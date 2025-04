Kam o Velikonocích za zvířátky? Tipy na výlety s dětmi zdarma

Dětské jízdné v MHD Cestování na území hlavního města Prahy je pro děti do 15 let zdarma, a nemusí mít tedy žádnou jízdenku. od 10 let se prokazují jakoukoli průkazkou, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie a který je vydaný Dopravním podnikem, státní správou, školou etc.

od 6 let je nutné mít doklad pouze ve vlaku na území Prahy

do 6 let cestují děti bezplatně

s dítětem mladším než tři roky, které má průkaz dítěte do 3 let, může doprovázející osoba jet zadarmo

