Ti po skončení natáčení našli útočiště právě v Berouně, který má ostatně medvěda ve znaku i praporu. Jen pár kroků od medvědária na Městské hoře západně od centra Berouna je také rozhledna.
Vstupné je spíše symbolické, dospělí za vystoupání na čtrnáct metrů vysokou věž zaplatí dvacet korun, děti pak polovinu. A jen o kousek dál je 42 metrů dlouhá skluzavka – podle radnice je jednou z nejdelších v Česku.
Sever – Kralupy a zámek nebo Roudnice a Říp
- Linky S4 a R20
- Nádraží: Hlavní a Holešovice (R20), Masarykovo (S4)
Kralupy nad Vltavou
- Jízdenka na tři pásma za 36 Kč
Z Kralup se pak lze vydat na krátký výlet přes řeku a podél Vltavy k zámku Veltrusy, který nabízí hned pětici tematických okruhů. Vstupné pro dospělé začíná na 120 korunách.
Řeku však není potřeba ani překračovat. Jen pár kilometrů po proudu stojí zámek Nelahozeves, nabízející trojici tematických okruhů či prohlídky pro děti. Vstupné pro dospělého začíná na 210 korunách.
Roudnice
- Jízdenka na sedm pásem za 84 Kč
- Linka R20 z Hlavního nádraží
Pokud si ale připlatíte a vydáte se ještě o něco dál na sever, bude k návštěvě lákat původně románský hrad a později barokně přestavěný zámek Roudnice nad Labem v historickém jádru města. Základní vstupné jednoho okruhu vyjde na 130 korun.
Jen pár kroků od zámku se nabízí také návštěva kamenné věže Hláska, která je posledním pozůstatkem někdejšího opevnění města. Prohlídka věže dospělého vyjde na 80 korun, kombinované vstupné i se zámkem pak na 190 korun.
Oblíbenou (a zcela bezplatnou) možností výletu z Roudnice je vystoupání k Rotundě svatého Jiří a svatého Vojtěcha na Řípu. Nejkratší pěší trasa z roudnického nádraží měří šest a půl kilometru a prochází i historickým středem města. Samotná hora nabízí hned několik vyhlídek a z té jižní, pojmenované pražská, je za dobrého počasí vidět i hlavní město.
Východ – Poděbrady nebo Nymburk
- Linky S2, R10 a R42
- Nádraží: Hlavní a Vysočany (S2 a R10), Masarykovo a Vysočany (R42)
Nymburk
- Jízdenka na pět pásem za 60 Kč
Nymburk dýchne dobou dávno minulou. Původní středověké rozložení si například zachovalo srdce města, které je už více než třicet let památkovou zónou. Jádro obepínají hned dva vodní příkopy a na východě jej dosud chrání část původních cihlových hradeb. Ve městě pak najdete například zbytky renesanční sladovny s volným vstupem.
Jen kousek od ní pak stojí dodnes funkční secesní vodárenská věž z roku 1904 a na jihu pak i původní vodárna. Netypická desetiboká věž vznikla patrně přestavbou jedné z hradebních věží a dnes má přezdívku turecká.
Nedaleko jádra města po proudu řeky je pivovar proslavený Bohumilem Hrabalem. Dovnitř lze zajít jak na ochutnávku Postřižinského piva, tak na prohlídku závodu – vyjde na stovku, je ale jen po domluvě. Proti proudu pak stojí dodnes funkční modernistická vodní elektrárna. Nymburk je také ideální start pro výlety na kole na všechny strany.
Poděbrady
- Jízdenka na šest pásem za 72 Kč
Jen o dvě stanice dál stojí jedno z nejbližších lázeňských měst a nabízí vše, co k tomu patří. Všechno je tu ale více domácké – například prameny nejsou v honosných pavilonech, ale skromnějších altáncích.
S lázeňstvím souvisí i všudypřítomná zeleň, centrální park s rozlohou téměř jedenáct hektarů pak hostí i několik kolonád.
Dominantou města je však barokní zámek pnoucí se nad břehem Labe. Původně vodní hrad získal současnou podobu v 18. století. Právě tady měli proutkaři už před více než sto lety objevit první prameny. Dnes je uvnitř památník krále Jiřího z Poděbrad s výstavou o jeho životě i době.
Jih – hrad v Týnci nad Sázavou i Zbořený Kostelec
- Linka S8
- Nádraží: Hlavní a Vršovice
Týnec nad Sázavou
- Jízdenka na čtyři pásma za 48 korun
Na levém břehu řeky leží starší část Týnce nad Sázavou, jejímž středobodem je hrad založený pravděpodobně Přemyslovci už koncem 11. století. V areálu se dodnes zachovala románská rotunda a pozdější gotická přístavba s vysokou čtvercovou hláskou. Sídlí zde místní muzeum a k návštěvě vybízí i sama věž, z níž je široký rozhled do okolí. Dospělého vyjde vstupné na stokorunu.
Jen čtyři kilometry proti proudu Sázavy pak stojí zřícenina hradu Zbořený Kostelec ze třináctého století. Původní majestátní sídlo na ostrohu nad řekou ale dnes už připomínají jen zbytky mohutných zdí paláce nebo blízké strážní věže. Patrné jsou i pozůstatky padacího mostu.
Sázavské nebo Vltavské údolí?
Vystoupit ale můžete už na některé z dřívějších zastávek malebné trati vinoucí se podél toku Sázavy. Například z Krhanic, které jsou těsně před Týncem nad Sázavou, lze dojít pohodovou kilometr a půl dlouhou procházkou do Vojenského technického muzea Lešany. Vstup je zdarma, ale v provozu je jen v letní sezoně.
Téměř každá ze zastávek navíc umožňuje napojení na některou z bohatého výběru turistických tras po okolí nebo přímo na Posázavskou stezku údolím Sázavy.
Ve Vraném nad Vltavou (které je v prvním pásmu, a stačí tak lístek za 24 korun) pak začíná jedna z populárních cyklostezek, která vede podél Vltavy přes Zbraslav až do Prahy. A krásná je i samotná cesta vlakem v trase legendárního Posázavského pacifiku.