Objevte nejkrásnější železniční trasy a výletní vlaky z Prahy. Čekají vás romantické vyhlídky z Posázavského pacifiku, Pražský Semmering, rodinný Cyklohráček, cyklovlak do Brd i dobrodružný vlak do neznáma.
1. Posázavský pacifik
Cesta může být cíl. A na Posázavském pacifiku to platí dvojnásob. Tahle trať, proslavená trampy už od dob první republiky, patří k nejromantičtějším v Česku. Vine se podél řeky Sázavy a krátce také Vltavy, vede přes desítky mostů, viaduktů a tunelů. Z oken vlaku spatříte zalesněné stráně, chatové osady a klikatící se řeku hluboko pod vámi.
Kudy vede?
Posázavský pacifik má dvě části. Dolní vede z Prahy přes Vrané nad Vltavou, Davli a Jílové až do Čerčan, s odbočkou na Dobříš. Vedle množství tunelů se zde nacházejí také dva velké mosty. Ocelový přes Vltavu v místech vodní nádrže Vrané a most Žampach. Ten je jedním z nejvyšších železničních kamenných mostů v Evropě s výškou skoro 42 metrů nad údolím. Jeho délka je 109 metrů.
Horní Posázavský pacifik spojuje Čerčany a Světlou nad Sázavou na Vysočině. Na celkem 91 kilometrů dlouhé trati se nachází několik tunelů. Známý je především Ratajský II s délkou skoro 200 metrů.
Kde se cestou zastavit?
Podél trati vedou turistické trasy i cyklostezky. Mezi nejzajímavější místa patří přírodní rezervace Medník, historická města Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou nebo Vojenské technické muzeum Lešany (zastávka Krhanice).
Oblíbené jsou také prohlídky hradů (Zbořený Kostelec, Český Šternberk), mnoho turistických cílů (muzeum zlata a trampingu v Jílovém u Prahy, pivovar Kácov) a trasy pro pěší turistiku i výlety na kolech. Nejznámější je Posázavská stezka (z Petrova u Prahy do Kamenného Přívozu). U Svatojánských proudů nedaleko Štěchovic vznikla kolem roku 1918 vůbec první česká trampská osada.
Kolik to stojí?
Trať z Prahy do Čerčan měří zhruba 42 km, cesta trvá asi 55 minut a jízdenka pro dospělého stojí od 96 Kč. Aktuální odjezdy a případné výluky najdete na IDOS.cz nebo Českých drahách.
Na Posázavském pacifiku jezdí od dubna do října parní vlaky Párou Posázavím .
2. Pražský Semmering
Trať číslo 122 byla zprovozněna v létě 1872 jako součást Buštěhradské dráhy, určené původně pro nákladní dopravu. Jejím hlavním účelem bylo dopravit kladenské uhlí do Prahy, teprve později začala sloužit také osobní přepravě.
Dnes je často označována za nejkrásnější železniční trať v Praze. Přezdívku „Pražský Semmering“ získala podle slavné alpské dráhy, která vede horským sedlem mezi Vídní a Štýrským Hradcem. Pražská trať samozřejmě nedosahuje takové obtížnosti, přesto překonává převýšení téměř 100 metrů a nabízí úchvatné výhledy na Smíchov, Podolí či barrandovské skály.
Kudy vede?
Trasa začíná na pražském hlavním nádraží, pokračuje přes Smíchov, Žvahov, Jinonice, Cibulku, Stodůlky a Zličín. Ze Smíchova trať stoupá ve velké smyčce nad Zlíchovem a poté velkým pravotočivým obloukem dvakrát překonává Prokopské údolí. K tomu bylo nutné vybudovat dva kamenné viadukty o délce 170 a 180 metrů a výšce přes 20 metrů. Oba si dodnes zachovaly svůj původní vzhled a jsou kulturní památkou.
Jak se svézt a kolik to stojí?
- Pracovní dny: Po trati jezdí vlaková linka S65 (jízdní řád na idos.cz).
- Víkendy a svátky: Vyjíždí historický Pražský motoráček (jízdní řád na kžc.cz).
- Jízdné: ve všech spojích platí jízdní doklady PID.
3. Cyklohráček
Výletní vlak Cyklohráček už 12. sezonu vozí cestující z pražského hlavního nádraží do královského města Slaný. Odjezd je vždy ráno, zpravidla před 9. hodinou, návrat do Prahy stejný den později odpoledne nebo podvečer.
Barevný vlak s nápisem Cyklohráček plný her je určen hlavně rodinám s dětmi. Jeden vůz veze kola, takže se tento spoj skvěle hodí pro cyklovýlety. Využít ho ale můžete i pro pěší turistická dobrodružství. O pohodlí na palubě se stará zkušená posádka. Strojvedoucí a vlakvedoucí dohlížejí na bezpečnou jízdu, zatímco hrajvedoucí zabaví malé cestovatele hrami, soutěžemi a připraví pro ně malý dárek na památku.
Kudy vede?
Trasa vede z Prahy hl. n. po Pražském Semmeringu, dále kolem zříceniny hradu Okoř, romantickým Zákolanským údolím až do Slaného (příležitostně pokračuje až do Zlonic).
Po cestě můžete navštívit rotundu sv. Petra a Pavla na Budči, nejstarší dochovanou stavbu v Čechách, nebo Zoopark Zájezd, ideální pro rodiny s dětmi. Samotné město Slaný nabízí řadu zajímavých aktivit a památek pro malé i velké návštěvníky.
Kdy a za kolik?
- Kdy jezdí: Každou sobotu, neděli a státní svátky od 22. března do 28. října 2025. Sledujte jízdní řád.
- Jízdenky: Platí jízdní doklady PID a tarif Českých drah (ČD). Rezervace míst k sezení se neprovádějí. S kolem se v Cyklohráčku počítá, účtuje se za něj částka 40 Kč. Kočárek si s sebou můžete vzít zdarma, lze ho bez problémů umístit do oranžového vozu, který je nízkopodlažní.
4. Cyklo Brdy
Víkendový turistický vlak „Cyklo Brdy“ vás pohodlně zaveze z pražského hlavního nádraží přímo do srdce brdských lesů. Jezdí každou sobotu, neděli a státní svátky až do 28. října 2025.
Kam vyrazit?
Příbram i Jince jsou ideálními výchozími místy pro objevování Chráněné krajinné oblasti Brdy, nejmladší CHKO v České republice. Čekají tu rozsáhlé lesy, klidná příroda a množství cyklotras – značených i neznačených.
Zdatnější cyklisté mohou vyrazit na Tok (865 m n. m.), nejvyšší vrchol Brd, nebo k Padrťským rybníkům, které patří k nejkrásnějším místům regionu.
Jízdní řád
- Odjezd z Prahy hl. n.: 8:32
- Beroun: 9:14
- Příbram: 10:04
- Březnice: 10:32
- Blatná (cíl): 11:06
Zpáteční spoj odjíždí z Blatné v 16:49 a přijíždí do Prahy hl. n. v 19:21.
Aktuální informace o případných výlukách naleznete na webových stránkách idos.cz a Českých drah. Jak už jeho název napovídá, součástí vlaku Cyklo Brdy jsou i vozy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol. Bicykly tak lze v tomto turistickém vlaku přepravit v rámci služby úschova během přepravy, ale i jako spoluzavazadlo (do vyčerpání kapacity).
5. Podzimní vlak do neznáma 2025
Máte chuť na netradiční podzimní dobrodružství? Vydejte se na cestu s brněnskou komunitou VlakFest a užijte si jedinečnou jízdu vlakem, jejíž cíl zůstane tajemstvím až do poslední chvíle.
Podzimní vlak do neznáma 2025 vás zavede na místo, které odhalíte teprve po cestě. V minulých letech účastníci navštívili například Rijeku, slovenské Tatry nebo maďarské lázně.
Předběžný program
- Pátek 24. října: odjezd z Prahy (cca 18:00)
- Sobota 25. října: Nech se překvapit
- Neděle 26. října: To je tajemství
- Pondělí 27. října: Neprozradíme
- Úterý 28. října: Návrat do Prahy
Kolik to stojí?
Cena se pohybuje od 5 900 Kč do 24 900 Kč podle vybraného kupé. Více informací a možnost rezervace najdete na webových stránkách organizátorů.